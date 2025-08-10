Освежающие лимонады без сахара: четыре летних варианта от бренд-шефа

Лимонады без сахара: 4 летних варианта
Только представьте: летним вечером вы сидите на веранде дома или на балконе с живописным видом, попивая освежающий лимонад. Наслаждение в чистом виде. Приготовить такой напиток можно дома, а чтобы он быстро не наскучил, пробуйте разные рецепты с клубникой, арбузом, ананасом и другими фруктами и ягодами.
Лимонады необязательно готовить с сахаром. Благодаря сладости фруктов, кислинке цитрусовых и свежести мяты получается идеальное вкусовое сочетание. Конечно, при желании в напиток можно добавить натуральные подсластители.
Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru:
«Поделюсь необычными рецептами освежающих лимонадов. Сохраняйте себе для жарких дней и семейных посиделок».
Рецепты лимонадов без сахара
Свежий лимонад с ананасом
Отличная альтернатива покупным напиткам с красителями и консервантами. Ананас богат витамином С и антиоксидантами, что делает лимонад полезным для здоровья.
КБЖУ на 100 г
Калории: 18,8 ккал
Белки: 0,31 г
Жиры: 0,08 г
Углеводы: 3,98 г
Ингредиенты на две-три порции:
- мякоть ананаса — 400 г;
- лимон — 2 шт.;
- вода — 600 мл;
- лёд — по желанию;
- свежая мята — для подачи.
Способ приготовления
- Положите ананас набок и срежьте верхушку с листьями и плодоножку. Поставьте плод вертикально и срежьте всю кожуру, проходя ножом сверху вниз. Если останутся «глазки» от кожуры, также удалите их ножом.
- Вырежьте сердцевину ананаса ножом или специальным кухонным инструментом. Нарежьте мякоть кубиками.
- Разрежьте лимоны пополам, затем выжмите сок. Промойте и обсушите листья мяты.
- Положите кусочки ананаса в чашу блендера, влейте лимонный сок и воду. Измельчите до однородности.
- Пропустите массу через мелкое сито или марлю, чтобы убрать мякоть.
- Разлейте лимонад по бокалам со льдом. Украсьте дольками лимона и листиками мяты.
Классический лимонад с холодным чаем «Арнольд Палмер»
Это смесь холодного чая и лимонада в равных пропорциях. Напиток был назван в честь американского гольфиста Арнольда Палмера, который очень любил этот лимонад. По легенде, он часто заказывал его в гольф-клубах, и в итоге напиток стали называть его именем.
КБЖУ на 100 г
Калории: 16 ккал
Белки: 1 г
Жиры: 0,1 г
Углеводы: 3 г
Ингредиенты на две-три порции:
- чёрный чай (заварка) — 2 ч. л.;
- кипяток — 300 мл;
- лимон — 1-2 шт.;
- вода — 400-500 мл;
- лёд — по вкусу;
- мята или долька апельсина — для подачи.
Способ приготовления
- Залейте чай кипятком и заваривайте семь-восемь минут. Остудите до комнатной температуры, затем уберите в холодильник. Для большей ароматизации в заварку можно добавить полоску цедры лимона.
- Выжмите сок из лимонов, соедините с холодной водой.
- Смешайте лимонную воду с охлаждённым чаем в равных пропорциях. При желании отрегулируйте вкус, добавив больше лимона или воды.
- Наполните бокалы льдом, налейте в них напиток. Украсьте мятой и цитрусовыми дольками.
Клубнично-арбузный лимонад
Мякоть арбуза придаёт напитку сочность, клубника — насыщенный ягодный вкус. Никакого сахара, только натуральная фруктовая сладость.
КБЖУ на 100 г
Калории: 1,31 ккал
Белки: 0,03 г
Жиры: 0,01 г
Углеводы: 0,28 г
Ингредиенты на три-четыре порции:
- мякоть арбуза — 500 г;
- свежая клубника — 200 г;
- апельсин — 1 шт.;
- лимон — 1 шт.;
- вода — 400–500 мл;
- лёд — по вкусу;
- мята — для подачи.
Способ приготовления
- Очистите арбуз от кожуры и семян, нарежьте небольшими кусочками. Помойте клубнику, удалите хвостики. Выжмите сок из лимона и апельсина.
- Выложите в блендер арбуз, клубнику, затем влейте цитрусовый сок и 200-250 мл воды. Пробейте смесь до однородности.
- Добавьте в лимонад оставшуюся воду, перемешайте. При желании процедите, если нужен напиток без мякоти.
- Разлейте лимонад по высоким бокалам со льдом. Украсьте мятой и ломтиком клубники.
Бразильский лимонад на кокосовом молоке Limonada Suíça
Интересно, что в Бразилии этот напиток называют швейцарским лимонадом, а в других странах — бразильским. Дело в том, что оригинальный рецепт включает сгущёнку, которую в страну долгое время поставляла одна швейцарская компания. Вот и весь секрет.
В нашем рецепте вместо сладкой сгущёнки используется кокосовое молоко. Получается сливочно-цитрусовый напиток с лёгкими нотками кокосового ореха.
КБЖУ на 100 г
Калории: 40 ккал
Белки: 0,56 г
Жиры: 3,74 г
Углеводы: 1,05 г
Ингредиенты на две-три порции:
- лайм — 2 шт.;
- кокосовое молоко (без сахара) — 200 мл;
- вода — 300 мл;
- лёд — 1 стакан (примерно 140 г);
- щепотка соли — по желанию;
- натуральный подсластитель (эритрит/финиковый сироп) — по желанию.
Способ приготовления
- Тщательно помойте лаймы и обдайте кипятком. Выжмите один цитрус в соковыжималке, другой нарежьте дольками.
- Соедините в чаше блендера дольки лайма с кокосовым молоком, водой и льдом. При желании добавьте щепотку соли и немного натурального подсластителя для баланса вкусов. Пробейте в режиме пульсации.
- Процедите смесь через мелкое сито. Лаймовая кожура даст характерную горчинку, но её нужно удалить из напитка, чтобы он не «заварился» горечью во время хранения. Добавьте сок выжатого лайма после процеживания и перемешайте.
- Подайте напиток в стеклянных стаканах со льдом, украсьте кокосовой стружкой или ломтиком лайма.