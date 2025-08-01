Названы самые популярные грибы на ярмарках выходного дня

Лисички заняли первое место по продажам на ярмарках выходного дня в Москве, сообщается на сайте mos.ru.
В среднем за выходные москвичи и гости столицы покупают по 200 кг лисичек на ярмарках.
К середине июля стали также часто покупать подосиновики из Рязанской области и белые грибы.
Из подосиновиков обычно готовят грибные котлеты, начинки для пирогов, муссы и карпаччо, а белые грибы жарят, маринуют, сушат и добавляют в бульон.
Как отмечают эксперты, в грибах содержится белок, селен, витамины D и B. Их можно сушить, жарить, тушить, варить и солить.
Москвичам посоветовали покупать грибы только у проверенных продавцов, которые собирают их в экологически чистых лесах.
На ярмарки выходного дня продукты привозят из более чем 40 регионов России. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, с начала 2025 года ярмарки выходного дня посетили 2 млн человек.