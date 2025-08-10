Освежающие лимонады без сахара: четыре летних варианта от бренд-шефа

Только представьте: летним вечером вы сидите на веранде дома или на балконе с живописным видом, попивая освежающий лимонад. Наслаждение в чистом виде. Приготовить такой напиток можно дома, а чтобы он быстро не наскучил, пробуйте разные рецепты с клубникой, арбузом, ананасом и другими фруктами и ягодами.

© Чемпионат.com

Лимонады необязательно готовить с сахаром. Благодаря сладости фруктов, кислинке цитрусовых и свежести мяты получается идеальное вкусовое сочетание. Конечно, при желании в напиток можно добавить натуральные подсластители.

Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru:

«Поделюсь необычными рецептами освежающих лимонадов. Сохраняйте себе для жарких дней и семейных посиделок».

Рецепты лимонадов без сахара

Свежий лимонад с ананасом

Отличная альтернатива покупным напиткам с красителями и консервантами. Ананас богат витамином С и антиоксидантами, что делает лимонад полезным для здоровья.

КБЖУ на 100 г

Калории: 18,8 ккал

Белки: 0,31 г

Жиры: 0,08 г

Углеводы: 3,98 г

Ингредиенты на две-три порции:

мякоть ананаса — 400 г;

лимон — 2 шт.;

вода — 600 мл;

лёд — по желанию;

свежая мята — для подачи.

Способ приготовления

Положите ананас набок и срежьте верхушку с листьями и плодоножку. Поставьте плод вертикально и срежьте всю кожуру, проходя ножом сверху вниз. Если останутся «глазки» от кожуры, также удалите их ножом. Вырежьте сердцевину ананаса ножом или специальным кухонным инструментом. Нарежьте мякоть кубиками. Разрежьте лимоны пополам, затем выжмите сок. Промойте и обсушите листья мяты. Положите кусочки ананаса в чашу блендера, влейте лимонный сок и воду. Измельчите до однородности. Пропустите массу через мелкое сито или марлю, чтобы убрать мякоть. Разлейте лимонад по бокалам со льдом. Украсьте дольками лимона и листиками мяты.

Классический лимонад с холодным чаем «Арнольд Палмер»

Это смесь холодного чая и лимонада в равных пропорциях. Напиток был назван в честь американского гольфиста Арнольда Палмера, который очень любил этот лимонад. По легенде, он часто заказывал его в гольф-клубах, и в итоге напиток стали называть его именем.

КБЖУ на 100 г

Калории: 16 ккал

Белки: 1 г

Жиры: 0,1 г

Углеводы: 3 г

Ингредиенты на две-три порции:

чёрный чай (заварка) — 2 ч. л.;

кипяток — 300 мл;

лимон — 1-2 шт.;

вода — 400-500 мл;

лёд — по вкусу;

мята или долька апельсина — для подачи.

Способ приготовления

Залейте чай кипятком и заваривайте семь-восемь минут. Остудите до комнатной температуры, затем уберите в холодильник. Для большей ароматизации в заварку можно добавить полоску цедры лимона. Выжмите сок из лимонов, соедините с холодной водой. Смешайте лимонную воду с охлаждённым чаем в равных пропорциях. При желании отрегулируйте вкус, добавив больше лимона или воды. Наполните бокалы льдом, налейте в них напиток. Украсьте мятой и цитрусовыми дольками.

Клубнично-арбузный лимонад

Мякоть арбуза придаёт напитку сочность, клубника — насыщенный ягодный вкус. Никакого сахара, только натуральная фруктовая сладость.

КБЖУ на 100 г

Калории: 1,31 ккал

Белки: 0,03 г

Жиры: 0,01 г

Углеводы: 0,28 г

Ингредиенты на три-четыре порции:

мякоть арбуза — 500 г;

свежая клубника — 200 г;

апельсин — 1 шт.;

лимон — 1 шт.;

вода — 400–500 мл;

лёд — по вкусу;

мята — для подачи.

Способ приготовления

Очистите арбуз от кожуры и семян, нарежьте небольшими кусочками. Помойте клубнику, удалите хвостики. Выжмите сок из лимона и апельсина. Выложите в блендер арбуз, клубнику, затем влейте цитрусовый сок и 200-250 мл воды. Пробейте смесь до однородности. Добавьте в лимонад оставшуюся воду, перемешайте. При желании процедите, если нужен напиток без мякоти. Разлейте лимонад по высоким бокалам со льдом. Украсьте мятой и ломтиком клубники.

Бразильский лимонад на кокосовом молоке Limonada Suíça

Интересно, что в Бразилии этот напиток называют швейцарским лимонадом, а в других странах — бразильским. Дело в том, что оригинальный рецепт включает сгущёнку, которую в страну долгое время поставляла одна швейцарская компания. Вот и весь секрет.

В нашем рецепте вместо сладкой сгущёнки используется кокосовое молоко. Получается сливочно-цитрусовый напиток с лёгкими нотками кокосового ореха.

КБЖУ на 100 г

Калории: 40 ккал

Белки: 0,56 г

Жиры: 3,74 г

Углеводы: 1,05 г

Ингредиенты на две-три порции:

лайм — 2 шт.;

кокосовое молоко (без сахара) — 200 мл;

вода — 300 мл;

лёд — 1 стакан (примерно 140 г);

щепотка соли — по желанию;

натуральный подсластитель (эритрит/финиковый сироп) — по желанию.

Способ приготовления