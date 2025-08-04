Стало известно, сколько россиян готовят в отпуске

Более трети опрошенных россиян не готовы отказаться от домашней еды в отпуске. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследования.

Около четверти из них готовят самостоятельно, еще 10% готовят жена или муж. 45% отдыхающих едят в точках общепита.

Ближайшие кафе и рестораны пользуются спросом у каждого пятого россиянина в отпуске, 12% — заказывают доставку готовой еды, 8% — ходят в местную столовую и 6% — выбирают жилье с услугой питания.

При выборе питания отдыхающие обращают внимание в первую очередь на стоимость и вкус еды, а также наличие национальных блюд, а уже после — на безопасность и качество пищи.