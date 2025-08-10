Восемь проверенных рецептов закруток на зиму

Вне зависимости от погоды, август на даче — жаркий месяц: пришло время сбора и переработки урожая. Предлагаем вам проверенные рецепты от владельцев дачных участков — сотрудников «Вечерней Москвы».

Томаты «Без заморочек»

Этот рецепт освобождает от необходимости тратить время на приготовление томатного сока. Помидоры в собственном соку прекрасно получаются и с готовым томатным соком из магазина.

Понадобится: 2 кг томатов, 1,5 л покупного томатного сока, 2 ч. л. соли без горки, 2 ч. л. сахара, 2 ч. л. 9-процентного уксуса, лавровый лист, 7–10 горошин черного перца, 6–7 горошин перца душистого.

Помидоры наколоть зубочисткой со стороны прикрепления плодоножки и уложить в банки, на дно которых положить горошины черного и душистого перца, лавровый лист. Залить кипятком до горлышка, чтобы томаты были покрыты водой. Дать постоять минут 20. За это время приготовить заливку: вылить в кастрюлю покупной томатный сок, добавить в него соль, сахар, дать прокипеть минуты три, влить в сок уксус. Воду из банок с помидорами слить и залить их горячим томатным соком, закрыть прокипяченными крышками, перевернуть банки, укутать и оставить остывать.

Кабачки пикантные

Кабачковой икрой, так же как и вареньем из этого супер урожайного овоща, сегодня уже мало кого удивишь, поэтому предлагаем вам такой рецепт на зиму.

Понадобится: 3 кг кабачков, 300 г чеснока, 8 шт. болгарского перца, 500 г томатной пасты, 200 г сахара, 200 г растительного масла, 2 ст. л. уксусной эссенции, 2 ст. л. соли.

Кабачки очистить от кожуры и семян и порезать кубиками. Перец и чеснок пропустить через мясорубку. В томатную пасту добавить растительное масло, соль, сахар, эссенцию и прокрученные перец и чеснок, хорошенько перемешать и довести массу до кипения. Положить в нее кабачки и варить 40 минут, сразу же разложить по банкам, укутать и оставить до полного остывания.

Баклажаны кисло-сладкие

Понадобится: 2 кг баклажанов, 1 кг лука репчатого, 1 кг помидоров, 1 кг сладкого перца, 10 зубчиков чеснока, ст. растительного масла, 1 ст. сахара, 2 ст. л. соли ч. л. уксусной эссенции.

Вымытые овощи нарезать кольцами, добавить к ним соль, сахар, масло и перемешать. 2 ч. л. эссенции долить водой до объема стакана и влить в общую массу. Варить 45 минут, помешивая, после чего разложить по стерилизованным банкам, закрыть и, укутав, оставить до полного остывания.

Огурцы и патиссоны

Понадобится: 1 кг огурцов, 0,5 кг маленьких патиссонов, 1 шт. моркови, 1 шт. репчатого лука, 3 ст. л. соли, по 3–4 шт. листьев вишни, черной смородины, веточка укропа с зонтиком, корешок или листик хрена, 1 головка чеснока, 1,2 л воды.

На дно банки сложить листья вишни, смородины, хрен, морковь, лук и чеснок. Сложить в банку: внизу — огурцы, сверху — патиссоны и укроп. Растворить в воде соль. Залить рассол в банку. Через 1,5–2 суток снять пену. Слить рассол и прокипятить дважды, затем вновь залить рассолом. Закатать крышку и перевернуть банку.

Старая добрая классика

А по этому рецепту можно приготовить как маринованные томаты, так и маринованные огурцы.

Понадобится: на 1200–1300 мл воды: 2 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 75 мл 9-процентного уксуса, лист хрена, 3 листа черной смородины, зонтик укропа, 3–4 зубчика чеснока, 7–10 горошин черного перца, 3 горошины перца душистого, кусочек острого перца, 1 гвоздика, 1 лавровый лист.

Помидоры наколоть зубочисткой в нескольких местах со стороны прикрепления плодоножки и сложить в банки. Залить кипятком до самого горлышка и дать постоять минут 20. Затем воду слить в кастрюлю, добавив соль и сахар. Дать прокипеть минуты три, влить уксус и, сняв с огня, залить помидоры и закрыть банки прокипяченными крышками. Перевернув вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

Лечо «Я ем, все мне мало»

Понадобится: 2 кг мясистых помидоров, 3 кг красного и желтого сладкого перца, головка чеснока, 1 шт. перца острого, 70 мл уксуса 9-процентного, 100 мл растительного масла рафинированного, 2 ст. л. соли без верха.

Помидоры пропустить через мясорубку и поставить на огонь. В кипящую томатную массу положить нарезанный на полоски сладкий перец и после закипания варить под крышкой ровно 10 минут. Затем добавить в кастрюлю мелко нарезанный острый перец (без семян) и пропущенный через пресс чеснок, сахар, растительное масло, соль, уксус. После этого овощи проварить еще 5 минут и разлить в стерилизованные банки, закрыть прокипяченными крышками, перевернуть, поставить под одеяло и дать остыть.

Аджика из зеленых томатов

Понадобится: 1 кг зеленых помидоров, 1 кг зеленого или желтого грунтового перца, 200 г чеснока, 200 г зеленого острого перца, 50 г соли, 75 г сахара, 50 г 9-процентного уксуса.

В прокрученные через мясорубку овощи и чеснок добавить соль и сахар и варить в течение 30 минут, пока масса не начнет разделяться на гущу и жидкость. Не забывайте ее помешивать. Минут за 10 до окончания варки влить уксус и разлить по стерилизованным банкам, закрыть прокипяченными крышками, перевернуть вверх дном и, укутав, оставить до полного остывания. Если хотите изменить цвет аджики на красный, возьмите спелые мясистые помидоры и красный сладкий и острый перцы и приготовьте соус по этому же рецепту.

Любимый рецепт

Аджапсандали

Понадобится: 1 кг баклажанов, 700 г помидоров, 400 г болгарского перца, 250 г репчатого лука, 1 шт. острого стручкового перца, 1 пучок кинзы, 6–7 зубчиков чеснока, 150 г растительного масла, соль по вкусу, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. базилика сушеного, 1 ч. л. хмелисунели, 3 ст. л. 9-процентного уксуса.

Баклажаны, лук, перец нарезать соломкой и выложить на разогретую глубокую сковороду с растительным маслом, регулярно помешивать. Когда овощи чуть осядут, добавить к ним нарезанные полосками помидоры, мелко нарезанный острый перец, хмели-сунели, сушеный базилик, соль, сахар и продолжать тушить, помешивая. Когда жидкости останется совсем немного, добавить мелко нарезанную кинзу, пропущенный через пресс чеснок и влить уксус. Перемешать и тушить еще минуты 3–5. Разложить горячие овощи по стерилизованным банкам, закрыть прокипяченными крышками, укутать и оставить остывать.

