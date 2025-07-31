Простой торт без выпечки: вкусно, нежно и без хлопот

Если хочется порадовать себя чем-то сладким, но совсем нет времени на выпечку, этот рецепт вас выручит. Торт без духовки получается удивительно нежным, с приятной банановой ноткой и тающей текстурой. Отличный вариант для чаепития в кругу семьи или гостей – готовится быстро, а выглядит и на вкус как полноценный десерт из кондитерской.

Что понадобится:

Печенье «Рыбки» – 300 г

Сметана 25% – 400 г

Сгущенное молоко – 300 г

Бананы – 2 шт.

Для украшения: тертый шоколад, какао или орехи

Как готовить:

Смешайте сметану и сгущенное молоко до однородной массы. Бананы нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см. В отдельной миске соедините печенье, бананы и сливочную массу, аккуратно перемешайте. Выложите смесь в форму, разровняйте и уберите в холодильник на 3-4 часа или на ночь. Перед подачей посыпьте тертым шоколадом или орехами.

Галета с грушей и камамбером: простой рецепт, который покорит всех

Подробнее о том, как приготовить такой торт, рассказала в своем видео блогер @jenia.gotovit.