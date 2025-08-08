Три необычных рецепта с арбузом

Салат, канапе и не только: 3 необычных рецепта с арбузом
Арбуз — уже давно не просто вкусная ягода. В последние годы он все чаще становится ингредиентом освежающих салатов, оригинальных закусок и даже первых блюд. Благодаря своей сочности, легкой сладости и хрустящей текстуре, арбуз прекрасно сочетается с сыром, зеленью, специями и даже рыбой. Кулинарный блогер Светлана Бахлина в беседе с WomanHit поделилась тремя необычными рецептами с арбузом. Вкусно, нарядно, ярко и освежающе!
Самый модный салат этого лета
Ингредиенты
- Мякоть арбуза — 200 г.
- Фета — 130 г.
- Мята — по вкусу.
- Сок лайма.
- Черный перец — по вкусу.
- Оливковое масло.
Приготовление
Нарезаем арбуз и фету кубиками. Сбрызгиваем немного лаймом и оливковым маслом. Украшаем мятой и добавляем свежемолотый черный перец.
Арбузные канапе с креветками и авокадо
Ингредиенты
- Арбуз — 200 г.
- Отварные креветки — 150 г.
- Авокадо — 1 шт.
- Сок лимона.
- Соль, перец.
- Шпажки или зубочистки.
Приготовление
Арбуз нарежьте кубиками. Авокадо разомните с лимонным соком, солью и перцем. На каждый кусочек арбуза выложите немного пюре из авокадо и сверху — креветку. Закрепите шпажкой. Вкусно, свежо и очень нарядно.
Холодный арбузный гаспачо
Ингредиенты
- Арбуз — 500 г.
- Помидоры — 2 шт.
- Огурец — 1 шт.
- Базилик или мята — по вкусу.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Немного винного уксуса или сока лайма.
- Соль, перец.
Приготовление
Сложите все ингредиенты в блендер и измельчите до однородности. Охладите перед подачей. Подавать можно в стаканах, украшенных листьями мяты. Освежает даже в самый знойный день!