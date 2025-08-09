Как выбрать вкусный арбуз и сэкономить при покупке

3 августа в столице стартовал сезон бахчевых развалов. Какими бывают арбузы и дыни, как выбрать вкусную ягодку и сэкономить при покупке, разбиралась «Вечерняя Москва».

В первый день работы бахчевых развалов в 220 торговых точках города ждали своего покупателя как привычные ягоды-гиганты — те, что в зеленых «кафтанах», с алой и сахарной мякотью, так и необычные — с желтой и черной коркой. Больше всего поклонников у продукции, выращенной в Астраханской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Ценник практически идентичный — 40 рублей за килограмм. По словам продавца Александры Демьяновой, российские арбузы больше любят еще и за то, что их не пичкают пестицидами.

В таких странах, как Турция, Египет, Китай, акцент делается на внешний вид, да и перевозка сложная. Как итог — заграничные поставщики вынуждены прибегать к различным хитростям, — рассказывает она.

Кстати, экзотику можно найти и среди сортов отечественных арбузов. Например, знаменитый «черный принц» выращивается у нас в Краснодарском крае. Его особенность — необычная по вкусу мякоть и отсутствие семечек. Цена за килограмм — 90 рублей.

Это аналог японского арбуза, выведенный нашими селекционерами. Прекрасная альтернатива. У нас эту ягоду берут часто, — добавляет продавец.

При выборе арбуза в первую очередь стоит обратить внимание на его внешний вид. Он должен быть без повреждений — следов удара или вмятин. Царапины природного происхождения допустимы. Но если есть вмятины, выбоины или следы удара, то в этом месте арбуз начнет загнивать и вряд ли порадует вкусом.

Кстати, если хотите, чтобы арбуз хранился в холодильнике дольше, не стоит полностью разрезать его, отрезайте по кусочку, — советует Демьянова.

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются астраханские арбузы. Ягоды обладают контрастным и четким рисунком. Разумеется, окраска кожуры на вкус не влияет, но по ней сразу можно определить регион происхождения товара. Астраханские арбузы считаются самыми вкусными по причине того, что климатические условия позволяют выращивать их так, чтобы на полки к покупателям они попадали максимально зрелыми и сочными.

Не все знают, что на арбузе есть определенная отметка, свидетельствующая о его зрелости, — «щечка». Это небольшое пятно, которое появляется в месте, где арбуз соприкасался с землей. Метка должна быть небольшой и желтой, — добавляет продавец.

Еще один популярный способ проверить зрелость полосатой ягоды — постучать по ней. Если арбуз сильно звенит, значит, он не дозрел. Слишком глухой звук издает переспелый арбуз. А если при постукивании по корке ягоды вы слышите глубокий гулкий звук, похожий на вибрацию, это говорит о ее спелости. Кроме того, стоит выбирать арбуз потяжелее. Да, придется переплатить, но зато вы точно получите сочную ягоду.

Хранить арбуз лучше не на ровной поверхности, а в специальной сетке, чтобы можно было его подвесить. Так срок хранения в холодильнике можно продлить до одного месяца.

Необычным вкусом обладают желтые арбузы. Помимо мякоти нетрадиционного цвета его отличает вкус, очень похожий на манго или мед. Стоимость за килограмм — 80 рублей.

Кстати, с любовью к арбузам стоит быть аккуратнее — врачи рекомендуют их есть не более 500 граммов в день. Это полезное лакомство, однако при переедании можно столкнуться с проблемами почек из-за мочегонного эффекта и превышенной нормы сахара, что особенно опасно для диабетиков.

Сам по себе арбуз богат витаминами, минералами и антиоксидантами. Он помогает поддерживать водный баланс, улучшает работу пищеварительной системы, укрепляет сердечно-сосудистую систему и обладает мочегонным эффектом. В жару арбуз станет отличной альтернативой сладким напиткам, — рассказала диетолог Виктория Безнебеева.

Для придерживающихся диеты будут полезны различные смузи из арбуза. В них можно не добавлять сахар, заменив его медом, а дополнительную свежесть придаст мята. Рецепт приготовления смузи прост: измельчаем кубики льда, очищаем арбуз (500–600 граммов), добавляем чайную ложку меда и взбиваем в блендере. В качестве украшения — веточка мяты. Пять порций такого напитка обойдутся в 600 рублей.

Арбузное смузи подарит с утра заряд бодрости и поможет повысить иммунитет, — добавляет диетолог.

Другое популярное лакомство — дыня — также ждет горожан на бахчевых развалах. Самые популярные сорта — «колхозница» и «торпеда». Отличий у них много. «Колхозница» обычно круглая, небольшая, с ароматным мякишем и нежным вкусом. «Торпеда» — вытянутая, крупная, с бледножелтой кожурой, покрытой сеткой, и сочным, очень сладким мякишем. Стоят они примерно одинаково: килограмм «торпеды» обойдется в 80 рублей, «колхозницы» — в 90 рублей.

При постукивании дыня, в отличие от арбуза, должна издавать глухой звук. Если он звонкий, то дыня не дозрела, — поделился секретами правильного выбора продавец Карен Варламов.

Так же, как и в случае с арбузами, важно, чтобы на кожуре не было никаких повреждений и зеленых пятен — они говорят о низком качестве продукта.

Форма и содержание

Арбуз бывает не только круглым. Еще в 1978 году графический дизайнер Томоюки Оно изобрел арбуз кубической формы. Основной целью его создания было удобное хранение в холодильнике. Впрочем, внешняя форма мало влияет на внутреннее содержание. Необычный вид получается исключительно из-за способа выращивания ягоды — с помощью коробки. Позже принцип выращивания ягод необычной формы был повторен в других вариациях — так появились арбузы в виде сердца и пирамиды.

Что почем

Арбуз (1 кг): 40 рублей;

Дыня «колхозница» (1 кг): 90 рублей;

Арбуз «черный принц» (1 кг): 90 рублей;

Дыня «торпеда» (1 кг): 80 рублей;

Арбуз желтый (1 кг): 80 рублей.

