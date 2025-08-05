Блюда из слив в сезон урожая: семь лучших рецептов
Сливовый сезон короткий — с конца июля по сентябрь. Поэтому «Рамблер» сделал подборку необычных рецептов, где сливы раскрываются неожиданно ярко.
Польза слив
Сливы содержат антоцианы, витамин К, С и группы В, калий и органические кислоты, которые улучшают пищеварение, снижают воспалительные процессы и поддерживают здоровье сосудов. При регулярном употреблении улучшается перистальтика кишечника, снижается уровень холестерина и улучшается работа печени.
Особенно полезны сливы в середине и конце лета, когда организм утомлен жарой и обезвоживанием. Сливы мягко стимулируют обмен веществ, помогают держать водно-солевой баланс и снабжают тело натуральными антиоксидантами.
1. Сливовый чатни с имбирем и луком
Ингредиенты:
- сливы - 500 г
- лук красный - 1 шт
- имбирь свежий - 1 ст.л. тертого
- яблочный уксус - 100 мл
- сахар - 100 г
- корица молотая - 1 ч.л.
- гвоздика - 3 шт
- соль - 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
- Удалите косточки, нарежьте сливы.
- Лук мелко порежьте.
- Сложите все ингредиенты в кастрюлю с толстым дном, доведите до кипения и варите на медленном огне 40 минут, периодически помешивая.
- Перелейте в стерильную банку.
- Подавайте к мясу и сырам.
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2. Курица в сливовом соусе
Ингредиенты:
- сливы - 300 г
- куриное филе - 600 г
- соевый соус - 3 ст.л.
- мед - 1 ч.л.
- чеснок - 2 зубчика
- растительное масло - 2 ст.л.
- уксус рисовый - 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Филе обжарьте до румяности.
- Сливы без косточек протушите с соевым соусом, уксусом, медом и чесноком.
- Взбейте в блендере, затем верните в сковороду к курице и тушите вместе десять минут.
- Подавайте с рисом или лапшой.
3. Сливовый тарт с козьим сыром
Ингредиенты:
- тесто слоеное - 1 лист
- сливы - 8 шт
- сыр козий мягкий - 150 г
- розмарин - 1 веточка
- мед - 1 ч.л.
- оливковое масло - 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Раскатайте тесто, выложите на него ломтики слив, сверху — кусочки сыра, розмарин и мед.
- Сбрызните маслом и запекайте 20 минут при 200 градусах.
4. Суп-пюре из слив и томатов
Ингредиенты:
- сливы - 300 г
- помидоры - 400 г
- лук - 1 шт
- чеснок - 2 зубчика
- оливковое масло - 2 ст.л.
- тимьян - 1 ч.л.
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Обжарьте лук и чеснок, добавьте нарезанные томаты и сливы.
- Тушите 15 минут, затем пробейте блендером.
- Варите еще пять минут.
- Приправьте и подавайте горячим или холодным с тостами или гриссини.
5. Салат с печеными сливами и чечевицей
Ингредиенты:
- сливы - 6 шт
- чечевица вареная - 200 г
- руккола - 1 горсть
- орехи грецкие - 30 г
- фета - 100 г
- бальзамик - 1 ст.л.
- масло оливковое - 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Сливы запеките 15 минут при 180 градусах.
- Смешайте с рукколой, чечевицей, орехами и сыром.
- Заправьте бальзамиком и маслом.
- Салат хорош как в теплом, так и в холодном виде.
6. Сливово-лавандовый сорбет
Ингредиенты:
- сливы - 500 г
- вода - 150 мл
- сахар - 100 г
- сухая лаванда - 1 ч.л.
- лимонный сок - 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Вскипятите воду с сахаром и лавандой, настаивайте десять минут.
- Сливы пробейте в пюре, добавьте процеженный сироп и лимонный сок.
- Заморозьте в мороженице или перемешивайте вручную каждые 30 минут до кристаллизации.
7. Печеные сливы с тимьяном и вином
Ингредиенты:
- сливы - 500 г
- сухое красное вино - 100 мл
- сахар - 1 ст.л.
- тимьян - 2 веточки
- гвоздика - 2 шт
Способ приготовления:
- Разрежьте сливы пополам, уложите в форму срезом вверх.
- Полейте вином, посыпьте сахаром, добавьте специи.
- Запекайте 25 минут при 180 градусах.
- Подавайте с творогом, кашей или к жареному сыру.
Сливы легко адаптируются под разные стили — от пикантной закуски до нежного десерта. Главное — не бояться комбинировать ингредиенты во фруктовых блюдах, даже если на первый взгляд они кажутся несочетаемыми.
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