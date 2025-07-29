Засушить или заморозить: как заготовить свежую зелень на зиму?

Многие дачники задаются вопросом, как лучше сохранить зелень, выращенную летом на грядке, на зиму. Ароматная зелень — укроп, петрушка, кинза — незаменимая приправа при приготовлении разных блюд, а мята и мелисса порадуют вкусным и полезным чаем. Существует несколько вариантов заготовки зелени: ее можно засушить, заморозить, засолить, приготовить домашний соус песто или сделать ароматное масло с травами, сообщает Общественная Служба Новостей.

Прежде чем закладывать зелень на хранение, ее нужно подготовить. Зелень следует хорошо отсортировать, выбросить сорняки, больные или вялые стебли. После этого зелень тщательно промывают под краном — вода должна быть холодной. Далее зелень необходимо высушить.

Один из самых простых и удобных способов сохранить зелень — заморозить ее. Зелень измельчают и раскладывают по пакетам или контейнерам для заморозки. Стебли можно заготовить отдельно от листьев и использовать зимой при варке бульонов. Каждую емкость лучше подписать, указав, какая именно зелень в ней находится и когда она была заложена в морозильную камеру. Это важно, так как замороженную зелень не рекомендуется хранить более 12 месяцев. Альтернативный вариант — приготовить ледяные кубики из зелени: для этого зелень раскладывают в формы для льда и заливают водой, после чего отправляют в морозилку.

Чтобы приготовить сушеную зелень, можно воспользоваться сушилкой для овощей и фруктов (дегидратором) или высушить ее естестественным способом. Если зелень будет сушиться на открытом воздухе, главное — поставить подносы с разложенными на них ароматными травами в сухое, достаточно теплое место с хорошей продуваемостью. Высушенную зелень лучше хранить в герметичных емкостях.

Также можно приготовить ароматное масло с зеленью, которое хорошо добавлять в салаты и другие блюда. Для этого свежую зелень заливают подсолнечным или оливковым маслом.

Еще один вариант сохранить зелень — сделать домашний соус песто. Кроме зелени, потребуются орехи (кедровые или кешью), чеснок и растительное масло. Все ингредиенты измельчают и перемешивают. Такую заготовку можно отправить в морозилку, чтобы песто сохранился до зимы.

Кроме того, зелень можно засолить: измельченные травы смешивают с солью в соотношении 3:1, а затем расфасовывают по баночкам или контейнерам. Емкости нужно закрыть крышкой и хранить в холодильнике.

Ранее стало известно, что можно посадить на даче в августе. Так, в конце июля — августе можно посадить некоторые виды капусты: цветную, пекинскую, брокколи. Эти культуры успеют созреть до октября. Также можно посадить корнеплоды: редьку, репу, дайкон и редис. Кроме того, в августе сажают зелень: кориандр, укроп, шпинат, салаты.