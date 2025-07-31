Мороженое с необычным вкусом стало популярным в Таиланде

В Таиланде набирает популярность необычное мороженое со вкусом жареной курицы, которое появилось в северо-восточной провинции Кхон Каен. Этот десерт готовится на молочной основе с добавлением специй, имитирующих вкус мяса на углях, пишет издание Bangkok Post.

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Мороженое подают с жареным луком, карамелью и миндалем, которые придают ему многогранный вкус.

Кроме варианта с курицей-гриль, пользуется спросом мороженое с ванилью и кусочками обжаренной сладкой колбасы. Еще одним необычным летним десертом стал сорбет на основе рисового вина сато с добавлением вкуса личи и розового аромата. При этом содержание алкоголя в нем сведено к минимуму.