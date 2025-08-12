«Паста» из кабачков: топ-6 рецептов — от базового до изысканного

«Паста» из кабачков как альтернатива макаронам — один из простых и понятных рецептов, которые точно пригодятся в сезон нового урожая. Просто и легкое блюдо может быть самостоятельным, а может выступить в роли оригинального гарнира. «Лента.ру» публикует шесть лучших рецептов кабачковой «пасты» — от базового до варианта уровня высокой кухни.

«Паста» из кабачков: классический базовый рецепт

«Паста» из кабачков или из цукини — это блюдо, внешне напоминающее итальянскую пасту, но на самом деле приготовленное без грамма муки: в роли спагетти, феттучини, паппарделле, тальятелле выступают полоски кабачка, нарезанного тем или иным способом. Ножом так нарезать овощ сложно, лучше воспользоваться овощечисткой.

Кабачковая «паста» очень нежная, она придется по вкусу даже тем людям, которые не любят вкус этого овоща. Главное — обыграть его, добавив разные ингредиенты и соусы.

Такую «пасту» можно готовить хоть каждый день, добавляя и убирая разные продукты из базового рецепта. Особенно это актуально, когда сезон кабачков в самом разгаре, отметил в беседе с «Лентой.ру» Андрей Лысогор, шеф-повар ресторана Kalabasa и винного бистро Nouge.

Ингредиенты:

молодой кабачок — 1 штука;

тертый пармезан — 50 граммов;

чеснок — 2-3 зубчика (или меньше, по вкусу);

помидоры черри — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление

Разогрейте на сковороде оливковое масло, слегка обжарьте «пасту» до мягкости. Посолите, поперчите. Посыпьте хорошим тертым пармезаном, добавьте пропущенный через пресс чеснок. Можно добавить нарезанные помидоры черри — по вкусу.

«Паста» из цукини со сливочным сыром и зеленью

Ингредиенты:

молодые цукини — 2 штуки;

чеснок — 3-4 зубчика;

сливочный сыр (маскарпоне или рикотта) — 100 граммов;

свежий базилик — 20 граммов;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

пармезан для подачи — по вкусу.

Приготовление

Обжарьте мелко нарезанный, натертый или выдавленный через чеснокодавилку чеснок на оливковом масле около минуты на среднем огне. Важно дать ему прожариться и отдать аромат маслу, но не сгореть. Нарежьте кабачки тонкими полосками, как классическую пасту. Добавьте кабачковую «пасту» к чесноку и обжарьте на среднем огне до мягкости (около 5 минут). Выключите огонь, добавьте в сковороду мягкий сливочный сыр, хорошо перемешайте, чтобы сыр слегка подплавился и равномерно охватил все кабачковые полоски. Посолите и поперчите, снова перемешайте. Мелко порубите базилик, посыпьте им и тертым на мелкой терке пармезаном «пасту», выложенную порционно на тарелки.

Кабачковая «паста» с креветками и лимоном: рецепт

Любители морепродуктов по достоинству оценят сочетание креветок и кабачка, а подчеркнет вкус яркая нота петрушки.

Ингредиенты:

молодые кабачки — 2 штуки;

очищенные вареные креветки — 200 граммов;

сок одного лимона;

свежая петрушка — 40 граммов;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте кабачки тонкими полосками, напоминающими лапшу. Разогрейте на сковороде оливковое масло, закиньте в нее «пасту» из кабачка и обжарьте со всех сторон в течение 5 минут. Нарежьте креветки мелко, обильно сбрызните соком лимона. Порубите мелко зелень петрушки вместе с «хвостиками» — они дадут больше аромата блюду. Смешайте все ингредиенты в одной сковороде, посолите и поперчите, прогрейте «пасту» еще пару минут на маленьком огне — и блюдо будет готово к подаче.

Сливочная грибная кабачковая «паста»: рецепт

Ингредиенты:

кабачки — 2 штуки;

сливочное масло — 2 столовые ложки;

свежие шампиньоны — 150 граммов;

сливки средней жирности (~ 20 процентов) — 200 граммов; чеснок — 3 зубчика (или половина чайной ложки чесночного порошка);

тимьян (чабрец) — по вкусу;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

сыр фета — 150 граммов.

