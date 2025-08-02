Сезон арбузов: какие советы о том, как их выбрать, действительно работают

Хотя сейчас купить арбуз в России можно в любое время года, их сезон (как и бахчевые развалы по всей стране) традиционно открывается в начале августа и длится примерно до октября. Именно в это время можно купить спелый, сладкий и полезный арбуз, который созрел естественным образом безо всяких стимуляторов роста. Практически в каждой семье есть свои правила выбора арбузов: одни стучат по ним, другие пристально осматривают бока, а третьи — полоски. «Лента.ру» выяснила, какие из этих методов работают, а какие — нет, а заодно узнала, как не нарваться на опасный некачественный арбуз и избежать отравления.

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Какие арбузы точно нельзя покупать?

Главное правило, которого советуют придерживаться многие эксперты, — покупать арбуз исключительно целиком. Это объясняется просто: когда арбуз разрезают, с грязной кожуры на мякоть легко могут попасть болезнетворные микроорганизмы. На жаре они начнут быстро размножаться. Если съесть такой арбуз, риск заполучить кишечную инфекцию будет весьма высоким.

Говоря о том, как выбрать безопасный арбуз, терапевт и кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова отметила, что он должен иметь матовую кожуру с контрастными полосами и выглядеть целым, без трещин, царапин и вмятин.

«Допускаются лишь небольшие дефекты на поверхности, иначе риск проникновения болезнетворных организмов внутрь арбуза существенно возрастает», — объяснила она.

Все дело в том, что в поврежденной корке или переспевшей мякоти тоже могут размножаться опасные для человека микроорганизмы, в том числе сальмонелла и кишечная палочка. Они способны вызвать пищевое отравление.

Есть и особый нюанс, который касается ранних арбузов. В плодах, продающихся до начала сезона, в кожуре может накопиться много нитратов и пестицидов. Они вызывают нитратное отравление.

«Нитратное отравление может сопровождаться тошнотой, рвотой, диареей, общей слабостью, а в более тяжелых случаях — нарушением работы сердца и дыхания», — Татьяна Симонова, терапевт и кардиолог.

Доказать, что в арбузе есть нитраты, можно только с помощью лабораторного исследования. Однако существует несколько признаков, которые говорят о том, что плод накопил опасные химикаты, отметил врач-инфекционист, основатель лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев.

«Указывать на избыток нитратов и пестицидов в арбузе могут неестественно темная, с фиолетовым отливом мякоть с желтыми или белыми прожилками, слишком яркий красный цвет, глухой звук при постукивании и горьковатый или химический привкус. Такие плоды есть ни в коем случае нельзя», — предупредил он.

Какие еще признаки указывают на то, что арбуз нельзя есть?

Есть и более очевидные признаки того, что арбуз лучше выбросить, а не есть — например, если он даже визуально выглядит испорченным. По словам терапевта Татьяны Симоновой, об этом говорят следующие признаки:

изменение цвета мякоти — потемнение либо появление на ней желтых или коричневых пятен;

неприятный запах — кислый, забродивший или гнилостный;

слизь или пузырьки газа на мякоти — это признак брожения и бактериального роста;

рыхлая или волокнистая текстура мякоти — она не должна распадаться или быть водянистой.

Чтобы снизить риск отравления, врачи посоветовали тщательно мыть арбуз с мылом, перед тем как нарезать, поскольку на кожуре остаются частички земли и бактерии, которые могут попасть в мякоть. Разрезанные плоды нужно обязательно хранить в холодильнике и по возможности съедать в течение суток. При комнатной же температуре срок их хранения сокращается до двух-трех часов.

«Разрезанный арбуз, который пролежал более 24 часов даже в холодильнике, необходимо выбросить, поскольку в сладкой среде бактериальные инфекции, включая сальмонеллу, размножаются очень быстро», — предупредил инфекционист Андрей Исаев.

Работают ли арбузные лайфхаки?

