Чем обусловлена высокая стоимость ягод и грибов

В Сети начали активно обсуждать резкое подорожание диких ягод. Например, в аэропорту Шереметьево сушеную землянику можно приобрести за 74 тысячи рублей. С чем связано такое экстремальное подорожание, выяснила Москва 24.

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Плод категории "люкс"

В июне 2025 года в социальных сетях завирусилась фотография трехлитровой банки земляники почти за 74 тысячи рублей, которую нашли в одном из магазинов в аэропорту Шереметьево.

Когда информация дошла до производителя ягод, компания была не в курсе такого ценообразования, поскольку выставляла более низкий ценник – 17 тысяч. Представитель компании предположила в разговоре с телеканалом Москва 24, что стоимость могла значительно увеличиться в связи с доставкой продукта, особенно в аэропорт. Помимо этого, большой объем земляники сравним с люксовым продуктом.

Кроме того, "драгоценную" ягоду продавали не свежей, а сублимированной, что, на первый взгляд, должно было уменьшить итоговую стоимость. Однако компания-производитель пояснила, что это не так. Достаточно много затрат ушло не только на правильную перевозку этих ягод, которые были собраны во Владимирской области, но также на заморозку, сублимацию и упаковку.

"Причем сегодня технология сублимации – это единственная сушка, которая сохраняет максимум полезных свойств. Она является самой щадящей и производится при минусовой температуре", – объяснила одна из сотрудниц производства.

Также для сублимации используют специальные машины, а значит, производителю приходится тратиться на электроэнергию. К тому же нужно учитывать и ручной отбор каждого плода.

При этом стоимость ягод в целом растет и в обычных магазинах: сейчас 500 граммов малины, собранной в России, продается в среднем почти за тысячу рублей. Продавцы утверждают, что это оправданно, поскольку в сумму включена и работа фермеров, которые выращивали продукт. Маркетинг, в свою очередь, не последний фактор в цепочке ценообразования.

"Сегодня дикоросы покупают люди с доходом выше среднего. Также это зожники и те, кто поддается маркетингу. Они хотят прикоснуться к определенному образу жизни, доступному определенным слоям. То есть через дикоросы продается целый образ жизни", — Людмила Калинина, маркетолог.

Ягоды также часто преподносят в виде подарка, который создает вау-эффект, особенно в зимнее время, подчеркнула она.

Однако высокая стоимость не гарантирует качество товара. Эксперты утверждают, что выбирать ягоды нужно внимательно. Прежде всего важно обратить внимание, есть ли конденсат внутри упаковки. Его наличие – это признак перепада температур во время хранения, поэтому ягоды могут мгновенно испортиться и заплесневеть.

Тем не менее президент Союза заготовителей и переработчиков дикоросов Юрий Рудаков добавил в разговоре с телеканалом, что не стоит бояться покупать дикие ягоды в сетевых магазинах. Представители организации периодически приезжают и инспектируют производство, поэтому в торговые сети поставляют качественный продукт. Что касается рынков и официальных ярмарок, то их проверяет контролирующая ветеринарная служба. Если же ягоды предлагают в интернете, то нужно смотреть на репутацию продавца.

Высокая стоимость плодов сказывается и на ценообразовании кондитерских изделий.

"Наличие ягод основательно влияет на конечную стоимость десерта. Они зачастую являются основной частью декора или же из них делают желе. Ягоды отвечают за внешний вид, поэтому они должны быть сухими и ни в коем случае не поврежденными. Поэтому, например, клубнику мы покупаем в небольших лотках, что позволяет избежать повреждений", – Рамазан Хаметов, бренд-шеф-кондитер кондитерского дома.

Эксперт добавил, что сегодня все поставщики знают, насколько важен внешний вид ягод, поэтому стараются поставлять их "одну к одной".

Грибные туры

Еще один тренд гастрономической "роскоши" – грибы с Севера. Сегодня 3 килограмма таких даров природы продают в среднем за 10 тысяч рублей.

Но и это не все: в последнее время все большей популярностью пользуются услуги гидов, которые водят грибные туры. Причем некоторые проходят в весьма необычных условиях.

"В моем случае за мной прилетает вертолет, забирает и привозит на точку, где проходит тур. После этого отвозят обратно", – Александр Грибнов, грибной гид.

В разговоре с Москвой 24 эксперт добавил, что востребованность грибных туров, в которые обычно отправляются группами из 2–3 человек, только растет. Например, в Москве и Подмосковье такое времяпрепровождение стоит от 2 до 5 тысяч рублей за каждого участника.

Крайне важно и то, что гид расскажет о грибах, которые нельзя собирать. Например, некоторые из запрещенных видов (в частности, свинушки) часто поступают в продажу из-за безграмотности продавцов, что становится причиной отравления покупателей. Кроме того, эксперт не допустит, чтобы клиент собирал грибы у дороги, поскольку это опасно.

"Грибы – это сорбенты. Они накапливают все, в том числе свинец, мышьяк и прочие соли тяжелых металлов (поступающие со стороны проезжей части. – Прим. ред.). Поэтому можно отравиться даже съедобным грибом, который растет у дороги или возле свалки", – Михаил Кутушов, врач-токсиколог.

По этой же причине покупать такой товар у продавцов, сидящих на обочине, тоже опасно, подчеркнул эксперт.

Кроме этого, Михаил Кутушов напомнил, что правильная обработка этих даров природы тоже имеет важное значение. В противном случае отравления не избежать.

Поэтому первое, что нужно сделать перед приготовлением грибов, – хорошо промыть их. Во-вторых, обязательно отварить, чтобы нейтрализовать токсины. И только после таких манипуляций грибы можно обжаривать или готовить любым другим способом.

Важно отметить: при отравлении следует сразу вызвать скорую, сделать это нужно даже при небольшом недомогании, поскольку грибной яд может проявиться не сразу, а спустя время.

В свою очередь, чтобы бороться с некачественными товарами, поступающими официально на прилавки магазинов, в России планируют создать специальную платформу для оценки подобных продуктов, отметил президент Союза заготовителей и переработчиков дикоросов Юрий Рудаков.

"С этого года для дикоросов и суперфудов мы начинаем формировать платформу потребительского доверия, где будут разные продукты, торговые марки".

Эксперт пояснил, что на сайте люди смогут высказать о товарах свое как положительное, так и отрицательное мнение.