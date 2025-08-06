Назван признак большого количества нитратов в арбузах

Существуют способы по внешнему виду определить повышенное содержание нитратов в арбузах, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Диана Глистенкова.

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Есть несколько способов, как можно проверить арбуз на нитраты. В первую очередь, по словам врача, важно оценить визуальные характеристики.

«Плод должен быть симметричным (округлый или овальный), старайтесь избегать плодов с явными вмятинами, трещинами, неровностями — это признак неравномерного роста или возможных повреждений. Кожура должна быть целой, чистой, без трещин и видимых повреждений. У арбуза должен быть ярко выраженный глянцевый блеск, но не чрезмерная гладкость. Излишне глянцевая поверхность может указывать на обилие нитратов. У качественного арбуза — яркий, контрастный рисунок, насыщенные полосы на темно-зеленом фоне. Убедитесь, что есть четкое "земляное пятно", его яркость говорит о натуральном дозревании на солнце, а не при помощи нитратов», — рассказала врач.

Также важно оценить арбуз в разрезе.