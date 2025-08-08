Паста из кабачков — лучшая замена макаронам: четыре рецепта
Кабачки — одни из самых доступных и универсальных летних овощей. Именно из них получается так называемая «кабачковая паста» — спиралевидные или ленточные полоски, имитирующие макароны. «Рамблер» расскажет, как ее сделать, и поделится лучшими рецептами ПП-лапши.
Вкус этого зеленого овоща нейтрален, текстура податлива, а состав идеально подходит для тех, кто хочет снизить углеводную нагрузку. Особенно актуально для тех, кто следит за весом, уровнем сахара в крови или просто хочет добавить в рацион больше овощей без ущерба для вкуса и сытости.
Почему кабачки лучше обычной пасты
1. Меньше калорий и углеводов
- 100 г кабачков — всего 17 ккал и 3 г углеводов.
- 100 г вареных макарон из твердых сортов пшеницы — 112 ккал и около 23 г углеводов.
То есть разница — почти в семь раз по калорийности и в восемь раз по углеводной нагрузке.
2. Высокая водность
Кабачки на 95 процентов состоят из воды и легко усваиваются. Это даёт чувство сытости без тяжести. А при термической обработке они сохраняют структуру и отлично впитывают соусы.
3. Больше клетчатки и калия
Кабачки содержат растворимую клетчатку, которая помогает работе кишечника и снижает уровень сахара в крови после еды. А еще в них достаточно калия — важного микроэлемента для регуляции давления.
4. Подходят при аллергии и пищевых ограничениях
Без глютена, без яиц, без муки. В отличие от макарон из твердых сортов пшеницы можно есть при диабете, целиакии, на кето- или палео-диете.
Как приготовить кабачковую пасту?
Кухонные приборы для нарезки кабачков:
- овощечистка — получатся широкие ленточки, как тальятелле;
- терка с длинными зубцами — сгодится для тонкой лапши;
- спиралайзер (специальная овощерезка) — для спагетти;
- нож — если аккуратно нарезать кабачки вдоль, получится не хуже.
Десять блюд из кабачков: быстро и дешево
Кабачки готовятся быстро:
- обжаривание на сковороде — две–три минуты,
- варка — 30–40 секунд,
- запекание — пять минут при 180°C,
- микроволновка — 1–1,5 минуты при 800 Вт,
- ошпаривание кипятком — 30 секунд.
Важно: не переварите!
А теперь — рецепты. Все рассчитаны на одну порцию.
1. Кабачковая лапша с соусом тахини, манго и кинзой
Ингредиенты:
- кабачок — 1 средний
- пюре манго — 2 ст.л.
- паста тахини — 1 ст.л.
- лимонный сок — 1 ч.л.
- соевый соус — 1 ч.л.
- кинза — 1 ст.л. мелко нарезанной
- кунжут — 1 ч.л.
- перец чили — по вкусу
Способ приготовления:
- Натрите кабачок в виде длинной лапши.
- В отдельной чашке смешайте пасту тахини, пюре манго, лимонный сок и соевый соус — получится густой кисло-сладкий соус с ореховой основой.
- Добавьте лапшу, перемешайте, посыпьте кинзой, чили и кунжутом.
2. Кабачковая лапша с кремом из авокадо и жареной мятой
Ингредиенты:
- кабачок — 1 крупный
- авокадо — 1/2
- лайм — 1/2
- оливковое масло — 1 ч.л.
- чеснок — 1 зубчик
- мята — 5–6 листьев
- тыквенные семечки — 1 ч.л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Авокадо, чеснок, сок лайма и соль пробейте в блендере до состояния крема.
- Лапшу из кабачков слегка прогрейте на сухой сковороде в течение одной минуты, добавьте соус, перемешайте.
- Отдельно поджарьте листья мяты десять секунд в масле и выложите сверху.
- Посыпьте тыквенными семечками — они дадут хруст.
3. Кабачковая лапша с трюфельным маслом, грибами и орехами
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт.
- шампиньоны или вешенки — 80 г
- грецкие орехи — 1 ст.л.
- трюфельное масло — 1 ч.л.
- пармезан — по вкусу
- оливковое масло — 1 ч.л.
- соль — щепотка
Способ приготовления:
- Грибы обжарьте до золотистого цвета (около десяти минут).
- Добавьте кабачковую лапшу и жарьте еще одну минуту.
- Полейте трюфельным маслом и посолите.
- Подавайте с рублеными орехами и натертым пармезаном.
4. Кабачковая лапша с соусом из йогурта, зеленью и фетой
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт.
- греческий йогурт — 2 ст.л.
- фета — 30 г
- огурец — 1/2
- петрушка — 1 ст.л.
- укроп — 1 ч.л.
- мята — 1 ч.л.
- чёрный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Смешайте йогурт с рубленой зеленью, добавьте натертый огурец, фету и перец.
- Кабачковую лапшу не обжаривайте — просто смешайте с соусом.
Полезные лайфхаки
- Солите кабачковую лапшу уже в тарелке — соль выделяет сок и делает лапшу водянистой;
- Не храните ее в соусе: кабачок быстро пускает сок, и текстура теряется;
- Если хочется теплое блюдо — разогрейте лапшу 30 секунд в сковороде или микроволновке;
- Кабачковая лапша отлично сочетается с карри, хумусом, фасолью и даже с икрой из печени трески.
Хотя кабачковая паста напоминает пшеничные макароны лишь визуально, ее вкус ничуть не уступает. Попробуйте приготовить ее в разных вариациях, и вы точно влюбитесь в нее с первого раза!
