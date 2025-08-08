В США сошли с ума по экстравагантному вкусу мороженого

В Нью-Йорке мороженое со вкусом грудного молока вызвало ажиотаж
Жители Нью-Йорка выстроились в гигантскую очередь в местную кондитерскую, в которой началась продажа лимитированного мороженого со вкусом грудного молока. Об этом сообщает The New York Post.
Первые 50 порций мороженого раздали горожанам бесплатно, остальным из очереди пришлось за лакомство заплатить.
Большинство дегустаторов отметили, что «ожидали от вкуса большего». Кто-то отметил, что предполагал, что мороженое окажется солоноватым, но оно оказалось приторно-сладким. Другие посетовали на «не слишком молочный вкус».
Лакомство с необычным вкусом выпустила компания Frida, специализирующаяся на выпуске товаров для родителей, совместно с производителем мороженого Odd Fellows. Создатели анонсировали, что в их продукте содержится коровье молозиво, которое содержит гораздо больше полезных веществ, в отличие от обычного молока.