В России могут ввести программу сбалансированного питания

Единую программу сбалансированного питания, которая будет включать в себя в том числе формирование у граждан правильных пищевых привычек, стоит ввести в России. Такое мнение выразила в беседе с ТАСС член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина.

Ранее в пресс-службе Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) сообщили, что российские девочки-подростки в возрасте 12-14 лет сегодня сталкиваются с почти вдвое большим риском развития расстройств пищевого поведения (РПП), чем 10 лет назад. Такие выводы сделали авторы долговременного исследования, проводившегося в стране с 2009 года.

"Тревожная статистика о росте расстройств пищевого поведения требует не только пристального внимания, но и применения комплекса мер. Считаю, что одним из важных шагов в решении этой проблемы должно стать внедрение единой программы сбалансированного питания. В школе данный вопрос находится на пристальном контроле, однако дома необходимо, чтобы подросток ее соблюдал и следовал ей вместе с родителями", - сказала сенатор, комментируя итоги исследования.

Косихина считает, что программа "должна включать в себя не только качественные и полезные продукты, но и формирование правильных пищевых привычек, пропаганду здорового образа жизни".

"Важно, чтобы ребята знали, что такое сбалансированный рацион и как он влияет на их здоровье с потенциальными рисками ожирения. Студентам и взрослым важно также придерживаться принципа сбалансированного питания, который бы активно применялся при приготовлении пищи и специального меню в студенческих столовых и в трудовых коллективах", - добавила парламентарий.

По словам Косихиной, важно использовать все доступные каналы коммуникации, включая социальные сети и телевидение, для популяризации здорового образа жизни без очевидных перекосов.