Из каких продуктов брать клетчатку

ТАСС

Клетчатка, или пищевые волокна, — это разновидность сложных углеводов, которые не перевариваются и не усваиваются организмом, но играют важнейшую роль в его нормальном функционировании. Клетчатка содержится в продуктах растительного происхождения и представляет собой своего рода природного "чистильщика", обеспечивающего здоровье пищеварительной системы и влияющего на многие процессы в организме

© Unsplash

Два типа клетчатки:

  1. Растворимая, которая при взаимодействии с водой превращается в гелеобразное вещество. Она помогает замедлить процесс пищеварения, что особенно важно для контроля уровня сахара в крови.
  2. Нерастворимая — это грубые волокна, которые не растворяются в воде и действуют как "щетка", очищая стенки кишечника и ускоряя его работу.

Эти два типа пищевых волокон часто содержатся в одних и тех же продуктах, но в разных пропорциях, что делает разнообразное питание ключом к их получению.

Польза клетчатки для организма

  • Улучшение пищеварения

Клетчатка — важнейший компонент для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта. Нерастворимые волокна стимулируют механическую работу кишечника, улучшая перистальтику, а растворимые влияют на состав микрофлоры, обеспечивая рост полезных бактерий.

  • Поддержка нормального веса

Продукты, богатые клетчаткой, продлевают ощущение сытости, поскольку объемная структура волокон медленно переваривается. Это помогает контролировать аппетит и снижает вероятность переедания. Люди, регулярно включающие в свой рацион продукты с клетчаткой, легче поддерживают здоровый вес.

  • Регулирование уровня сахара в крови

Растворимая клетчатка замедляет всасывание глюкозы в кровь, что предотвращает резкие скачки уровня сахара. Для людей с диабетом это особенно важно, так как помогает стабилизировать состояние и снизить риск осложнений.

  • Здоровье сердечно-сосудистой системы

Клетчатка способствует снижению уровня "плохого" холестерина в крови. Она связывает жирные кислоты и выводит их из организма, что уменьшает риск образования атеросклеротических бляшек и поддерживает эластичность сосудов.

  • Профилактика заболеваний 

Пищевые волокна способствуют выведению токсинов и канцерогенов из кишечника, снижая риск развития колоректального рака. Еще регулярное потребление продуктов с клетчаткой помогает поддерживать общий тонус организма, предотвращая хронические воспалительные процессы.

Возможный вред клетчатки

Несмотря на очевидные преимущества, чрезмерное употребление продуктов с клетчаткой может вызвать дискомфорт или даже негативные последствия для здоровья. Рассмотрим основные риски:

  • Проблемы с пищеварением

Избыток пищевых волокон в рационе может приводить к вздутию живота, а иногда к диарее, особенно если пить недостаточно воды. Нерастворимые волокна в больших количествах могут создавать излишнюю нагрузку на кишечник, вызывая неприятные ощущения.

  • Нарушение усвоения питательных веществ

Клетчатка имеет свойство связывать некоторые микроэлементы, такие как кальций, магний и железо, препятствуя их полному усвоению. Это особенно актуально для людей с дефицитом витаминов или минералов.

  • Индивидуальная непереносимость

У некоторых людей может наблюдаться повышенная чувствительность к продуктам с клетчаткой, особенно если резко увеличить их количество в рационе. Это может сопровождаться болями в животе, расстройством пищеварения и общим ухудшением самочувствия.

Основные источники клетчатки

Клетчатка содержится исключительно в продуктах растительного происхождения. Ее разнообразие и доступность позволяют каждому человеку выбрать подходящие источники для своего рациона.

Овощи являются одним из лучших источников пищевых волокон

  • Брокколи. Содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку: 5,2 гр. на 100 гр.
  • Морковь: тоже содержит оба вида клетчатки — 4,8 гр. в 100 гр. вареной моркови.
  • В брюссельской капусте 6,8 гр. той и другой клетчатки почти в одинаковых пропорциях.

Фрукты и ягоды богаты как клетчаткой, так и витаминами

  • Яблоки и груши являются отличным источником растворимой клетчатки, особенно пектина. В грушах ее около 1,5 гр. на общее количество клетчатки (3,1 гр. на 100 гр.), а в яблоках — 1,2 гр. из 2,4 гр. общего количества клетчатки на 100 гр.
  • Цитрусовые: помимо растворимой клетчатки также содержат пектины, а еще много витаминов и антиоксидантов.
  • Ягоды (малина, черника, клубника) также содержат антиоксиданты и натуральные сахара, что делает их отличным десертом. В свежей чернике содержится 2,4 гр. клетчатки на 100 гр.

