Галета с грушей и камамбером: простой рецепт, который покорит всех
Теплая, ароматная галета с хрустящей корочкой и расплавленным сыром – идеальная закуска для уютного вечера. Главное, готовится она совсем просто.
Ингредиенты:
- 150 г творога
- 50 г твердого сыра
- 1 яйцо
- 3-4 ст. ложки муки
- щепотка соли
- 1 груша
- 70-80 г камамбера
- горсть орехов
- немного меда для подачи
Как готовить:
Смешайте творог, натертый сыр, яйцо, муку и соль, чтобы получилось мягкое пластичное тесто. Раскатайте его в круг и выложите на пергамент. Края немного загните, чтобы получилась неглубокая основа. Смажьте их взбитым яйцом.
Как вкусно замариновать баклажаны на зиму
Сверху выложите дольки груши и кусочки камамбера. Выпекайте в духовке или аэрогриле 15 минут при 180 °C. За 5 минут до готовности посыпьте орехами, а при подаче полейте медом.
Подробнее о способе приготовления рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.