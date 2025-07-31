Простой торт без выпечки: вкусно, нежно и без хлопот

Стелла Шмель

Если хочется порадовать себя чем-то сладким, но совсем нет времени на выпечку, этот рецепт вас выручит. Торт без духовки получается удивительно нежным, с приятной банановой ноткой и тающей текстурой. Отличный вариант для чаепития в кругу семьи или гостей – готовится быстро, а выглядит и на вкус как полноценный десерт из кондитерской.

Что понадобится:

  • Печенье «Рыбки» – 300 г
  • Сметана 25% – 400 г
  • Сгущенное молоко – 300 г
  • Бананы – 2 шт.
  • Для украшения: тертый шоколад, какао или орехи

Как готовить:

Смешайте сметану и сгущенное молоко до однородной массы. Бананы нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см. В отдельной миске соедините печенье, бананы и сливочную массу, аккуратно перемешайте. Выложите смесь в форму, разровняйте и уберите в холодильник на 3-4 часа или на ночь. Перед подачей посыпьте тертым шоколадом или орехами.

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Подробнее о том, как приготовить такой торт, рассказала в своем видео блогер @jenia.gotovit.