Сколько россиян еженедельно покупают готовую еду

Подавляющее большинство покупателей — 91% — приобретают ее для себя

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Приобретают готовую еду раз в неделю 27% россиян, чаще — 22%. Полностью отказались от готовки 5% жителей страны, сообщают аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Заранее принимают решение купить готовые блюда 44% опрошенных, остальные делают это спонтанно. Подавляющее большинство россиян — 91% — берут ее для себя. Для родных готовую еду приобретают 46% участников исследования, друзей — 14%, коллег — 12%.

В топ самых популярных готовых блюд у покупателей вошли:

салаты (58% ответов респондентов);

основные блюда (45%);

перекусы в виде сэндвичей (41%).

Напомним, в 2025 году российская ресторанная индустрия столкнулась с заметным спадом потребительской активности. По данным Ильи Сухих, собственника сети ресторанов грузинской кухни "Супра", снижение спроса варьируется от 10% до 30% в зависимости от ценового сегмента заведений. Особенно ощутимо эта тенденция проявилась в категориях casual, fast food и fast casual.