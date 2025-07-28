Галета с грушей и камамбером: простой рецепт, который покорит всех

Теплая, ароматная галета с хрустящей корочкой и расплавленным сыром – идеальная закуска для уютного вечера. Главное, готовится она совсем просто.

Ингредиенты:

150 г творога

50 г твердого сыра

1 яйцо

3-4 ст. ложки муки

щепотка соли

1 груша

70-80 г камамбера

горсть орехов

немного меда для подачи

Как готовить:

Смешайте творог, натертый сыр, яйцо, муку и соль, чтобы получилось мягкое пластичное тесто. Раскатайте его в круг и выложите на пергамент. Края немного загните, чтобы получилась неглубокая основа. Смажьте их взбитым яйцом.

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Сверху выложите дольки груши и кусочки камамбера. Выпекайте в духовке или аэрогриле 15 минут при 180 °C. За 5 минут до готовности посыпьте орехами, а при подаче полейте медом.

Подробнее о способе приготовления рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.