Редька – один из тех овощей, которые незаслуженно редко появляются на нашем столе. А ведь она не только добавляет блюдам пикантную остринку, но и укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и помогает бороться с простудами благодаря высокому содержанию витамина С.

Салат из редьки готовится за считанные минуты и подойдет как гарнир или легкий ужин.

Ингредиенты:

редька – 1 шт.

лимонный сок – 2 ст. л.

оливковое масло – 1 ст. л.

зернистая горчица – 1 ст. л.

соль и перец – по вкусу

сушеный арахис – горсть

кинза – небольшой пучок

Приготовление:

Редьку вымойте, очистите и нарежьте тонкой соломкой. Переложите в миску, добавьте лимонный сок, оливковое масло, горчицу, соль и перец. Арахис измельчите и высыпьте к редьке. Кинзу мелко нарежьте и тоже отправьте в миску. Все тщательно перемешайте и выложите на тарелку.

Полезный перекус за 15 минут: рецепт хрустящих чипсов из лаваша

Салат получается свежим, с легкой остринкой и приятным ореховым вкусом. Подробнее о том, как его приготовить рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.