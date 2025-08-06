Четыре культовых блюда из фильмов про Гарри Поттера

В киновселенной о Гарри Поттере еда — часть особой атмосферы. Пиры в Хогвартсе, витрины лавок Косого переулка, перекусы в поезде и десерты на каникулах у Уизли — все наполнено обаянием британской кухни, усиленным фантазией авторов.

Некоторые блюда можно воспроизвести в домашних условиях. «‎Рамблер» сделал подборку самых знаковых рецептов блюд из мира волшебников.

1. Тыквенный сок — напиток Хогвартса

Его подают за завтраком, на пирах и даже в школьном поезде. Это густой прохладный напиток — слегка пряный, освежающий.

Ингредиенты:

тыква запеченная — 300 г

яблочный сок — 500 мл

апельсиновый сок — 200 мл

мед — 1 ст. л.

мускатный орех — 1 щепотка

корица — 1 щепотка

имбирь — 1 щепотка

сок лимона — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Предварительно запеките тыкву с корицей. Смешайте все ингредиенты в блендере. Процедите через сито, охладите. Подавайте со льдом летом или слегка подогретым осенью.

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2. Пирог с мясом и картошкой — любимое блюдо Рона

В «Тайной комнате» Рон уплетает пирог у Уизли, пока Гарри спрашивает про дневник Тома Реддла. Это классическое деревенское блюдо можно сделать буквально за час.

Ингредиенты:

фарш говяжий — 500 г

картошка — 4 шт

лук репчатый — 1 шт

тесто слоеное — 400 г

яйцо — 1 шт

сыр — 200 г

соль — по вкусу

перец — по вкусу

Способ приготовления:

Обжарьте фарш с луком. Отварите и нарежьте картошку. Смешайте все в начинку, приправьте. Добавьте немного тертого сыра в начинку. Выложите в форму, накройте пластом теста. Смажьте яйцом, запекайте 30–40 минут при 180 градусах.

3. Трюфели миссис Уизли — семейный рецепт

В «Принце-полукровке» мама Рона — Молли угощает Гарри сладостями ручной работы. Так трюфели стали в киноленте символом домашнего тепла и заботы.

Ингредиенты:

шоколад горький — 200 г

сливки — 100 мл

сливочное масло — 30 г

какао — 2 ст. л.

коньяк или ром — 1 ч. л. (по желанию)

Способ приготовления:

Растопите шоколад со сливками и маслом. Добавьте алкоголь, остудите. Уберите в холодильник на два часа. Сформируйте шарики, обваляйте в какао. Храните в герметичной банке. Если заменить часть шоколада на финики или орехи — получится менее калорийный, но ароматный вариант.

4. Баблгам-фасольки с неожиданным вкусом

Фасольки со «вкусом наудачу» — от ванили до ушной серы — фирменное лакомство киновселенной Гарри Поттера. Но можно сделать свой необычный вариант дома.

Ингредиенты:

фасоль вареная сладкая (или нут) — 200 г

сироп агавы — 2 ст. л.

ваниль — 1 ч. л.

сухой порошок шпината, моркови, ягод — по 1 ч. л.

сахарная пудра — 2 ст. л.

лимонная кислота — щепотка

эфирные масла (например, мяты или апельсина) — по вкусу.

Способ приготовления:

Пробейте фасоль с сиропом и ванилью. Добавьте эфирные масла. Разделите на части и окрасьте с помощью сухих порошков. Сформируйте мелкие «фасолины». Обваляйте в пудре с кислотой. Сушите в духовке при 100 градусах один час.

Кухня вселенной Гарри Поттера — это смесь традиционной британской еды с фантастическими деталями. Такие блюда наполнят дом атмосферой волшебства и подойдут как для фанатов, так и просто для ценителей уюта.

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