Приготовление

Обжарьте мелко нарезанные шампиньоны на большом огне до золотистости. Важно уложить грибы на уже раскаленную сковороду с растопленным сливочным маслом, тогда они дадут чуть меньше воды. Вместе с грибами положите в сковороду тимьян. Если веточек несколько, лучше свяжите их шпагатом или хлопковой нитью, так их будет проще убрать. Во время обжарки периодически поливайте веточки тимьяна смесью сока грибов и сливочного масла, таким образом удастся вытянуть из чабреца максимально много вкуса и аромата. Нарежьте кабачки тонкими полосками. Удалите из сковороды тимьян, он больше не понадобится. Вместо него уложите кабачковую «лапшу», посолите и поперчите блюдо, хорошо перемешайте и прогрейте еще минуту. Добавьте сливки, перемешайте и дайте покипеть на слабом огне в течение пары минут. Сливки должны будут сначала стать жиже, а потом начнут густеть. Раскрошите фету и добавьте к «пасте». Еще раз хорошо перемешайте и подавайте горячей к столу.

Изысканная зеленая «паста» из цукини: рецепт

Ингредиенты:

цукини — 2 штуки;

спелое авокадо — половина плода;

укроп — 20 граммов;

свежая мята — 10 граммов;

мед — 1 чайная ложка;

сок половины лайма;

белый винный уксус — 1 столовая ложка;

соль — по вкусу;

молотая паприка — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте кабачки длинной «лапшой» с помощью овощечистки или ножа. Авокадо разомните вилкой, смешайте с мелко порубленными укропом и мятой, а также с медом, уксусом и соком лайма. Если мед засахарился, растопите его на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Обжарьте на масле кабачковую «лапшу», посолите и поперчите ее в процессе приготовления. Важно, чтобы «макаронины» стали мягкими. Заправьте готовую кабачковую лапшу получившимся зеленым соусом.

Кабачковая «паста» с песто: рецепт

Ингредиенты:

кабачок — 1 штука;

классический соус песто — 1 банка готового (или 150 граммов домашнего);

маслины без косточки — 10-12 штук;

долька лимона;

моцарелла — 50 граммов.

Приготовление

Тонкие полоски кабачка нашинкуйте до состояния спагетти. Обжарьте на растительном масле. Готовый соус песто добавьте прямо в горячую «пасту», туда же отправьте нарезанную мелким кубиком моцареллу. Прогрейте все вместе на слабом огне в течение пары минут. Так песто и сыр слегка подтают и равномерно распределятся по всем «макаронинам». Нарежьте маслины кружочками, добавьте к «пасте» и снова перемешайте. Подавайте к столу, украсив долькой лимона.

Как правильно приготовить «пасту» из кабачков: советы

Какие кабачки выбрать

Для идеальной «пасты» важно выбрать молодые, свежие кабачки среднего размера. У них тонкая кожица и нежная мякоть. При этом семена внутри у них мягкие и почти незаметные, поэтому их не придется вырезать перед приготовлением блюда. Наиболее хороший вариант — цукини, отметил Андрей Лысогор. Эти кабачки содержат минимальное количество крахмала.

Выбирайте кабачки не самые большие, насыщенного зеленого цвета, упругие и плотные, без повреждений кожуры

Зрелые кабачки не подходят: они слишком грубые, а внутри мякоть, больше похожая на вату. К тому же семена в них крупные и жесткие.

Как нарезать кабачки на «пасту»

Нарезка кабачков для «пасты» имеет особое значение. Полоски должны быть тонкими, но не слишком, чтобы ощущалась текстура «спагетти». При этом — не толстыми, иначе «паста» получится хрустящей.

«Вам понадобится спиралайзер, с помощью которого вы нарежете кабачок в форме спагетти», — пояснил шеф-повар.

Найти такое устройство можно на маркетплейсах, цена варьируется в пределах 500-600 рублей. Но если покупать его не хочется, можно нарезать кабачок при помощи зубчатой стороны овощечистки или просто ножом.