Агроэксперт спрогнозировал превращение говядины в премиальный продукт

Цены на неё повышаются во всём мире из-за «растущего спроса» в Китае. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», кандидат экономических наук Алексей Плугов.

«Цены на говядину растут очень сильно, и не только в России, но и то, что к нам приходит из-за рубежа. Мировая цена на говядину растёт. Говядина опережает инфляцию. Производство в целом может остаться как есть сейчас, но поскольку население Земли растёт, то на душу населения будет производиться меньше. И постепенно она перейдёт в премиальный продукт.Если говорить о долгосрочных тенденциях и причинах роста цен на говядину в мире, это растущий спрос со стороны Китая. В Китае и население растёт, и уровень жизни растёт. Если когда-то давно Россия была в числе крупнейших покупателей мяса в мире, сейчас это Китай. По итогам 2024 года Китай закупил на внешних рынках около 2,8 млн тонн говядины. Десять лет назад было в десять раз меньше. Соответственно, этот растущий спрос со стороны Китая на говядину в том числе оказывает влияние на мировые цены в долгосрочной динамике».

Ранее консалтинговая компания Strategy Partners спрогнозировала газете «Коммерсантъ», что розничные цены на говядину и баранину могут вырасти на 12-15%. Они связали опережающий рост цен на эти сорта мяса с издержками производителей и сдержанным увеличением стоимости в предыдущие годы. Речь идёт о втором полугодии относительно аналогичного периода 2024-го.