Четыре культовых блюда из фильмов про Гарри Поттера

Катерина Саломе

В киновселенной о Гарри Поттере еда — часть особой атмосферы. Пиры в Хогвартсе, витрины лавок Косого переулка, перекусы в поезде и десерты на каникулах у Уизли — все наполнено обаянием британской кухни, усиленным фантазией авторов.

Четыре культовых блюда из фильмов про Гарри Поттера
© Global Look Press

Некоторые блюда можно воспроизвести в домашних условиях. «‎Рамблер» сделал подборку самых знаковых рецептов блюд из мира волшебников.

1. Тыквенный сок — напиток Хогвартса

Его подают за завтраком, на пирах и даже в школьном поезде. Это густой прохладный напиток — слегка пряный, освежающий.

Ингредиенты:

  • тыква запеченная — 300 г
  • яблочный сок — 500 мл
  • апельсиновый сок — 200 мл
  • мед — 1 ст. л.
  • мускатный орех — 1 щепотка
  • корица — 1 щепотка
  • имбирь — 1 щепотка
  • сок лимона — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Предварительно запеките тыкву с корицей.
  2. Смешайте все ингредиенты в блендере.
  3. Процедите через сито, охладите.
  4. Подавайте со льдом летом или слегка подогретым осенью.

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2. Пирог с мясом и картошкой — любимое блюдо Рона

В «Тайной комнате» Рон уплетает пирог у Уизли, пока Гарри спрашивает про дневник Тома Реддла. Это классическое деревенское блюдо можно сделать буквально за час.

Ингредиенты:

  • фарш говяжий — 500 г
  • картошка — 4 шт
  • лук репчатый — 1 шт
  • тесто слоеное — 400 г
  • яйцо — 1 шт
  • сыр — 200 г
  • соль — по вкусу
  • перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Обжарьте фарш с луком.
  2. Отварите и нарежьте картошку.
  3. Смешайте все в начинку, приправьте.
  4. Добавьте немного тертого сыра в начинку.
  5. Выложите в форму, накройте пластом теста.
  6. Смажьте яйцом, запекайте 30–40 минут при 180 градусах.

3. Трюфели миссис Уизли — семейный рецепт

В «Принце-полукровке» мама Рона — Молли угощает Гарри сладостями ручной работы. Так трюфели стали в киноленте символом домашнего тепла и заботы.

Ингредиенты:

  • шоколад горький — 200 г
  • сливки — 100 мл
  • сливочное масло — 30 г
  • какао — 2 ст. л.
  • коньяк или ром — 1 ч. л. (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Растопите шоколад со сливками и маслом.
  2. Добавьте алкоголь, остудите.
  3. Уберите в холодильник на два часа.
  4. Сформируйте шарики, обваляйте в какао.
  5. Храните в герметичной банке.
  6. Если заменить часть шоколада на финики или орехи — получится менее калорийный, но ароматный вариант.

4. Баблгам-фасольки с неожиданным вкусом

Фасольки со «вкусом наудачу» — от ванили до ушной серы — фирменное лакомство киновселенной Гарри Поттера. Но можно сделать свой необычный вариант дома.

Ингредиенты:

  • фасоль вареная сладкая (или нут) — 200 г
  • сироп агавы — 2 ст. л.
  • ваниль — 1 ч. л.
  • сухой порошок шпината, моркови, ягод — по 1 ч. л.
  • сахарная пудра — 2 ст. л.
  • лимонная кислота — щепотка
  • эфирные масла (например, мяты или апельсина) — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Пробейте фасоль с сиропом и ванилью.
  2. Добавьте эфирные масла.
  3. Разделите на части и окрасьте с помощью сухих порошков.
  4. Сформируйте мелкие «фасолины».
  5. Обваляйте в пудре с кислотой.
  6. Сушите в духовке при 100 градусах один час.

Кухня вселенной Гарри Поттера — это смесь традиционной британской еды с фантастическими деталями. Такие блюда наполнят дом атмосферой волшебства и подойдут как для фанатов, так и просто для ценителей уюта.

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