В сети существует множество лайфхаков о том, как выбрать качественный арбуз. Например, существует мнение о том, что арбузы делиться на «мужские» и «женские». Сторонники этой версии уверяют, что, чтобы выбрать вкусный плод, нужно ориентироваться на его размер и толщину корки. По их мнению, «мужские» арбузы — более крупные, корка у них плотнее, а мякоть менее сладкая. «Женские» же меньше и слаще.

Однако никакого научного подтверждения того, что «пол» арбуза влияет на его вкусовые качества, нет. В действительности же они зависят от сорта и условий, в которых арбуз рос.

Никакой информации о том, будет ли арбуз вкусным, не дает и так называемый «текст на плавучесть»: предполагается, что сладкий и спелый арбуз должен всплыть в воде, если его туда погрузить, а неспелый — погрузиться на дно.

«Многие распространенные "лайфхаки" выбора арбузов научно необоснованны. Блестящая корка не является признаком нитратов, это, скорее, показатель свежести. Проверка "на плавучесть" в воде не дает достоверной информации о качестве. Размер и вес плода также не коррелируют напрямую со вкусовыми характеристиками», — заверила профессор Надежда Капустина.

Еще один миф — это представление о том, что неспелый арбуз может дозреть дома. Некоторые плоды, например, абрикосы или авокадо, действительно часто срывают зелеными, а при комнатных условиях они дозревают. Арбуз же остается той же степени спелости, на которой его сорвали.

А как выбрать вкусный арбуз?

На некоторые признаки эксперты все-таки советуют обращать внимание. Их наличие не всегда гарантирует, что арбуз будет вкусным и сладким, но по крайней мере увеличивает шанс этого.

Некоторые советуют пристально осмотреть хвостик арбуза: если он сухой, то арбуз будет сладким и спелым, уверяют сторонники этой версии. В этом есть определенная логика: когда арбуз растет на бахче, хвостик постепенно пересыхает по мере его созревания и становится совсем сухим, когда арбуз поспел. Однако он может высохнуть и во время транспортировки, даже если арбуз собрали несвежим.

«Пока арбуз доедет до места продажи, его хвостик, если даже арбуз совсем зеленый, тоже высохнет. На это уйдет всего 3–4 дня», — Артем Соколов

А вот на звук, который получается при постукивании по арбузу, эксперты все-таки советуют обратить внимание.

Как заверили в Роскачестве, если звук будет глухим, то арбуз перезрел, а если слишком звонким — недозрел. Они порекомендовали выбирать плоды, которые издают не глухой и не звонкий, а средний между ними звук, напоминающий вибрацию.

Другой совет, в котором сходятся многие специалисты, — это то, что у арбуза обязательно должно быть небольшое пятно, оставшееся на месте, которым он прикасался к земле. Если оно насыщенного желтого или оранжевого цвета, то арбуз скорее всего будет сладким.

Где покупать арбузы?

Перед началом арбузного сезона специалисты Роспотребнадзора в очередной раз напомнили, что арбузы, как и все фрукты, овощи и ягоды, стоит покупать исключительно в специально оборудованных местах — в супермаркетах, на рынках или на ярмарках.

Эксперты не рекомендовали ни в коем случае приобретать арбузы, которые хранятся на земле уже сорванными — это нарушение санитарных норм. Кроме того, специалисты категорически не советуют покупать их в несанкционированных местах или у обочин дорог.

Продающиеся на обочинах дорог арбузы часами впитывают дорожную пыль и содержащиеся в выхлопных газах проезжающих автомобилей тяжелые металлы — кадмий и свинец. Пористая корка впитывает эти вредные вещества, вымыть их с ее поверхности невозможно.

В Роспотребнадзоре призвали даже в специализированных точках продаж обращать внимание на еще одну деталь: продавец должен по требованию предоставлять все сертификаты качества и документы на продукцию, в которых содержится информация о месте и дате сбора арбузов и об условиях их хранения. Кроме того, у него обязательно должна быть медкнижка.

Еще один важный момент — это возможность получить чек при покупке арбуза.