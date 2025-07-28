Почему капустный сок полюбили бьюти-блогеры

Вы знали, что капуста считается одним из самых богатых питательными веществами овощей в мире? В ней содержатся не только необходимые для организма витамины и минералы, но и масса антиоксидантов, флавоноидов и полифенолов.

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«Сок — или любое другое блюдо с капустой — это то, что я рекомендую всем своим пациентам, чтобы сохранить молодость, — рассказывает доктор Висенте Мера. — В капусте содержится на 50 процентов больше кальция, чем в молоке, в три раза больше витамина С, чем в апельсинах, и в четыре раза больше фолиевой кислоты, чем в яйцах».

И это еще не все. Капуста содержит массу других макро- и микроэлементов, которые, как доказано, поддерживают здоровье сердца, глаз и хороший уровень холестерина, а также защищают от некоторых заболеваний, например, рака. В одном стакане капустного сока содержится 68 процентов дневной нормы витамина К — питательного вещества, необходимого для свертывания крови, и 6 процентов дневной нормы бета-каротина — антиоксиданта, который организм преобразует в витамин А.

Многие эксперты говорят, что употреблять капусту в чистом, сыром виде, лучше всего, а высокое содержание клетчатки усиливает ее насыщающую способность, что еще и помогает поддерживать здоровый вес. Но давайте будем честными — иногда не хочется есть огромную миску сырой капусты, и именно в этом заключается польза капустного сока.

Итак, смело покупайте сок капусты — или, еще лучше, поступайте так, как это делает бьюти-блогер Кейли Стюарт, и приготовьте его самостоятельно в блендере с зеленью, фруктами и овощами, чтобы усилить питательный эффект.