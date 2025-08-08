Как выбрать мед и не прогадать

В Роспотребнадзоре, объяснили, как не нарваться на подделку при выборе меда.

При покупке сладкого лакомства важно помнить несколько правил. В первую очередь следует выбрать подходящего продавца. Лучшим выбором будут пасечники, так как они знают о происхождении и качестве продукта. Следующими в списке оказались переработчики, которые занимаются фасовкой меда для магазинов. Однако в этом случае в меде могут появиться дополнительные добавки. А если покупать мед через посредников, то появляется высокий риск приобрести разбавленный мед, передает издание "Город55" со ссылкой на памятку "Роспотребнадзора".

Во-вторых, следует внимательно рассмотреть мед перед покупкой. О подделке или испорченном продукте говорят несколько признаков.

Слишком жидкая консистенция (кроме акациевого меда) – возможны добавки воды или сиропа. Белый налет на поверхности – признак добавления сахарного сиропа или несвежести меда. Пузырьки на поверхности – могут указывать на брожение (если мед хранился неправильно), – передает СМИ.

Также на небезопасное для здоровья лакомство указывают горький или кислый вкусы.