Как выбрать арбуз без нитратов

В ранних арбузах и дынях может быть высокий уровень нитратов, которые особенно опасны для детей до трех лет, предупредил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов. Способ спастись от арбузов с нитратами он назвал в беседе с NEWS.ru.

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По его словам, на вкус или по внешнему виду определить, содержит ли арбуз или дыня высокий уровень нитратов, нельзя. Это можно сделать только в специально оборудованной лаборатории.

Чтобы избежать отравления нитратами, биолог призвал покупать ранние арбузы и дыни только в официальных торговых точках — там они прошли контроль на содержание нитратов.

Наполов также посоветовал дождаться пика сезона арбузов и дынь, так как в это время продают плоды, которые выросли в открытом грунте и с минимальным применением азотных удобрений. В таком случае содержание нитратов в них будет минимальным, заключил эксперт.

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