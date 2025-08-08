Салат, канапе и не только: 3 необычных рецепта с арбузом

WomanHit.ru

Арбуз — уже давно не просто вкусная ягода. В последние годы он все чаще становится ингредиентом освежающих салатов, оригинальных закусок и даже первых блюд. Благодаря своей сочности, легкой сладости и хрустящей текстуре, арбуз прекрасно сочетается с сыром, зеленью, специями и даже рыбой. Кулинарный блогер Светлана Бахлина в беседе с WomanHit поделилась тремя необычными рецептами с арбузом. Вкусно, нарядно, ярко и освежающе!

Три необычных рецепта с арбузом
© РИА Новости

Самый модный салат этого лета

Ингредиенты

  • Мякоть арбуза — 200 г.
  • Фета — 130 г.
  • Мята — по вкусу.
  • Сок лайма.
  • Черный перец — по вкусу.
  • Оливковое масло.

Приготовление

Нарезаем арбуз и фету кубиками. Сбрызгиваем немного лаймом и оливковым маслом. Украшаем мятой и добавляем свежемолотый черный перец.

Арбузные канапе с креветками и авокадо

Ингредиенты

  • Арбуз — 200 г.
  • Отварные креветки — 150 г.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Сок лимона.
  • Соль, перец.
  • Шпажки или зубочистки.

Приготовление

Арбуз нарежьте кубиками. Авокадо разомните с лимонным соком, солью и перцем. На каждый кусочек арбуза выложите немного пюре из авокадо и сверху — креветку. Закрепите шпажкой. Вкусно, свежо и очень нарядно.

Холодный арбузный гаспачо

Ингредиенты

  • Арбуз — 500 г.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Огурец — 1 шт.
  • Базилик или мята — по вкусу.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Немного винного уксуса или сока лайма.
  • Соль, перец.

Приготовление

Сложите все ингредиенты в блендер и измельчите до однородности. Охладите перед подачей. Подавать можно в стаканах, украшенных листьями мяты. Освежает даже в самый знойный день!