«Как мамино». В США начали продавать мороженое со вкусом грудного молока

В США компания Frida, ориентированная на выпуск товаров для родителей, совместно с производителем мороженого OddFellows выпустила мороженое со вкусом грудного молока. Об этом сообщает The Independent.

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Хотя в продукте не содержится настоящее материнское молоко, создатели вкуса утверждают, что оно максимально приближено к оригиналу.

«Наше мороженое слегка сладкое, солоноватое, с нотками меда и капелькой молозива», — говорится в анонсе нового вкуса на сайте Frida.

Продажи лакомства стартовали онлайн, вкус будет доступен ограниченное время. За одну ванночку мороженого объемом около 470 мл покупателю придется заплатить 12,99 доллара (чуть больше одной тысячи рублей). Продажи продлятся до 10 августа. В компании подчеркнули, что новый вкус уже пользуется популярностью, и его запасы быстро иссякают.