Паста из кабачков — лучшая замена макаронам: четыре рецепта

Катерина Саломе

Кабачки — одни из самых доступных и универсальных летних овощей. Именно из них получается так называемая «кабачковая паста» — спиралевидные или ленточные полоски, имитирующие макароны. «‎Рамблер» расскажет, как ее сделать, и поделится лучшими рецептами ПП-лапши.

Паста из кабачков — лучшая замена макаронам
© a_namenko/iStock.com

Вкус этого зеленого овоща нейтрален, текстура податлива, а состав идеально подходит для тех, кто хочет снизить углеводную нагрузку. Особенно актуально для тех, кто следит за весом, уровнем сахара в крови или просто хочет добавить в рацион больше овощей без ущерба для вкуса и сытости.

Почему кабачки лучше обычной пасты

1. Меньше калорий и углеводов

  • 100 г кабачков — всего 17 ккал и 3 г углеводов.
  • 100 г вареных макарон из твердых сортов пшеницы — 112 ккал и около 23 г углеводов.

То есть разница — почти в семь раз по калорийности и в восемь раз по углеводной нагрузке.

2. Высокая водность

Кабачки на 95 процентов состоят из воды и легко усваиваются. Это даёт чувство сытости без тяжести. А при термической обработке они сохраняют структуру и отлично впитывают соусы.

3. Больше клетчатки и калия

Кабачки содержат растворимую клетчатку, которая помогает работе кишечника и снижает уровень сахара в крови после еды. А еще в них достаточно калия — важного микроэлемента для регуляции давления.

4. Подходят при аллергии и пищевых ограничениях

Без глютена, без яиц, без муки. В отличие от макарон из твердых сортов пшеницы можно есть при диабете, целиакии, на кето- или палео-диете.

Как приготовить кабачковую пасту?

Кухонные приборы для нарезки кабачков:

  • овощечистка — получатся широкие ленточки, как тальятелле;
  • терка с длинными зубцами — сгодится для тонкой лапши;
  • спиралайзер (специальная овощерезка) — для спагетти;
  • нож — если аккуратно нарезать кабачки вдоль, получится не хуже.

Десять блюд из кабачков: быстро и дешево

Кабачки готовятся быстро:

  • обжаривание на сковороде — две–три минуты,
  • варка — 30–40 секунд,
  • запекание — пять минут при 180°C,
  • микроволновка — 1–1,5 минуты при 800 Вт,
  • ошпаривание кипятком — 30 секунд.

Важно: не переварите!

А теперь — рецепты. Все рассчитаны на одну порцию.

1. Кабачковая лапша с соусом тахини, манго и кинзой

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 средний
  • пюре манго — 2 ст.л.
  • паста тахини — 1 ст.л.
  • лимонный сок — 1 ч.л.
  • соевый соус — 1 ч.л.
  • кинза — 1 ст.л. мелко нарезанной
  • кунжут — 1 ч.л.
  • перец чили — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Натрите кабачок в виде длинной лапши.
  2. В отдельной чашке смешайте пасту тахини, пюре манго, лимонный сок и соевый соус — получится густой кисло-сладкий соус с ореховой основой.
  3. Добавьте лапшу, перемешайте, посыпьте кинзой, чили и кунжутом.

2. Кабачковая лапша с кремом из авокадо и жареной мятой

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 крупный
  • авокадо — 1/2
  • лайм — 1/2
  • оливковое масло — 1 ч.л.
  • чеснок — 1 зубчик
  • мята — 5–6 листьев
  • тыквенные семечки — 1 ч.л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Авокадо, чеснок, сок лайма и соль пробейте в блендере до состояния крема.
  2. Лапшу из кабачков слегка прогрейте на сухой сковороде в течение одной минуты, добавьте соус, перемешайте.
  3. Отдельно поджарьте листья мяты десять секунд в масле и выложите сверху.
  4. Посыпьте тыквенными семечками — они дадут хруст.

3. Кабачковая лапша с трюфельным маслом, грибами и орехами

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 шт.
  • шампиньоны или вешенки — 80 г
  • грецкие орехи — 1 ст.л.
  • трюфельное масло — 1 ч.л.
  • пармезан — по вкусу
  • оливковое масло — 1 ч.л.
  • соль — щепотка

Способ приготовления:

  1. Грибы обжарьте до золотистого цвета (около десяти минут).
  2. Добавьте кабачковую лапшу и жарьте еще одну минуту.
  3. Полейте трюфельным маслом и посолите.
  4. Подавайте с рублеными орехами и натертым пармезаном.

4. Кабачковая лапша с соусом из йогурта, зеленью и фетой

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 шт.
  • греческий йогурт — 2 ст.л.
  • фета — 30 г
  • огурец — 1/2
  • петрушка — 1 ст.л.
  • укроп — 1 ч.л.
  • мята — 1 ч.л.
  • чёрный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смешайте йогурт с рубленой зеленью, добавьте натертый огурец, фету и перец.
  2. Кабачковую лапшу не обжаривайте — просто смешайте с соусом.

Полезные лайфхаки

  • Солите кабачковую лапшу уже в тарелке — соль выделяет сок и делает лапшу водянистой;
  • Не храните ее в соусе: кабачок быстро пускает сок, и текстура теряется;
  • Если хочется теплое блюдо — разогрейте лапшу 30 секунд в сковороде или микроволновке;
  • Кабачковая лапша отлично сочетается с карри, хумусом, фасолью и даже с икрой из печени трески.

Хотя кабачковая паста напоминает пшеничные макароны лишь визуально, ее вкус ничуть не уступает. Попробуйте приготовить ее в разных вариациях, и вы точно влюбитесь в нее с первого раза!

Ранее мы писали, где придумали пасту на самом деле.