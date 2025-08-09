Ягодные тренды лета: семь блюд с черешней
Черешня — один из самых нежных и быстро исчезающих даров лета. Ее сочная кисло-сладкая мякоть прекрасно сочетается с острым сыром, бальзамическим уксусом, мясом и специями. «Рамблер» сделал подборку нетривиальных рецептов, которые станут настоящим открытием для тех, кто устал от варенья, компота и штруделя.
Польза черешни
Черешня богата антоцианами — натуральными пигментами, способными снижать воспалительные процессы, защищать сосуды и поддерживать здоровье кожи. Также в ней содержится калий, улучшающий водный обмен и работу сердца, и фолиевая кислота, особенно важная для женщин.
В отличие от вишни, черешня менее кислотна и легко усваивается. А ее низкий гликемический индекс делает ягоду подходящей даже для тех, кто следит за уровнем сахара в крови.
1. Черешня в карамели бальзамика и розмарина
Ингредиенты:
- черешня без косточек — 300 г
- бальзамический уксус — 2 ст. л.
- оливковое масло — 1 ч. л.
- розмарин — 1 веточка
- морская соль — на кончике ножа
- чёрный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- В сковороде разогрейте масло, добавьте уксус, розмарин и черешню.
- Томите на среднем огне, пока соки не начнут густеть, а ягоды — слегка карамелизоваться.
- В самом конце добавьте соль и свежемолотый перец.
- Подавайте как гарнир к сырам или мясу, либо как пикантный «десерт» с ржаным крекером.
2. Печеный камамбер с черешней и тимьяном
Ингредиенты:
- камамбер — 1 шт
- черешня без косточек — 200 г
- тимьян — 2 веточки
- оливковое масло — 1 ч. л.
- белый перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Сделайте надрезы на поверхности сыра, вложите туда черешню и тимьян.
- Полейте маслом, поперчите.
- Запекайте 10–15 минут, пока сыр не станет мягким внутри.
- Подавайте горячим с багетом или ржаными тостами.
3. Салат с черешней, киноа и фетой
Ингредиенты:
- отварная киноа — 1 стакан
- черешня без косточек — 100 г
- фета — 70 г
- руккола — 1 горсть
- мята — 5 листиков
- лимонный сок — 1 ст. л.
- оливковое масло — 1 ч. л.
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Киноа остудите, смешайте с рукколой, черешней и раскрошенной фетой.
- Добавьте нарезанную мяту, приправьте лимонным соком и маслом.
4. Холодный крем-суп из черешни и базилика
Ингредиенты:
- черешня — 400 г
- козий йогурт — 150 г
- листья базилика — 5–6 шт
- сок лайма — 1 ч. л.
- морская соль — щепотка
- черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты в блендере до гладкой консистенции.
- Охладите — не менее 30 минут.
- Подавайте в стаканах или креманках, можно украсить каплей масла и листочком базилика.
5. Черешня, запеченная с сыром халуми и чили
Ингредиенты:
- черешня — 150 г
- сыр халуми — 100 г
- перец чили свежий — 1 шт
- мёд — 1 ч. л. (по желанию)
- кунжут — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Халуми нарежьте крупно и обжарьте до золотистой корочки. Черешню и чили запекайте в духовке при 200 градусах десять минут.
- Смешайте, при необходимости добавьте немного меда и кунжута.
- Подавайте с рисом или булгуром.
6. Жареная черешня с баклажаном и тахини
Ингредиенты:
- черешня — 200 г
- баклажан — 1 шт
- паста тахини — 2 ч. л.
- лимонный сок — 1 ст. л.
- чеснок — 1 зубчик
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Баклажан нарежьте кружками и обжарьте на гриле или сковороде.
- Черешню обжарьте на сухой сковороде до карамелизации.
- Тахини смешайте с лимонным соком и чесноком.
- Выложите все слоями, полейте соусом.
- Подавайте как закуску или теплый салат.
7. Роллы с черешней, огурцом и сыром
Ингредиенты:
- рисовая бумага — 4 листа
- черешня — 100 г
- огурец — 1 шт
- крем-сыр — 50 г
- микрозелень — 1 горсть
- соевый соус — для подачи
Способ приготовления:
- Замочите рисовую бумагу.
- В центр каждого листа выложите полоски огурца, черешню, сыр и микрозелень.
- Заверните как обычный ролл.
- Подавайте с соевым соусом.
Сложный аромат и богатый вкус черешни делают ее достойной участницей закусок, салатов и даже супов. Сезон недолог — и это повод пробовать новое каждый день.
