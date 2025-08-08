Паста из кабачков — лучшая замена макаронам

Кабачки — одни из самых доступных и универсальных летних овощей. Именно из них получается так называемая «кабачковая паста» — спиралевидные или ленточные полоски, имитирующие макароны. «‎Рамблер» расскажет, как ее сделать, и поделится лучшими рецептами ПП-лапши.

Вкус этого зеленого овоща нейтрален, текстура податлива, а состав идеально подходит для тех, кто хочет снизить углеводную нагрузку. Особенно актуально для тех, кто следит за весом, уровнем сахара в крови или просто хочет добавить в рацион больше овощей без ущерба для вкуса и сытости.

Почему кабачки лучше обычной пасты

1. Меньше калорий и углеводов

100 г кабачков — всего 17 ккал и 3 г углеводов.

100 г вареных макарон из твердых сортов пшеницы — 112 ккал и около 23 г углеводов.

То есть разница — почти в семь раз по калорийности и в восемь раз по углеводной нагрузке.

2. Высокая водность

Кабачки на 95 процентов состоят из воды и легко усваиваются. Это даёт чувство сытости без тяжести. А при термической обработке они сохраняют структуру и отлично впитывают соусы.

3. Больше клетчатки и калия

Кабачки содержат растворимую клетчатку, которая помогает работе кишечника и снижает уровень сахара в крови после еды. А еще в них достаточно калия — важного микроэлемента для регуляции давления.

4. Подходят при аллергии и пищевых ограничениях

Без глютена, без яиц, без муки. В отличие от макарон из твердых сортов пшеницы можно есть при диабете, целиакии, на кето- или палео-диете.

Как приготовить кабачковую пасту?

Кухонные приборы для нарезки кабачков:

овощечистка — получатся широкие ленточки, как тальятелле;

терка с длинными зубцами — сгодится для тонкой лапши;

спиралайзер (специальная овощерезка) — для спагетти;

нож — если аккуратно нарезать кабачки вдоль, получится не хуже.

Кабачки готовятся быстро:

обжаривание на сковороде — две–три минуты,

варка — 30–40 секунд,

запекание — пять минут при 180°C,

микроволновка — 1–1,5 минуты при 800 Вт,

ошпаривание кипятком — 30 секунд.

Важно: не переварите!

А теперь — рецепты. Все рассчитаны на одну порцию.

1. Кабачковая лапша с соусом тахини, манго и кинзой

Ингредиенты:

кабачок — 1 средний

пюре манго — 2 ст.л.

паста тахини — 1 ст.л.

лимонный сок — 1 ч.л.

соевый соус — 1 ч.л.

кинза — 1 ст.л. мелко нарезанной

кунжут — 1 ч.л.

перец чили — по вкусу

Способ приготовления:

Натрите кабачок в виде длинной лапши. В отдельной чашке смешайте пасту тахини, пюре манго, лимонный сок и соевый соус — получится густой кисло-сладкий соус с ореховой основой. Добавьте лапшу, перемешайте, посыпьте кинзой, чили и кунжутом.

2. Кабачковая лапша с кремом из авокадо и жареной мятой

Ингредиенты:

кабачок — 1 крупный

авокадо — 1/2

лайм — 1/2

оливковое масло — 1 ч.л.

чеснок — 1 зубчик

мята — 5–6 листьев

тыквенные семечки — 1 ч.л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Авокадо, чеснок, сок лайма и соль пробейте в блендере до состояния крема. Лапшу из кабачков слегка прогрейте на сухой сковороде в течение одной минуты, добавьте соус, перемешайте. Отдельно поджарьте листья мяты десять секунд в масле и выложите сверху. Посыпьте тыквенными семечками — они дадут хруст.

3. Кабачковая лапша с трюфельным маслом, грибами и орехами

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.

шампиньоны или вешенки — 80 г

грецкие орехи — 1 ст.л.

трюфельное масло — 1 ч.л.

пармезан — по вкусу

оливковое масло — 1 ч.л.

соль — щепотка

Способ приготовления:

Грибы обжарьте до золотистого цвета (около десяти минут). Добавьте кабачковую лапшу и жарьте еще одну минуту. Полейте трюфельным маслом и посолите. Подавайте с рублеными орехами и натертым пармезаном.

4. Кабачковая лапша с соусом из йогурта, зеленью и фетой

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.

греческий йогурт — 2 ст.л.

фета — 30 г

огурец — 1/2

петрушка — 1 ст.л.

укроп — 1 ч.л.

мята — 1 ч.л.

чёрный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте йогурт с рубленой зеленью, добавьте натертый огурец, фету и перец. Кабачковую лапшу не обжаривайте — просто смешайте с соусом.

Полезные лайфхаки

Солите кабачковую лапшу уже в тарелке — соль выделяет сок и делает лапшу водянистой;

Не храните ее в соусе: кабачок быстро пускает сок, и текстура теряется;

Если хочется теплое блюдо — разогрейте лапшу 30 секунд в сковороде или микроволновке;

Кабачковая лапша отлично сочетается с карри, хумусом, фасолью и даже с икрой из печени трески.

Хотя кабачковая паста напоминает пшеничные макароны лишь визуально, ее вкус ничуть не уступает. Попробуйте приготовить ее в разных вариациях, и вы точно влюбитесь в нее с первого раза!

