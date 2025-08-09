Ягодные тренды лета: семь блюд с черешней

Катерина Саломе

Черешня — один из самых нежных и быстро исчезающих даров лета. Ее сочная кисло-сладкая мякоть прекрасно сочетается с острым сыром, бальзамическим уксусом, мясом и специями. «‎Рамблер» сделал подборку нетривиальных рецептов, которые станут настоящим открытием для тех, кто устал от варенья, компота и штруделя.

Польза черешни

Черешня богата антоцианами — натуральными пигментами, способными снижать воспалительные процессы, защищать сосуды и поддерживать здоровье кожи. Также в ней содержится калий, улучшающий водный обмен и работу сердца, и фолиевая кислота, особенно важная для женщин.

В отличие от вишни, черешня менее кислотна и легко усваивается. А ее низкий гликемический индекс делает ягоду подходящей даже для тех, кто следит за уровнем сахара в крови.

1. Черешня в карамели бальзамика и розмарина

Ингредиенты:

  • черешня без косточек — 300 г
  • бальзамический уксус — 2 ст. л.
  • оливковое масло — 1 ч. л.
  • розмарин — 1 веточка
  • морская соль — на кончике ножа
  • чёрный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. В сковороде разогрейте масло, добавьте уксус, розмарин и черешню.
  2. Томите на среднем огне, пока соки не начнут густеть, а ягоды — слегка карамелизоваться.
  3. В самом конце добавьте соль и свежемолотый перец.
  4. Подавайте как гарнир к сырам или мясу, либо как пикантный «десерт» с ржаным крекером.

2. Печеный камамбер с черешней и тимьяном

Ингредиенты:

  • камамбер — 1 шт
  • черешня без косточек — 200 г
  • тимьян — 2 веточки
  • оливковое масло — 1 ч. л.
  • белый перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Сделайте надрезы на поверхности сыра, вложите туда черешню и тимьян.
  3. Полейте маслом, поперчите.
  4. Запекайте 10–15 минут, пока сыр не станет мягким внутри.
  5. Подавайте горячим с багетом или ржаными тостами.

3. Салат с черешней, киноа и фетой

Ингредиенты:

  • отварная киноа — 1 стакан
  • черешня без косточек — 100 г
  • фета — 70 г
  • руккола — 1 горсть
  • мята — 5 листиков
  • лимонный сок — 1 ст. л.
  • оливковое масло — 1 ч. л.
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Киноа остудите, смешайте с рукколой, черешней и раскрошенной фетой.
  2. Добавьте нарезанную мяту, приправьте лимонным соком и маслом.

4. Холодный крем-суп из черешни и базилика

Ингредиенты:

  • черешня — 400 г
  • козий йогурт — 150 г
  • листья базилика — 5–6 шт
  • сок лайма — 1 ч. л.
  • морская соль — щепотка
  • черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты в блендере до гладкой консистенции.
  2. Охладите — не менее 30 минут.
  3. Подавайте в стаканах или креманках, можно украсить каплей масла и листочком базилика.

5. Черешня, запеченная с сыром халуми и чили

Ингредиенты:

  • черешня — 150 г
  • сыр халуми — 100 г
  • перец чили свежий — 1 шт
  • мёд — 1 ч. л. (по желанию)
  • кунжут — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Халуми нарежьте крупно и обжарьте до золотистой корочки. Черешню и чили запекайте в духовке при 200 градусах десять минут.
  2. Смешайте, при необходимости добавьте немного меда и кунжута.
  3. Подавайте с рисом или булгуром.

6. Жареная черешня с баклажаном и тахини

Ингредиенты:

  • черешня — 200 г
  • баклажан — 1 шт
  • паста тахини — 2 ч. л.
  • лимонный сок — 1 ст. л.
  • чеснок — 1 зубчик
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Баклажан нарежьте кружками и обжарьте на гриле или сковороде.
  2. Черешню обжарьте на сухой сковороде до карамелизации.
  3. Тахини смешайте с лимонным соком и чесноком.
  4. Выложите все слоями, полейте соусом.
  5. Подавайте как закуску или теплый салат.

7. Роллы с черешней, огурцом и сыром

Ингредиенты:

  • рисовая бумага — 4 листа
  • черешня — 100 г
  • огурец — 1 шт
  • крем-сыр — 50 г
  • микрозелень — 1 горсть
  • соевый соус — для подачи

Способ приготовления:

  1. Замочите рисовую бумагу.
  2. В центр каждого листа выложите полоски огурца, черешню, сыр и микрозелень.
  3. Заверните как обычный ролл.
  4. Подавайте с соевым соусом.

Сложный аромат и богатый вкус черешни делают ее достойной участницей закусок, салатов и даже супов. Сезон недолог — и это повод пробовать новое каждый день.

