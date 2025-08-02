Названы фрукты, которые быстрее всего портятся в жару

Дыни, апельсины, манго и баклажаны могут безопасно храниться при температуре от +10 до +14 °C, в то время как груши, абрикосы и яблоки быстрее «поддаются» порче и бактериальному загрязнению под воздействием тепла. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

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Эксперт напомнила, что большинство овощей и фруктов лучше хранить в прохладном месте при температуре от 0 до 10 °C, например, в холодильнике. Однако некоторые плоды более устойчивы к теплу, чем другие.

«При температуре от +10 до +14 °C можно хранить дыни, апельсины, арбузы, бананы, лимоны, манго, грейпфруты, баклажаны и авокадо», – рассказала «Газете.Ru» специалист по пищевой безопасности.

Технолог напомнила, что при повышении температуры поверхность и мякоть плодов становится благоприятной для размножения микроорганизмов, вызывающих бактериальные пищевые отравления.

«Даже зеленые помидоры, которые оставляют в тепле для дозревания, не могут храниться при температуре выше 20 °C. Эта температура является предельной, в том числе, для сухофруктов, поэтому все продукты необходимо убирать в темные прохладные места», – предупредила Фоменко.

Эксперт напомнила, что больше всего «любят» холод лук-репка, чеснок (рекомендуемая температура хранения — не более 2 °C), груши, абрикосы, персики, яблоки (хранятся при температуре от -1 до 0 °C).