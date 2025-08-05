Если вы не знали, как вкусно и просто переработать полтора килограмма кабачков – этот рецепт станет настоящим спасением. Благодаря сочной овощной заправке и пикантному вкусу, заготовка улетает моментально.

Что понадобится:

Молодые кабачки – 1,5 кг

Красный сладкий перец – 2 шт.

Острый перец – 1 шт.

Петрушка и укроп – по 1 пучку

Чеснок – 1 головка

Соль – 1 ст. л.

Сахар – 100 г

Растительное масло – 100 мл

Уксус 9% – 5 ст. л.

Кабачки нарезают кружочками толщиной около 2 сантиметров, присыпают солью и оставляют на 30 минут. Тем временем в блендере измельчают болгарский и острый перец, зелень и чеснок. Кабачки отправляют в кастрюлю, добавляют сахар и масло, варят 15 минут на медленном огне. Затем вводят овощную смесь, варят еще 10 минут и добавляют уксус. Через 5 минут кипения заготовку раскладывают по стерилизованным банкам, закатывают, переворачивают и укутывают.

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Результат – ароматная, в меру острая закуска, которую с удовольствием подадут к мясу, каше или просто к кусочку хлеба. Подробнее о способе приготовления рассказала в своем видео блогер @ired_cap.