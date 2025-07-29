Здравствуй, милая картошка: свежие идеи рецептов с новым урожаем

WomanHit.ru

Когда на рынках появляется молодая картошка, устоять невозможно: ее бархатистая кожица, сливочный вкус и аромат детства будоражат аппетит. Но если классическая варка с укропом уже приелась (давайте представим, что это в принципе возможно!), самое время попробовать необычные рецепты. Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты с интересными способами превратить скромный клубень в гастрономическое приключение.

Что можно приготовить из картошки: пять рецептов от шеф-повара
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Молодая картошка в соусе из запеченного перца и йогурта

Ингредиенты

  • Картошка молодая — 500 г.
  • Перец болгарский — 2 шт.
  • Йогурт натуральный — 150 мл.
  • Чеснок — 1 зубчик.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу.
  • Свежая мята — по желанию.

Приготовление

Картошку отварить в мундире до готовности. Перцы запечь в духовке до подпалин, снять кожицу и пробить в блендере с йогуртом, чесноком и маслом. Посолить, поперчить. Полить теплую картошку соусом, украсить мятой.

Картофельные слайсы с апельсиновым соусом и розмарином

Ингредиенты

  • Картошка молодая — 300 г.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Мед — 1 ч. л.
  • Розмарин — 2 веточки.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу.

Приготовление

Картошку нарезать тонкими слайсами. Обжарить на сковороде с маслом и розмарином до золотистого цвета. Сок апельсина прогреть с медом до легкой карамелизации. Полить слайсы перед подачей.

Молодая картошка в клубничной глазури

Ингредиенты

  • Картошка молодая — 400 г.
  • Клубника — 100 г.
  • Бальзамический уксус — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Масло сливочное — 30 г.
  • Соль — по вкусу.

Приготовление

Картошку сварить до готовности и обжарить на сливочном масле. Клубнику растолочь, смешать с уксусом и сахаром, прогреть до легкого загустения. Полить картошку глазурью и подавать как теплую закуску.

Запеченная картошка с сыром фета и помидорками черри

Ингредиенты

  • Картошка молодая — 500 г.
  • Фета — 100 г.
  • Помидорки черри — 100 г.
  • Мята свежая — по вкусу.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Картошку запечь целиком до хрустящей корочки, посыпав раскрошенной фетой и половинками помидорок. Приправить, сбрызнуть маслом и украсить мятой.

Теплый салат из молодой картошки с копченой паприкой и огурцом

Ингредиенты

  • Картошка молодая — 400 г.
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Паприка копченая — 1 ч. л.
  • Уксус яблочный — 1 ст. л.
  • Масло подсолнечное — 2 ст. л.
  • Зеленый лук — 3 пера.
  • Соль — по вкусу.

Приготовление

Картошку отварить, нарезать крупными кружками. Огурец порезать полукольцами. Смешать с теплой картошкой, паприкой, луком и заправкой из уксуса и масла. Подавать чуть теплым.