Зерновые и цельнозерновые продукты

  • Овсянка: один из лидеров по содержанию растворимой клетчатки. В 100 гр. сухой овсянки 10 гр. — клетчатка обоих видов.
  • Цельнозерновой хлеб и каши, как и любые продукты из цельного зерна, всегда содержат больше пищевых волокон, чем обработанные. Поэтому по возможности стоить отдавать предпочтение именно им.
  • Коричневый (бурый) рис: благодаря грубой структуре оболочки зерна содержит 3,4 гр. клетчатки на 100 гр. Для сравнения: в обработанном белом рисе доля пищевых волокон всего 0,9 гр. на 100 гр.

Бобовые

  • Фасоль, чечевица, нут и горох — источники не только клетчатки, но и белка.

Орехи и семена

  • Орехи (миндаль, грецкие орехи, фундук) и семена (чиа, льняное семя, подсолнечное семя) содержат как клетчатку, так и полезные жирные кислоты, которые способствуют здоровью сердца и сосудов.

Суточная норма клетчатки

Количество клетчатки, необходимое для поддержания здоровья, зависит от возраста, пола и уровня физической активности. В среднем рекомендации выглядят следующим образом:

  • Для женщин: около 25–30 гр. в день.
  • Для мужчин: около 30–40 гр. в день.
  • Для детей: от 15 до 25 гр. в зависимости от возраста.

С возрастом замедляется обмен веществ, и суточная норма клетчатки тоже может меняться. Однако важно помнить, что минимальные рекомендуемые нормы должны соблюдаться для поддержания здоровья.

Рекомендации по достижению нормы:

  1. Начните утро с клетчатки. Завтрак из овсянки, фруктов или цельнозерновых тостов станет хорошим началом дня.
  2. Добавляйте овощи в каждый прием пищи. Даже небольшая порция брокколи или салата заметно увеличит содержание клетчатки.
  3. Выбирайте цельнозерновые продукты. Хлеб, макароны и крупы с сохраненной оболочкой злаков содержат значительно больше клетчатки.
  4. Используйте перекусы. Орехи, семена и свежие фрукты станут полезной альтернативой сладостям.

Как правильно включать клетчатку в рацион

Чтобы избежать проблем с пищеварением и получить максимум пользы, важно соблюдать несколько простых правил:

1. Необходимость адаптации организма

Включение большего количества продуктов с клетчаткой в рацион требует времени. Резкое увеличение объема пищевых волокон может привести к стрессу для пищеварительной системы. Начните с небольших порций, постепенно увеличивая их размер. Скажем, добавьте в рацион один-два новых овоща или замените привычный хлеб цельнозерновым. Людям с заболеваниями ЖКТ повышение объема клетчатки в рационе лучше предварительно согласовать с врачом-гастроэнтерологом.

2. Достаточное количество воды

Клетчатка активно впитывает жидкость. Если в организме будет недостаточно воды, это может привести к проблемам с пищеварением. Употребление 1,5–2 литров воды в день поможет избежать таких проблем.

3. Разнообразие источников

Старайтесь получать клетчатку из разных продуктов. Это обеспечит поступление как растворимых, так и нерастворимых волокон, что важно для нормального функционирования организма.

4. Реакция организма

Если после увеличения количества клетчатки в рационе вы заметили дискомфорт в ЖКТ и неприятные симптомы, попробуйте уменьшить количество или сменить источники клетчатки.

Пример сбалансированного дневного рациона с достаточной долей клетчатки:

Завтрак

  • Овсянка на воде или молоке, посыпанная свежими ягодами (малиной, черникой) и дроблеными орехами (миндалем или грецкими).
  • Вареное яйцо или омлет из двух яиц для добавления белка.
  • Чашка зеленого чая или некрепкого кофе.

Перекус

  • Яблоко или груша (можно заменить на апельсин).
  • Горсть миндаля (10–15 штук) или тыквенных семечек для добавления полезных жиров.

Обед

  • Салат из свежей зелени (шпинат, руккола, петрушка), дополненный отварной чечевицей, свежими овощами (помидоры, огурцы) и оливковым маслом.
  • Запеченная куриная грудка (150–200 гр.) или рыба (лосось, треска и т.д.).
  • Цельнозерновой хлеб (1–2 ломтика).

Полдник

  • Стакан натурального йогурта (без сахара) с ложкой льняных семян и несколькими ломтиками банана.
  • Пара кусочков горького шоколада (70% какао и выше) для удовольствия и получения антиоксидантов.

Ужин

  • Цельнозерновые макароны или отварная киноа (150–200 гр.) с тушеными овощами (кабачками, баклажанами, болгарским перцем).
  • Филе индейки или нежирная говядина (100–150 гр.), запеченная в духовке или приготовленная на пару.

Перед сном (по желанию)

  • Небольшая порция творога (100–150 гр.) с ложкой ягод или меда.
  • Травяной чай (ромашковый или мятный) для расслабления.

Менять рацион важно постепенно, следя за своим самочувствием. Для получения индивидуальных рекомендаций по питанию всегда полезно обратиться к врачу или диетологу. 