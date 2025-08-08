Стало известно, какие продукты можно хранить в дверце холодильника. Она является самым теплым местом во всем пространстве бытового прибора.

«Закрытые упаковки с кетчупом, горчицей, соевым соусом и салатными заправками в герметичных бутылках, банках или дой-паках можно хранить в дверце холодильника. Пакетированные соки, газированная вода, запечатанные питьевые йогурты и растительное молоко - также подходящие кандидаты для хранения в дверце», – цитирует РИА Новости пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве также указали, что сыр в нераскрытой упаковке тоже можно хранить в дверце. Подходят для хранения там также варенье и мед.

