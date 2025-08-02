Семь рецептов домашнего лимонада

Утоляем жажду: интересные рецепты идеального домашнего лимонада
Лето, солнце — и ничего так не освежает, как стакан прохладного, ароматного лимонада, приготовленного своими руками. Забудьте о магазинных напитках с непонятным составом — домашний напиток это просто, вкусно и невероятно полезно! Вот несколько интересных рецептов из простых ингредиентов.
Имбирный лимонад
Ингредиенты
- Свежий имбирь — 50 г.
- Лимоны — 3 шт.
- Вода — 1 л.
- Сахар — 100 г.
- Мята или лайм — по вкусу.
Приготовление
Натрите имбирь на мелкой терке или нарежьте тонкими ломтиками. В кастрюле смешайте имбирь, сахар и 200 мл воды. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 10 минут. Процедите сироп через сито и остудите. В кувшин влейте имбирный сироп, лимонный сок и оставшуюся воду. Перемешайте и охладите в холодильнике 1-2 часа. Готовый лимонад украсьте долькой лимона или лайма и веточкой мяты.
Лимонад «Итальянский»
Ингредиенты
Сок лимона — 1 стакан.
Цедра лимона — по вкусу.
Сок фруктовый (апельсиновый и т. п.) — 1 стакан.
Сахар — 2 стакана.
Вода — 4-6 стаканов.
Приготовление
Натрите на терке цедру лимона (1-2 ч. л.). Из лимонов отожмите сок. Фруктовый сок смешайте с сахаром и лимонной цедрой, добавьте сок лимона и кипяченую воду, все перемешайте. Затем лимонад остудите и процедите.
Лимонад с черной смородиной и мятой
Ингредиенты
- Черная смородина — 1,5 стакана.
- Лимон — 1 шт.
- Мята свежая — 5 веточек.
- Сахар — 1 стакан.
- Вода — 2,5 л.
Приготовление
Взбейте смородину блендером, затем добавьте мяту, сахар, сок одного лимона. Влейте воду, поставьте на огонь и варите 5-7 минут. Перелейте лиманад в кувшин и дайте настояться. Затем процедите напиток через сито и поставьте в холодильник на 1 час.
Арбузный лимонад
Ингредиенты
- Арбуз (мякоть) — 500 г.
- Вода сильногазированная — 400 мл.
- Сок лимона — 1-2 ст. л.
- Мед — 2 ч. л.
Приготовление
Из мякоти арбуза удалите косточки, нарежьте произвольными кусочками и пробейте в блендере. Добавьте в арбуз сок лимона, мед, взбейте еще раз. В кувшин перелейте арбузную смесь. Влейте газированную воду, все перемешайте и уберите в холодильник на 1 час.
Лимонад с лимоном и базиликом
Ингредиенты
- Лимон — 3 шт.
- Вода — 1 л.
- Сахар — 80-100 г.
- Свежий базилик — 10-12 листочков.
Приготовление
Смешайте в кастрюле сахар и 200 мл воды, добавьте половину базилика. Доведите до кипения на среднем огне и снимите с плиты. Остудите до комнатной температуры и удалите листья базилика. Получившийся сироп перелейте в кувшин, добавьте сок лимонов, оставшуюся воду и оставшийся базилика. Перемешайте и дайте напитку настояться 1 час.
Лимонад «Турецкий»
Ингредиенты
- Лимон — 3-4 шт.
- Вода — 1 л.
- Розовая вода — 2 ст. л.
- Сахар — 50-100 г.
Приготовление
Смешайте сахар и 200 мл воды. Доведите до кипения на среднем огне и снимите с плиты, добавьте розовую воду, остудите до комнатной температуры. Сироп перелейте в кувшин, добавьте лимонный сок и оставшуюся воду и перемешайте. Охладите лимонад в холодильнике 1-2 часа.
Огуречный лимонад
Ингредиенты
- Огурцы — 2 шт.
- Лимоны — 2 шт.
- Вода — 1 л.
- Сахар — 70-80 г.
- Свежая мята — 5-7 листочков.
Приготовление
Огурцы нарежьте ломтиками или кубиками и измельчите в блендере с мятой и сахаром до однородности. Процедите смесь через сито. Огуречное пюре перелейте в кувшин, добавьте сок лимонов, воду и перемешайте. Затем уберите в холодильник на 1 час.