Семь рецептов домашнего лимонада

Лето, солнце — и ничего так не освежает, как стакан прохладного, ароматного лимонада, приготовленного своими руками. Забудьте о магазинных напитках с непонятным составом — домашний напиток это просто, вкусно и невероятно полезно! Вот несколько интересных рецептов из простых ингредиентов.

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Имбирный лимонад

Ингредиенты

Свежий имбирь — 50 г.

Лимоны — 3 шт.

Вода — 1 л.

Сахар — 100 г.

Мята или лайм — по вкусу.

Приготовление

Натрите имбирь на мелкой терке или нарежьте тонкими ломтиками. В кастрюле смешайте имбирь, сахар и 200 мл воды. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 10 минут. Процедите сироп через сито и остудите. В кувшин влейте имбирный сироп, лимонный сок и оставшуюся воду. Перемешайте и охладите в холодильнике 1-2 часа. Готовый лимонад украсьте долькой лимона или лайма и веточкой мяты.

Лимонад «Итальянский»

Ингредиенты

Сок лимона — 1 стакан.

Цедра лимона — по вкусу.

Сок фруктовый (апельсиновый и т. п.) — 1 стакан.

Сахар — 2 стакана.

Вода — 4-6 стаканов.

Приготовление

Натрите на терке цедру лимона (1-2 ч. л.). Из лимонов отожмите сок. Фруктовый сок смешайте с сахаром и лимонной цедрой, добавьте сок лимона и кипяченую воду, все перемешайте. Затем лимонад остудите и процедите.

Лимонад с черной смородиной и мятой

Ингредиенты

Черная смородина — 1,5 стакана.

Лимон — 1 шт.

Мята свежая — 5 веточек.

Сахар — 1 стакан.

Вода — 2,5 л.

Приготовление

Взбейте смородину блендером, затем добавьте мяту, сахар, сок одного лимона. Влейте воду, поставьте на огонь и варите 5-7 минут. Перелейте лиманад в кувшин и дайте настояться. Затем процедите напиток через сито и поставьте в холодильник на 1 час.

Арбузный лимонад

Ингредиенты

Арбуз (мякоть) — 500 г.

Вода сильногазированная — 400 мл.

Сок лимона — 1-2 ст. л.

Мед — 2 ч. л.

Приготовление

Из мякоти арбуза удалите косточки, нарежьте произвольными кусочками и пробейте в блендере. Добавьте в арбуз сок лимона, мед, взбейте еще раз. В кувшин перелейте арбузную смесь. Влейте газированную воду, все перемешайте и уберите в холодильник на 1 час.

Лимонад с лимоном и базиликом

Ингредиенты

Лимон — 3 шт.

Вода — 1 л.

Сахар — 80-100 г.

Свежий базилик — 10-12 листочков.

Приготовление

Смешайте в кастрюле сахар и 200 мл воды, добавьте половину базилика. Доведите до кипения на среднем огне и снимите с плиты. Остудите до комнатной температуры и удалите листья базилика. Получившийся сироп перелейте в кувшин, добавьте сок лимонов, оставшуюся воду и оставшийся базилика. Перемешайте и дайте напитку настояться 1 час.

Лимонад «Турецкий»

Ингредиенты

Лимон — 3-4 шт.

Вода — 1 л.

Розовая вода — 2 ст. л.

Сахар — 50-100 г.

Приготовление

Смешайте сахар и 200 мл воды. Доведите до кипения на среднем огне и снимите с плиты, добавьте розовую воду, остудите до комнатной температуры. Сироп перелейте в кувшин, добавьте лимонный сок и оставшуюся воду и перемешайте. Охладите лимонад в холодильнике 1-2 часа.

Огуречный лимонад

Ингредиенты

Огурцы — 2 шт.

Лимоны — 2 шт.

Вода — 1 л.

Сахар — 70-80 г.

Свежая мята — 5-7 листочков.

Приготовление

Огурцы нарежьте ломтиками или кубиками и измельчите в блендере с мятой и сахаром до однородности. Процедите смесь через сито. Огуречное пюре перелейте в кувшин, добавьте сок лимонов, воду и перемешайте. Затем уберите в холодильник на 1 час.