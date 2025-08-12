Российские ученые разработали хлеб для диабетиков и беременных

Создан ряд хлебобулочных изделий для разных категорий потребителей, в том числе для спортсменов, детей и пожилых людей. Продукция обогащена макро- и микронутриентами, необходимыми в конкретных условиях для выполнения конкретных задач. Об этом агентству «Москва» рассказал академик РАН, научный руководитель Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Анатолий Косован.

«Сейчас мы серьёзно ориентированы на хлеб, который может быть использован в Арктике, в том числе для подразделений вооружённых сил, для санаторно-оздоровительных учреждений Минздрава и других ведомств. Как я уже упоминал ранее, это специализированный хлеб для людей с хронической болезнью почек, сахарным диабетом II типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами ЖКТ и других. В рецептуру, например, входит амарантовая мука и мука из топинамбура», — сказал академик.

Он добавил, что для обогащения хлеба йодом используется пищевой продукт из морской капусты.