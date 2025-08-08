Назван самый полезный способ приготовления яиц

Детский эндокринолог медицинского центра «СМ-Клиника» Дарья Хайкина рассказала, как нужно готовить яйца, чтобы получить из них максимум пользы. Способ сделать это она назвала «Ленте.ру».

«Яйца, сваренные вкрутую или всмятку, пашот или омлеты на пару помогут сохранить все полезные свойства продукта и не добавят ему ненужной калорийности», — объяснила она.

При этом врач отметила, что от жаренных на масле яиц вреда будет больше, чем пользы. При таком способе приготовления они впитывают большое количество жира, особенно если используются сливочное масло или маргарин. Из-за этого в готовом блюде увеличивается содержание насыщенных жиров и трансжиров. Употребление в пищу жареных яиц увеличивает нагрузку на печень и риск повышения уровня «плохого» холестерина, уточнила доктор.

Ранее диетолог Эмма Дербишир рассказала, что яйца помогают сохранить здоровье глаз. По ее словам, в этом продукте содержатся вещества, которые необходимы для хрусталика и сетчатки глаз.