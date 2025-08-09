Ягодные тренды лета: семь блюд с черешней

Черешня — один из самых нежных и быстро исчезающих даров лета. Ее сочная кисло-сладкая мякоть прекрасно сочетается с острым сыром, бальзамическим уксусом, мясом и специями. «‎Рамблер» сделал подборку нетривиальных рецептов, которые станут настоящим открытием для тех, кто устал от варенья, компота и штруделя.

© sestovic/iStock.com

Польза черешни

Черешня богата антоцианами — натуральными пигментами, способными снижать воспалительные процессы, защищать сосуды и поддерживать здоровье кожи. Также в ней содержится калий, улучшающий водный обмен и работу сердца, и фолиевая кислота, особенно важная для женщин.

В отличие от вишни, черешня менее кислотна и легко усваивается. А ее низкий гликемический индекс делает ягоду подходящей даже для тех, кто следит за уровнем сахара в крови.

1. Черешня в карамели бальзамика и розмарина

Ингредиенты:

черешня без косточек — 300 г

бальзамический уксус — 2 ст. л.

оливковое масло — 1 ч. л.

розмарин — 1 веточка

морская соль — на кончике ножа

чёрный перец — по вкусу

Способ приготовления:

В сковороде разогрейте масло, добавьте уксус, розмарин и черешню. Томите на среднем огне, пока соки не начнут густеть, а ягоды — слегка карамелизоваться. В самом конце добавьте соль и свежемолотый перец. Подавайте как гарнир к сырам или мясу, либо как пикантный «десерт» с ржаным крекером.

2. Печеный камамбер с черешней и тимьяном

Ингредиенты:

камамбер — 1 шт

черешня без косточек — 200 г

тимьян — 2 веточки

оливковое масло — 1 ч. л.

белый перец — по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Сделайте надрезы на поверхности сыра, вложите туда черешню и тимьян. Полейте маслом, поперчите. Запекайте 10–15 минут, пока сыр не станет мягким внутри. Подавайте горячим с багетом или ржаными тостами.

3. Салат с черешней, киноа и фетой

Ингредиенты:

отварная киноа — 1 стакан

черешня без косточек — 100 г

фета — 70 г

руккола — 1 горсть

мята — 5 листиков

лимонный сок — 1 ст. л.

оливковое масло — 1 ч. л.

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Киноа остудите, смешайте с рукколой, черешней и раскрошенной фетой. Добавьте нарезанную мяту, приправьте лимонным соком и маслом.

4. Холодный крем-суп из черешни и базилика

Ингредиенты:

черешня — 400 г

козий йогурт — 150 г

листья базилика — 5–6 шт

сок лайма — 1 ч. л.

морская соль — щепотка

черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты в блендере до гладкой консистенции. Охладите — не менее 30 минут. Подавайте в стаканах или креманках, можно украсить каплей масла и листочком базилика.

5. Черешня, запеченная с сыром халуми и чили

Ингредиенты:

черешня — 150 г

сыр халуми — 100 г

перец чили свежий — 1 шт

мёд — 1 ч. л. (по желанию)

кунжут — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Халуми нарежьте крупно и обжарьте до золотистой корочки. Черешню и чили запекайте в духовке при 200 градусах десять минут. Смешайте, при необходимости добавьте немного меда и кунжута. Подавайте с рисом или булгуром.

6. Жареная черешня с баклажаном и тахини

Ингредиенты:

черешня — 200 г

баклажан — 1 шт

паста тахини — 2 ч. л.

лимонный сок — 1 ст. л.

чеснок — 1 зубчик

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Баклажан нарежьте кружками и обжарьте на гриле или сковороде. Черешню обжарьте на сухой сковороде до карамелизации. Тахини смешайте с лимонным соком и чесноком. Выложите все слоями, полейте соусом. Подавайте как закуску или теплый салат.

7. Роллы с черешней, огурцом и сыром

Ингредиенты:

рисовая бумага — 4 листа

черешня — 100 г

огурец — 1 шт

крем-сыр — 50 г

микрозелень — 1 горсть

соевый соус — для подачи

Способ приготовления:

Замочите рисовую бумагу. В центр каждого листа выложите полоски огурца, черешню, сыр и микрозелень. Заверните как обычный ролл. Подавайте с соевым соусом.

Сложный аромат и богатый вкус черешни делают ее достойной участницей закусок, салатов и даже супов. Сезон недолог — и это повод пробовать новое каждый день.

