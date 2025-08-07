Вкус любимого кино: блюда из именитых советских фильмов

Советское кино стало настоящей культурной энциклопедией эпохи. Через кадры фильмов зритель получал представление о моде, манерах, быте — и, конечно, о еде. «‎Рамблер» поделится рецептами знаковых блюд из советского кинематографа.

© Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Кухня в советских фильмах играла почти символическую роль.

Через блюда на экране создавалось ощущение домашнего уюта, значимости повседневности, уважения к труду.

1. Запеченный гусь из «Москва слезам не верит» (1979)

Людмила и Катя приготовили его, чтобы впечатлить потенциальных женихов. Сработало!

Ингредиенты:

гусь — 1 тушка (1,8–2 кг)

кисло-сладкие яблоки — 3–4 шт

соль — 1 ч.л.

сахар — 1 ч.л.

горчица — 1 ч.л.

чеснок — 2 зубчика

Способ приготовления:

Смешайте соль, сахар, горчицу и измельченный чеснок. Натрите тушку и оставьте на два–три часа. Нарежьте яблоки крупными дольками и нафаршируйте утку. Запекайте при 180 градусах около двух часов, периодически поливая выделившимся соком. В финале поставьте режим «гриль» для хрустящей корочки.

2. Пирожки из «Девчата» (1961)

Те самые, что Тося Кислицына упоминает пирожки с картошкой как одно из 12 блюд из картофеля, которые она умеет готовить. Это блюдо также очень выпекали в советских столовых и домах по выходным.

Ингредиенты:

мука — 500 г

молоко — 250 мл

дрожжи — 20 г свежих

сахар — 1 ст.л.

соль — 0,5 ч.л.

яйцо — 1 шт

масло растительное — 2 ст.л.

картошка — 3 шт

лук — 1 шт

грибы — 150 г

Способ приготовления:

Приготовьте опару из теплого молока, дрожжей, сахара и части муки. Оставьте на 20 минут. Добавьте яйцо, соль, масло и остальную муку, замесите тесто. Дайте подойти, оставив на один час. Отварите картофель, обжарьте лук и грибы, соедините. Сформируйте пирожки, выпекайте при 200 градусах 25 минут. Смажьте яйцом перед подачей.

3. Пельмени из «Москва слезам не верит» (1979)

Тот самый вечер, когда трое подруг лепят пельмени, обсуждают мужчин и мечтают о будущем. Эта сцена стала символом надежды и веры в хэппиэнд.

Ингредиенты:

мука — 400 г

вода — 150 мл

яйцо — 1 шт.

соль — щепотка

свинина — 250 г

говядина — 250 г

лук — 1 шт.

перец — по вкусу

Способ приготовления:

Замесите тесто: мука, вода, яйцо, соль. Уберите, укутав в пленку, на 30 минут. Мясо и лук прокрутите, посолите, поперчите. Раскатайте тесто, вырежьте кружки, положите начинку, защипите. Варите в подсоленной воде до всплытия.

4. Киевские котлеты из «Вокзал для двоих» (1983)

Та самая сцена, где официантка Вера заказывает киевские котлеты на «хорошем масле». Именно эта фраза и этот эпизод запомнились зрителям как образец советского ресторанного шика.

Ингредиенты:

сливочное масло — 150 г

укроп — 20 г

чеснок — 2–3 зубчика

куриное филе — 650 г (3 грудки)

соль — по вкусу

перец — по вкусу

яйца — 2 шт.

пшеничная мука — 100 г

панировочные сухари — 200 г

растительное масло — 500 мл

Способ приготовления:

Мягкое сливочное масло смешайте с мелко рубленым укропом и чесноком. Сформируйте из этой массы плотную колбаску, заверните в пленку и уберите в морозилку на 20 минут. Куриную грудку разрежьте «книжкой», чтобы получился тонкий пласт. Отбейте через пленку, посолите и поперчите. Малую часть грудки также отбейте отдельно. На основное филе выложите кусочек замороженного ароматного масла, накройте малым филе и сверните рулетом. Повторите с остальными. Заготовки обваляйте в муке, затем окуните в взбитое яйцо, потом в сухари. Повторите еще раз: яйцо — сухари. Обжаривайте на раскаленном масле по пять минут с каждой стороны. Выложите на бумажное полотенце. Подавайте с картофелем.

Заливная рыба из «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

Знаменитое заливное, от которого Ипполит в бешенстве уходит на улицу. Классика новогоднего стола и любимая тема для шуток.

Ингредиенты:

филе форели — 800 г

морковь — 1 шт.

вода — 1700 + 250 мл

соль — по вкусу

перец черный горошком — 5–6 шт.

перец душистый — 3–4 шт.

желатин — 30 г

петрушка — по вкусу

Способ приготовления:

Форель промойте, удалите кости, кожу срежьте. Нарежьте кусками. Морковь разрежьте пополам. Сложите в кастрюлю, залейте водой. Доведите до кипения, снимите пену. Посолите, добавьте специи, варите под крышкой 15 минут. Желатин залейте холодной водой, оставьте на 30 минут. Отвар остудите, процедите и соедините с разбухшим желатином. Морковь порежьте кружками. В тарелки разложите рыбу, морковь, залейте бульоном. Украсьте петрушкой. Уберите в холодильник на ночь.

Попробуйте устроить тематическую вечеринку на тему «‎Кухня советского кино», собрав в кругу друзей и близких. И попробуйте приготовить эти рецепты, чтобы вы вместе смогли глубже проникнуться атмосферой любимых фильмов.

