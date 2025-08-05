Блюда из слив в сезон урожая: семь лучших рецептов

Сливовый сезон короткий — с конца июля по сентябрь. Поэтому «‎Рамблер» сделал подборку необычных рецептов, где сливы раскрываются неожиданно ярко.

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Польза слив

Сливы содержат антоцианы, витамин К, С и группы В, калий и органические кислоты, которые улучшают пищеварение, снижают воспалительные процессы и поддерживают здоровье сосудов. При регулярном употреблении улучшается перистальтика кишечника, снижается уровень холестерина и улучшается работа печени.

Особенно полезны сливы в середине и конце лета, когда организм утомлен жарой и обезвоживанием. Сливы мягко стимулируют обмен веществ, помогают держать водно-солевой баланс и снабжают тело натуральными антиоксидантами.

1. Сливовый чатни с имбирем и луком

Ингредиенты:

сливы - 500 г

лук красный - 1 шт

имбирь свежий - 1 ст.л. тертого

яблочный уксус - 100 мл

сахар - 100 г

корица молотая - 1 ч.л.

гвоздика - 3 шт

соль - 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

Удалите косточки, нарежьте сливы. Лук мелко порежьте. Сложите все ингредиенты в кастрюлю с толстым дном, доведите до кипения и варите на медленном огне 40 минут, периодически помешивая. Перелейте в стерильную банку. Подавайте к мясу и сырам.

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2. Курица в сливовом соусе

Ингредиенты:

сливы - 300 г

куриное филе - 600 г

соевый соус - 3 ст.л.

мед - 1 ч.л.

чеснок - 2 зубчика

растительное масло - 2 ст.л.

уксус рисовый - 1 ст.л.

Способ приготовления:

Филе обжарьте до румяности. Сливы без косточек протушите с соевым соусом, уксусом, медом и чесноком. Взбейте в блендере, затем верните в сковороду к курице и тушите вместе десять минут. Подавайте с рисом или лапшой.

3. Сливовый тарт с козьим сыром

Ингредиенты:

тесто слоеное - 1 лист

сливы - 8 шт

сыр козий мягкий - 150 г

розмарин - 1 веточка

мед - 1 ч.л.

оливковое масло - 1 ст.л.

Способ приготовления:

Раскатайте тесто, выложите на него ломтики слив, сверху — кусочки сыра, розмарин и мед. Сбрызните маслом и запекайте 20 минут при 200 градусах.

4. Суп-пюре из слив и томатов

Ингредиенты:

сливы - 300 г

помидоры - 400 г

лук - 1 шт

чеснок - 2 зубчика

оливковое масло - 2 ст.л.

тимьян - 1 ч.л.

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Обжарьте лук и чеснок, добавьте нарезанные томаты и сливы. Тушите 15 минут, затем пробейте блендером. Варите еще пять минут. Приправьте и подавайте горячим или холодным с тостами или гриссини.

5. Салат с печеными сливами и чечевицей

Ингредиенты:

сливы - 6 шт

чечевица вареная - 200 г

руккола - 1 горсть

орехи грецкие - 30 г

фета - 100 г

бальзамик - 1 ст.л.

масло оливковое - 2 ст.л.

Способ приготовления:

Сливы запеките 15 минут при 180 градусах. Смешайте с рукколой, чечевицей, орехами и сыром. Заправьте бальзамиком и маслом. Салат хорош как в теплом, так и в холодном виде.

6. Сливово-лавандовый сорбет

Ингредиенты:

сливы - 500 г

вода - 150 мл

сахар - 100 г

сухая лаванда - 1 ч.л.

лимонный сок - 1 ст.л.

Способ приготовления:

Вскипятите воду с сахаром и лавандой, настаивайте десять минут. Сливы пробейте в пюре, добавьте процеженный сироп и лимонный сок. Заморозьте в мороженице или перемешивайте вручную каждые 30 минут до кристаллизации.

7. Печеные сливы с тимьяном и вином

Ингредиенты:

сливы - 500 г

сухое красное вино - 100 мл

сахар - 1 ст.л.

тимьян - 2 веточки

гвоздика - 2 шт

Способ приготовления:

Разрежьте сливы пополам, уложите в форму срезом вверх. Полейте вином, посыпьте сахаром, добавьте специи. Запекайте 25 минут при 180 градусах. Подавайте с творогом, кашей или к жареному сыру.

Сливы легко адаптируются под разные стили — от пикантной закуски до нежного десерта. Главное — не бояться комбинировать ингредиенты во фруктовых блюдах, даже если на первый взгляд они кажутся несочетаемыми.

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