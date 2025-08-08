В США сошли с ума по экстравагантному вкусу мороженого

Жители Нью-Йорка выстроились в гигантскую очередь в местную кондитерскую, в которой началась продажа лимитированного мороженого со вкусом грудного молока. Об этом сообщает The New York Post.

© unsplash

Первые 50 порций мороженого раздали горожанам бесплатно, остальным из очереди пришлось за лакомство заплатить.

Большинство дегустаторов отметили, что «ожидали от вкуса большего». Кто-то отметил, что предполагал, что мороженое окажется солоноватым, но оно оказалось приторно-сладким. Другие посетовали на «не слишком молочный вкус».

Лакомство с необычным вкусом выпустила компания Frida, специализирующаяся на выпуске товаров для родителей, совместно с производителем мороженого Odd Fellows. Создатели анонсировали, что в их продукте содержится коровье молозиво, которое содержит гораздо больше полезных веществ, в отличие от обычного молока.