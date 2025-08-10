В Москве сварили самую большую в мире кастрюлю рассольника. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

Ленинградский рассольник готовили по рецепту 1945 года полсотни поваров из разных регионов России.

«Рекорд в 1940 литров поставили в рамках XIV Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства "Русское поле" в Парке Победы», — уточняется в публикации.

Каждый желающий мог попробовать суп, а также познакомиться с традициями и культурой жителей десятков российских регионов.

