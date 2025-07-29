Что можно приготовить из картошки: пять рецептов от шеф-повара

Когда на рынках появляется молодая картошка, устоять невозможно: ее бархатистая кожица, сливочный вкус и аромат детства будоражат аппетит. Но если классическая варка с укропом уже приелась (давайте представим, что это в принципе возможно!), самое время попробовать необычные рецепты. Шеф-повар Руслан Миронов дал рецепты с интересными способами превратить скромный клубень в гастрономическое приключение.

© unsplash

Молодая картошка в соусе из запеченного перца и йогурта

Ингредиенты

Картошка молодая — 500 г.

Перец болгарский — 2 шт.

Йогурт натуральный — 150 мл.

Чеснок — 1 зубчик.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль и перец — по вкусу.

Свежая мята — по желанию.

Приготовление

Картошку отварить в мундире до готовности. Перцы запечь в духовке до подпалин, снять кожицу и пробить в блендере с йогуртом, чесноком и маслом. Посолить, поперчить. Полить теплую картошку соусом, украсить мятой.

Картофельные слайсы с апельсиновым соусом и розмарином

Ингредиенты

Картошка молодая — 300 г.

Апельсин — 1 шт.

Мед — 1 ч. л.

Розмарин — 2 веточки.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Картошку нарезать тонкими слайсами. Обжарить на сковороде с маслом и розмарином до золотистого цвета. Сок апельсина прогреть с медом до легкой карамелизации. Полить слайсы перед подачей.

Молодая картошка в клубничной глазури

Ингредиенты

Картошка молодая — 400 г.

Клубника — 100 г.

Бальзамический уксус — 1 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Масло сливочное — 30 г.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Картошку сварить до готовности и обжарить на сливочном масле. Клубнику растолочь, смешать с уксусом и сахаром, прогреть до легкого загустения. Полить картошку глазурью и подавать как теплую закуску.

Запеченная картошка с сыром фета и помидорками черри

Ингредиенты

Картошка молодая — 500 г.

Фета — 100 г.

Помидорки черри — 100 г.

Мята свежая — по вкусу.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Картошку запечь целиком до хрустящей корочки, посыпав раскрошенной фетой и половинками помидорок. Приправить, сбрызнуть маслом и украсить мятой.

Теплый салат из молодой картошки с копченой паприкой и огурцом

Ингредиенты

Картошка молодая — 400 г.

Огурец свежий — 1 шт.

Паприка копченая — 1 ч. л.

Уксус яблочный — 1 ст. л.

Масло подсолнечное — 2 ст. л.

Зеленый лук — 3 пера.

Соль — по вкусу.

Приготовление

Картошку отварить, нарезать крупными кружками. Огурец порезать полукольцами. Смешать с теплой картошкой, паприкой, луком и заправкой из уксуса и масла. Подавать чуть теплым.