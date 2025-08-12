Российский шоколад вкуснее и питательнее дубайского, заявили шиитские паломники, прибывшие в Ирак для участия в священном шествии Арбаин. Об этом пишет РИА Новости.

В интервью агентству паломники рассказали, что Россия у них ассоциируется с Владимиром Путиным, Юрием Гагариным, Хабибом Нурмагомедовым и шоколадом.

Так, житель Ливана Али Рахим признался, что предпочитает шоколад российского производства аналогичной продукции других иностранных кондитеров. По его словам, в Эмиратах и других странах - свои мастера, но россияне готовят шоколад десятилетиями.

Шествие Арбаин - крупнейшее в мире ежегодное религиозное паломничество мусульман-шиитов. Для участия в нем миллионы паломников из Ирана, Саудовской Аравии, Бахрейна и других стран прибывают в Ирак.