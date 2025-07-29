В какой привычной еде могут быть насекомые

В России в состав колбасы, кондитерских изделий и газированных напитков насекомые могут входить в качестве красителей и консервантов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ).

Насекомые все же попадают в состав отечественных продуктов в виде природной смолы под названием «шеллак». Ее производят из выделений лаковых червецов — небольших насекомых, похожих на клопов.

«Шеллак (или Е-904) часто используют для обработки овощей и фруктов, применяют в производстве шоколадных кондитерских изделий, леденцов и жвачки. Смола не только придает продуктам аппетитный глянцевый вид, но имеет функциональные свойства — действует как барьер, защищая от плесени, излишней влаги, препятствуя слипанию, существенно продлевая срок хранения», — рассказывает ведущий инженер кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Александра Кожевникова.

Эксперт отметила, что «шеллаком» называют современные гель-лаки для ногтей, однако между этими понятиями нет ничего общего. По словам Кожевниковой, гель-лаки состоят из химических веществ, но название им дали именно в честь натурального шеллака за схожие блеск и гладкость.

Кожевникова добавила, что в конфеты, мармелад, джемы, соусы, мясные изделия, мороженое, жевательную резинку, газировки и другие продукты красного цвета добавляют кармин. Это натуральный красный краситель, который получают из кислоты, содержащейся в панцирях самок кошенильной тли. Он обозначается маркировкой Е-120.

«В октябре 2023 года Правительство РФ также внесло в перечень сельскохозяйственной продукции муху черную львинку и продукты ее переработки – пюре, гранулы, жиры и яйца. Насекомое дает в 10 раз больше белка, чем соя или кукуруза, потребляя в 100 раз меньше воды, чем необходимо на производство говядины», — добавила эксперт.

Специалист напомнила, что к основным рискам употребления продуктов с добавками из насекомых относятся проблемы с пищеварением, вызванные хитином — наружным покровом насекомых.