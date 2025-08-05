На московских ярмарках стали доступны разные сорта малины

На ярмарках выходного дня в Москве разгар сезона малины. На прилавках можно найти самые разные сорта, например «гусар», «атлант» или «метеор».

К концу июля-началу августа эта ягода набирает витамины и приобретает насыщенный вкус. Фермеры привозят малину в столицу из Калужской, Тамбовской, Ульяновской и Московской областей. При транспортировке также соблюдается особый температурный режим: малина чувствительна как к перегреву, так и к переохлаждению.

Для сохранности ягоды раскладывают небольшими порциями по вентилируемым упаковкам. Малина обладает многими полезными свойствами. Благодаря содержанию салициловой кислоты она действует как натуральное жаропонижающее и противовоспалительное средство, сопоставимое по эффекту с аспирином. В ней также содержатся калий и магний, поддерживающие работу сердца, и комплекс антиоксидантов, который помогает бороться с воспалением и укрепляет иммунитет.

Ягода широко используется в кулинарии — как в свежем, так и в замороженном виде. При заморозке она сохраняет больше полезных свойств, чем в варенье, джемах и компоте, приготовление которых требует термической обработки. Малину часто добавляют в десерты: муссы, чизкейки, пироги, мороженое и желе. Кроме того, она используется при приготовлении согревающих чаев, освежающих лимонадов и других напитков.

Малина также входит в состав некоторых соусов и маринадов для мяса и рыбы. Продукты на ярмарки привозят более чем из 40 регионов России. Каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товаров, а специалисты государственной ветеринарной службы города Москвы проверяют продукцию перед отправкой на прилавок. Места участникам ярмарок предоставляют бесплатно. Павильоны, обеспеченные всем необходимым торговым и холодильным оборудованием, установлены недалеко от станций метро и в других многолюдных местах. Ярмарка в районе Аэропорт расположена по адресу: ул. Красноармейская, вл. 36–38.