Домашние бульонные кубики – это не просто полезно, но и удобно.Один раз сделав заготовку, вы экономите время на готовке: не нужно каждый раз варить бульон или обжаривать овощи. Достаточно добавить один кубик в воду, и бульон для супа готов.

Нарежьте небольшими кусочками лук, морковь, сельдерей и куриное филе. На сковороде слегка обжарьте лук до мягкости, добавьте курицу и обжарьте до побеления. Всыпьте морковь с сельдереем, перемешайте и тушите под крышкой 20 минут. Переложите в чашу, добавьте нарезанный чеснок, много петрушки и укропа, соль и куркуму, она придает цвет и дополнительную пользу. Измельчите все блендером, подливая немного масла.

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Получившуюся массу остудите и выложите в форму, застеленную пленкой. Снова накройте и отправьте в морозилку на 2-3 часа, чтобы масса застыла. Нарежьте на кубики, заверните каждый в фольгу и храните в морозилке.

Подробнее о том, как приготовить домашние бульонные кубики, рассказала в своем видео блогер @natalyaatamanyuk.