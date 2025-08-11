Технолог объяснила, как не купить «уставшего» лосося

Жара — серьезный вызов для сохранности свежести рыбы, особенно такой нежной, как лосось. Для стейков небольшие отклонения не так критичны, а для суши, роллов и сашими качество рыбы — вопрос не только вкуса, но и безопасности. Об этом рассказала главный технолог сервиса доставки «Много лосося» Людмила Румянцева.

По ее словам, при выборе рыбы важно обращать внимание на цвет: качественный лосось должен быть ярким и насыщенным — от кораллово-розового до оранжевого. Тусклый, блеклый или сероватый цвет — признак потери свежести.

Запах тоже играет ключевую роль. Свежий лосось имеет легкий, чистый аромат. Любые резкие запахи, кислинка или аммиак — повод отказаться от покупки. Особенно важно это при оценке готовых блюд: роллов и сашими.

Текстура рыбы не менее важна. Свежий лосось плотный, влажный, гладкий и яркий. Если кусочек суховат или выглядит «сваренным» без термообработки — это серьезный повод усомниться в его безопасности для сырого употребления.

Летом риск размножения бактерий возрастает. Поэтому важны быстрое охлаждение и доставка при низких температурах: профессиональное хранение, термосумки и минимальное время от приготовления до подачи.