Сезонные фрукты и ягоды: как их есть с пользой

Сезонные фрукты вызревают естественным путем, не проходят долгую транспортировку и не обрабатываются консервантами. Каждый российский регион славится своими дарами. «‎Рамблер» расскажет, какие из них самые полезные и как их правильно употреблять для большего эффекта.

1. Яблоки

В кожуре яблок — кверцетин, защищающий сосуды и замедляющий воспалительные процессы. В мякоти — пектины, нормализующие микрофлору кишечника.

Если нет проблем с желудком, яблоки лучше не чистить. Вареные — мягче, подходят при гастрите. А сушеные яблоки являются концентратом клетчатки и железа, но важно их не переедать: калорийность при сушке возрастает почти втрое.

2. Слива

Этот фрукт богат сорбитом — природным мягким слабительным. К тому же содержит антоцианы, полезные для сосудов и зрения. Железо и калий поддерживают работу сердца и регулируют давление.

Сливы нельзя есть на голодный желудок — они вызывают резкое выделение желудочного сока. Лучше всего — после плотного приема пищи или в составе йогуртов и творожных блюд. Сливовое варенье не лучший выбор, потому что сахар нивелирует антиоксидантную активность.

3. Облепиха

В облепихе в десять раз больше витамина С, чем в цитрусовых. Это серьезная поддержка иммунной системы, особенно в начале осени. Омега-7 жирные кислоты, содержащиеся в масле ягоды, полезны для слизистых и кожи.

Свежевыжатый облепиховый сок слишком концентрированный, поэтому его нужно разбавлять. Наилучший вариант употребления — облепиховое пюре с медом (если нет противопоказаний к меду). Заморозка почти не разрушает витамины, так что можно облепиху заготавливать впрок.

4. Вишня и черешня

Обе ягоды содержат антоцианы и мелатонин. Первый снижает воспаление и поддерживает суставы, второй — регулирует циркадные ритмы и улучшает сон. Вишня отличается выраженным спазмолитическим эффектом и помогает при головных болях.

Лучше всего есть вишню и черешню вечером или после физической нагрузки. Черешню нельзя сочетать с молоком и другими продуктами, вызывающими брожение. А вишню идеально мешать с миндалем или орехами. Такой микс помогает снять усталость и усиляет магниевый эффект.

5. Арбуз

Содержит цитруллин — аминокислоту, улучшающую кровоток и снижающую артериальное давление. К тому же в арбузе высокий уровень воды, что делает его естественным мочегонным средством.

Как есть: важно не совмещать с солёной или белковой пищей. Идеальное время — утро или полдень. Не ешьте арбуз после жирной пищи — это нарушает пищеварение и может вызывать брожение. Съедать нужно отдельно от других блюд, через 2 часа после еды.

6. Груши

Груша богата фолиевой кислотой и арбутином. Первая поддерживает кроветворение, вторая — мягко регулирует мочевыделение. Фрукт дает длительное насыщение и почти не поднимает уровень сахара в крови.

Но не ешьте его на голодный желудок и не сочетайте с мясом. При слабом пищеварении лучше всего варить грушу, делая из нее компот, или запекать. Если вы любите ее в сыром виде, то лучше ешьте ее во второй половине дня, не запивая.

7. Смородина

Черная содержит большое количество витамина К и железа, красная — кладезь витамина С и антиоксидантов. Обе полезны при дефиците микроэлементов, усталости и вялости.

Максимум пользы при употреблении в свежем виде. И если сахар снижает эффект, то замораживание почти не влияет на состав. Отвар из листьев смородины укрепляет сосуды, особенно в период после болезни.

Как выбирать и хранить?

Покупайте на рынках и у местных фермеров. Продуктов с этикеткой «‎сезонное» в супермаркетах много, но часто это преждевременно собранные или лежалые плоды. Храните в бумаге или холщовых мешках. Пластик ускоряет гниение. Для яблок и груш — прохладное место, но не холодильник. Замораживайте. Лучше — сразу после сбора. Ягоды — в один слой, фрукты — нарезанными кусочками. Срок хранения — до шести месяцев.

Сезонные фрукты работают на пользу, когда употребляются регулярно, но без переедания. Организм усваивает витамины не мгновенно, а накапливает их постепенно. Если вы съели ведро яблок, это не значит, что вы защитились от всех простуд до весны.

Главный лайфхак — слушать собственное тело. Если после фруктов возникает вздутие, тяжесть или дискомфорт — не игнорируйте сигналы.

