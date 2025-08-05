Блюда из слив в сезон урожая: семь лучших рецептов

Катерина Саломе

Сливовый сезон короткий — с конца июля по сентябрь. Поэтому «‎Рамблер» сделал подборку необычных рецептов, где сливы раскрываются неожиданно ярко.

Блюда из слив в сезон урожая: семь лучших рецептов
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Польза слив

Сливы содержат антоцианы, витамин К, С и группы В, калий и органические кислоты, которые улучшают пищеварение, снижают воспалительные процессы и поддерживают здоровье сосудов. При регулярном употреблении улучшается перистальтика кишечника, снижается уровень холестерина и улучшается работа печени.

Особенно полезны сливы в середине и конце лета, когда организм утомлен жарой и обезвоживанием. Сливы мягко стимулируют обмен веществ, помогают держать водно-солевой баланс и снабжают тело натуральными антиоксидантами.

1. Сливовый чатни с имбирем и луком

Ингредиенты:

  • сливы - 500 г
  • лук красный - 1 шт
  • имбирь свежий - 1 ст.л. тертого
  • яблочный уксус - 100 мл
  • сахар - 100 г
  • корица молотая - 1 ч.л.
  • гвоздика - 3 шт
  • соль - 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Удалите косточки, нарежьте сливы.
  2. Лук мелко порежьте.
  3. Сложите все ингредиенты в кастрюлю с толстым дном, доведите до кипения и варите на медленном огне 40 минут, периодически помешивая.
  4. Перелейте в стерильную банку.
  5. Подавайте к мясу и сырам.

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2. Курица в сливовом соусе

Ингредиенты:

  • сливы - 300 г
  • куриное филе - 600 г
  • соевый соус - 3 ст.л.
  • мед - 1 ч.л.
  • чеснок - 2 зубчика
  • растительное масло - 2 ст.л.
  • уксус рисовый - 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Филе обжарьте до румяности.
  2. Сливы без косточек протушите с соевым соусом, уксусом, медом и чесноком.
  3. Взбейте в блендере, затем верните в сковороду к курице и тушите вместе десять минут.
  4. Подавайте с рисом или лапшой.

3. Сливовый тарт с козьим сыром

Ингредиенты:

  • тесто слоеное - 1 лист
  • сливы - 8 шт
  • сыр козий мягкий - 150 г
  • розмарин - 1 веточка
  • мед - 1 ч.л.
  • оливковое масло - 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Раскатайте тесто, выложите на него ломтики слив, сверху — кусочки сыра, розмарин и мед.
  2. Сбрызните маслом и запекайте 20 минут при 200 градусах.

4. Суп-пюре из слив и томатов

Ингредиенты:

  • сливы - 300 г
  • помидоры - 400 г
  • лук - 1 шт
  • чеснок - 2 зубчика
  • оливковое масло - 2 ст.л.
  • тимьян - 1 ч.л.
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Обжарьте лук и чеснок, добавьте нарезанные томаты и сливы.
  2. Тушите 15 минут, затем пробейте блендером.
  3. Варите еще пять минут.
  4. Приправьте и подавайте горячим или холодным с тостами или гриссини.

5. Салат с печеными сливами и чечевицей

Ингредиенты:

  • сливы - 6 шт
  • чечевица вареная - 200 г
  • руккола - 1 горсть
  • орехи грецкие - 30 г
  • фета - 100 г
  • бальзамик - 1 ст.л.
  • масло оливковое - 2 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Сливы запеките 15 минут при 180 градусах.
  2. Смешайте с рукколой, чечевицей, орехами и сыром.
  3. Заправьте бальзамиком и маслом.
  4. Салат хорош как в теплом, так и в холодном виде.

6. Сливово-лавандовый сорбет

Ингредиенты:

  • сливы - 500 г
  • вода - 150 мл
  • сахар - 100 г
  • сухая лаванда - 1 ч.л.
  • лимонный сок - 1 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Вскипятите воду с сахаром и лавандой, настаивайте десять минут.
  2. Сливы пробейте в пюре, добавьте процеженный сироп и лимонный сок.
  3. Заморозьте в мороженице или перемешивайте вручную каждые 30 минут до кристаллизации.

7. Печеные сливы с тимьяном и вином

Ингредиенты:

  • сливы - 500 г
  • сухое красное вино - 100 мл
  • сахар - 1 ст.л.
  • тимьян - 2 веточки
  • гвоздика - 2 шт

Способ приготовления:

  1. Разрежьте сливы пополам, уложите в форму срезом вверх.
  2. Полейте вином, посыпьте сахаром, добавьте специи.
  3. Запекайте 25 минут при 180 градусах.
  4. Подавайте с творогом, кашей или к жареному сыру.

Сливы легко адаптируются под разные стили — от пикантной закуски до нежного десерта. Главное — не бояться комбинировать ингредиенты во фруктовых блюдах, даже если на первый взгляд они кажутся несочетаемыми.

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