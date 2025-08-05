Россияне стали есть меньше углеводов

Граждане предпочитают фрукты и овощи. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Марият Мухина.

«У нас есть все нормы физиологического потребления необходимых веществ, которые должны быть в рационе, но они сейчас не соблюдаются. Нужно организовать таким образом, чтобы изменить потребительскую корзину. Сейчас в ней, кстати, уменьшилась картошечка и мучное, углеводная составляющая уменьшилась. Там больше стало фруктов и овощей».

Ранее член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина предложила ввести в РФ программу сбалансированного питания. Она должна включать не только качественные и полезные продукты, но и формирование правильных пищевых привычек, пропаганду здорового образа жизни.