Четыре культовых блюда из фильмов про Гарри Поттера
В киновселенной о Гарри Поттере еда — часть особой атмосферы. Пиры в Хогвартсе, витрины лавок Косого переулка, перекусы в поезде и десерты на каникулах у Уизли — все наполнено обаянием британской кухни, усиленным фантазией авторов.
Некоторые блюда можно воспроизвести в домашних условиях. «Рамблер» сделал подборку самых знаковых рецептов блюд из мира волшебников.
1. Тыквенный сок — напиток Хогвартса
Его подают за завтраком, на пирах и даже в школьном поезде. Это густой прохладный напиток — слегка пряный, освежающий.
Ингредиенты:
- тыква запеченная — 300 г
- яблочный сок — 500 мл
- апельсиновый сок — 200 мл
- мед — 1 ст. л.
- мускатный орех — 1 щепотка
- корица — 1 щепотка
- имбирь — 1 щепотка
- сок лимона — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Предварительно запеките тыкву с корицей.
- Смешайте все ингредиенты в блендере.
- Процедите через сито, охладите.
- Подавайте со льдом летом или слегка подогретым осенью.
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2. Пирог с мясом и картошкой — любимое блюдо Рона
В «Тайной комнате» Рон уплетает пирог у Уизли, пока Гарри спрашивает про дневник Тома Реддла. Это классическое деревенское блюдо можно сделать буквально за час.
Ингредиенты:
- фарш говяжий — 500 г
- картошка — 4 шт
- лук репчатый — 1 шт
- тесто слоеное — 400 г
- яйцо — 1 шт
- сыр — 200 г
- соль — по вкусу
- перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Обжарьте фарш с луком.
- Отварите и нарежьте картошку.
- Смешайте все в начинку, приправьте.
- Добавьте немного тертого сыра в начинку.
- Выложите в форму, накройте пластом теста.
- Смажьте яйцом, запекайте 30–40 минут при 180 градусах.
3. Трюфели миссис Уизли — семейный рецепт
В «Принце-полукровке» мама Рона — Молли угощает Гарри сладостями ручной работы. Так трюфели стали в киноленте символом домашнего тепла и заботы.
Ингредиенты:
- шоколад горький — 200 г
- сливки — 100 мл
- сливочное масло — 30 г
- какао — 2 ст. л.
- коньяк или ром — 1 ч. л. (по желанию)
Способ приготовления:
- Растопите шоколад со сливками и маслом.
- Добавьте алкоголь, остудите.
- Уберите в холодильник на два часа.
- Сформируйте шарики, обваляйте в какао.
- Храните в герметичной банке.
- Если заменить часть шоколада на финики или орехи — получится менее калорийный, но ароматный вариант.
4. Баблгам-фасольки с неожиданным вкусом
Фасольки со «вкусом наудачу» — от ванили до ушной серы — фирменное лакомство киновселенной Гарри Поттера. Но можно сделать свой необычный вариант дома.
Ингредиенты:
- фасоль вареная сладкая (или нут) — 200 г
- сироп агавы — 2 ст. л.
- ваниль — 1 ч. л.
- сухой порошок шпината, моркови, ягод — по 1 ч. л.
- сахарная пудра — 2 ст. л.
- лимонная кислота — щепотка
- эфирные масла (например, мяты или апельсина) — по вкусу.
Способ приготовления:
- Пробейте фасоль с сиропом и ванилью.
- Добавьте эфирные масла.
- Разделите на части и окрасьте с помощью сухих порошков.
- Сформируйте мелкие «фасолины».
- Обваляйте в пудре с кислотой.
- Сушите в духовке при 100 градусах один час.
Кухня вселенной Гарри Поттера — это смесь традиционной британской еды с фантастическими деталями. Такие блюда наполнят дом атмосферой волшебства и подойдут как для фанатов, так и просто для ценителей уюта.
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