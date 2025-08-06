В Рыбсоюзе рассказали, какую рыбу нельзя запекать в фольге

Многие привыкли, что скумбрия, палтус и сом идеально подходят для запекания в фольге. Однако в Рыбном союзе России заявили, что такой способ приготовления может испортить вкус блюд.

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Эксперты напомнили, что фольгу не стоит использовать при запекании жирной рыбы с резким запахом — скумбрии, сельди и сардины — особенно свежемороженой. В фольге запах усиливается и становится «тяжелым», жир может горчить или застаиваться. Для таких видов рыбы лучше использовать гриль, коптить или запекать.

Также не стоит готовить в фольге рыбу с толстой шкурой и плотной текстурой — палтус и сом. Если ее готовить целиком, то рыба плохо пропекается в середине, шкура «запаривается», теряет хруст и вкус. Такой вид продукта лучше запекать при высокой температуре или с предварительной обжаркой.

По словам специалистов, для фольги или пергамента идеально подходят дорадо, сибас, форель, красная рыба, карп — особенно с травами, овощами и лимоном. С осторожностью нужно подходить к запеканию белой рыбы — минтая, хека, путассу и трески.

При запекании фольгу важно оставлять приоткрытой, чтобы рыба «не сварилась», но при этом не передержать, чтобы она не высохла. Время приготовления для филе — не более 15 минут. Под филе можно положить «подушку» из овощей или сделать «шапку», например, из помидоров. Белая нежирная рыба отлично подходит для обжаривания, тушения и су-вида.

Специалисты также добавили, что использование фольги не подходит для запекания морепродуктов. При таком способе приготовления они получатся «резиновыми». Лучше всего их запекать открытыми, например, на шпажках в духовке, обжаривать или готовить в су-виде или на гриле. Этот вариант подходит для креветок, кальмаров, мини-осьминогов и гребешков, сообщает Life.ru.