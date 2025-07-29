Что можно приготовить из картошки: пять рецептов от шеф-повара

Здравствуй, милая картошка: свежие идеи рецептов с новым урожаем
Когда на рынках появляется молодая картошка, устоять невозможно: ее бархатистая кожица, сливочный вкус и аромат детства будоражат аппетит. Но если классическая варка с укропом уже приелась (давайте представим, что это в принципе возможно!), самое время попробовать необычные рецепты. Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты с интересными способами превратить скромный клубень в гастрономическое приключение.
Молодая картошка в соусе из запеченного перца и йогурта
Ингредиенты
- Картошка молодая — 500 г.
- Перец болгарский — 2 шт.
- Йогурт натуральный — 150 мл.
- Чеснок — 1 зубчик.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу.
- Свежая мята — по желанию.
Приготовление
Картошку отварить в мундире до готовности. Перцы запечь в духовке до подпалин, снять кожицу и пробить в блендере с йогуртом, чесноком и маслом. Посолить, поперчить. Полить теплую картошку соусом, украсить мятой.
Картофельные слайсы с апельсиновым соусом и розмарином
Ингредиенты
- Картошка молодая — 300 г.
- Апельсин — 1 шт.
- Мед — 1 ч. л.
- Розмарин — 2 веточки.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу.
Приготовление
Картошку нарезать тонкими слайсами. Обжарить на сковороде с маслом и розмарином до золотистого цвета. Сок апельсина прогреть с медом до легкой карамелизации. Полить слайсы перед подачей.
Молодая картошка в клубничной глазури
Ингредиенты
- Картошка молодая — 400 г.
- Клубника — 100 г.
- Бальзамический уксус — 1 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Масло сливочное — 30 г.
- Соль — по вкусу.
Приготовление
Картошку сварить до готовности и обжарить на сливочном масле. Клубнику растолочь, смешать с уксусом и сахаром, прогреть до легкого загустения. Полить картошку глазурью и подавать как теплую закуску.
Запеченная картошка с сыром фета и помидорками черри
Ингредиенты
- Картошка молодая — 500 г.
- Фета — 100 г.
- Помидорки черри — 100 г.
- Мята свежая — по вкусу.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Картошку запечь целиком до хрустящей корочки, посыпав раскрошенной фетой и половинками помидорок. Приправить, сбрызнуть маслом и украсить мятой.
Теплый салат из молодой картошки с копченой паприкой и огурцом
Ингредиенты
- Картошка молодая — 400 г.
- Огурец свежий — 1 шт.
- Паприка копченая — 1 ч. л.
- Уксус яблочный — 1 ст. л.
- Масло подсолнечное — 2 ст. л.
- Зеленый лук — 3 пера.
- Соль — по вкусу.
Приготовление
Картошку отварить, нарезать крупными кружками. Огурец порезать полукольцами. Смешать с теплой картошкой, паприкой, луком и заправкой из уксуса и масла. Подавать чуть теплым.