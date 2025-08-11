Рецепт простого салата из редьки для крепкого иммунитета: видео
Редька – один из тех овощей, которые незаслуженно редко появляются на нашем столе. А ведь она не только добавляет блюдам пикантную остринку, но и укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и помогает бороться с простудами благодаря высокому содержанию витамина С.
Салат из редьки готовится за считанные минуты и подойдет как гарнир или легкий ужин.
Ингредиенты:
- редька – 1 шт.
- лимонный сок – 2 ст. л.
- оливковое масло – 1 ст. л.
- зернистая горчица – 1 ст. л.
- соль и перец – по вкусу
- сушеный арахис – горсть
- кинза – небольшой пучок
Приготовление:
Редьку вымойте, очистите и нарежьте тонкой соломкой. Переложите в миску, добавьте лимонный сок, оливковое масло, горчицу, соль и перец. Арахис измельчите и высыпьте к редьке. Кинзу мелко нарежьте и тоже отправьте в миску. Все тщательно перемешайте и выложите на тарелку.
Салат получается свежим, с легкой остринкой и приятным ореховым вкусом. Подробнее о том, как его приготовить рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.