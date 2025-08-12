Как приготовить кабачки в духовке? Топ-15 идей с рецептами от шеф-поваров

Сезон кабачков приходится на вторую половину лета — время, когда российские огородники собирают богатый урожай. Если кабачковая икра на зиму заготовлена, а жареные на сковороде кружочки уже надоели, стоит опробовать рецепты, предполагающие запекание в духовке. «Лента.ру» предлагает 15 таких вариантов блюд из кабачка — от закусок до полноценного обеда.

Как приготовить кабачки в духовке: топ-15 идей с рецептами от шеф-поваров
Кабачки в духовке на завтрак

Омлет с кабачком и зеленью

Кабачок на завтрак — вкусно и полезно. Молодые овощи отлично дополняют омлет и сочетаются с зеленью.

Ингредиенты:

  • кабачок молодой — 1 штука;
  • яйца куриные — 3 штуки;
  • зеленый лук — 10 граммов;
  • укроп — 10 граммов;
  • молоко — 4-5 столовых ложек;
  • растительное масло — для жарки;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Натрите кабачок на мелкой терке, слегка обжарьте его на сковородке с небольшим количеством масла, так вкус будет ярче.
  2. Выложите кабачок в форму для запекания.
  3. Взбейте яйца с молоком и специями, вылейте яичную массу поверх обжаренного кабачка, перемешайте прямо в форме.
  4. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 7-10 минут. Омлет будет готов, когда яичная смесь схватится сверху.
  5. При желании можно натереть немного сыра и посыпать им блюдо за пару минут до готовности, чтобы успел расплавиться.
  6. Подавайте омлет с мелко нарубленными укропом и зеленым луком.

Кабачковые оладьи в духовке

Если вы гуглите рецепты из кабачков, то скорее всего обычные кабачковые оладьи вам уже надоели. Облагородить это блюдо и сделать его менее калорийным поможет запекание в духовке. В беседе с «Лентой.ру» Маша Шелушенко, профессиональный шеф-повар, фудблогер и соосновательница кулинарной онлайн-школы, предложила дополнить рецепт пармезаном и творожным сыром.

Ингредиенты:

  • цукини или кабачок — 350-400 граммов;
  • творожный сыр — 100 граммов;
  • пармезан — 50 граммов;
  • пшеничная мука — 80 граммов;
  • яйцо (категория С1) — 1 штука;
  • cоль и перец вкусу;
  • сметана — 50 граммов;
  • майонез — 30 граммов;
  • огурец — 1 штука;
  • зелень укропа — 10 граммов;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • растительное масло.

Приготовление

  1. Цукини или кабачок натрите на крупной терке, отожмите, чтобы избавиться от лишней жидкости.
  2. Смешайте с творожным сыром. Добавьте яйцо, тертый сыр, муку, соль и перец, хорошо вымешайте тесто ложкой.
  3. Смажьте силиконовые формочки для капкейков растительным маслом, вылейте в них по паре ложек теста.
  4. Выпекайте несколько минут в духовке при температуре 180 градусов до готовности. Для соуса смешайте сметану с майонезом, добавьте огурец, натертый на мелкой терке.
  5. Добавьте мелко нарезанный укроп и чеснок.
  6. Подавайте оладьи с соусом и свежей зеленью.

Совет повара: творожный сыр можно заменить на рикотту или творог — тоже будет очень вкусно и сочно

Рулетики из кабачков с творогом и мятой

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 крупных;
  • творог мягкий — 200 граммов;
  • листья свежей мяты — 5-6 штук;
  • натуральный йогурт — 2 столовых ложки;
  • растительное масло;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Нарежьте кабачки в длину тонкими пластинками. Чем тоньше они будут — тем лучше будущие рулетики будут держать форму. Промойте пластинки холодной водой и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Смешайте творог, мяту, йогурт, черный перец и соль.
  3. Выложите кабачки на противень, посолите немного и поставьте запекаться на 15 минут в духовку, разогретую до температуры 180 градусов. Нужно добиться легкой золотистости кабачка, при этом пластинки должны стать мягкими.
  4. Намажьте начинку на остывшие полоски кабачков и сверните рулетиком.

Закуски из кабачков в духовке

Кабачки с перечной сальсой и базиликом

Это блюдо отлично подойдет для пикника с друзьями — оно легкое, яркое, свежее и сочетается с холодным сухим белым вином. Такой вариант приготовления кабачков в стиле, близком к высокой кухне, «Ленте.ру» предложил бренд-шеф медиаплатформы Food.ru Сергей Кузнецов.

Ингредиенты:

  • кабачок — 3 штуки;
  • перец красный сладкий — 2 штуки;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • имбирь свежий — кусок толщиной 2 сантиметра;
  • розмарин — 3 грамма;
  • базилик зеленый — 10 граммов;
  • оливковое масло — 40 граммов;
  • лимон — 1 штука;
  • сахар — 2-3 столовые ложки.

Приготовление

  1. Натрите очищенные чеснок и имбирь на мелкой терке. Выжмите сок лимона, натрите цедру. Измельчите розмарин.
  2. Отправьте в миску чеснок, имбирь, цедру и сок лимона, сахар и масло. Перемешайте до растворения сахара, затем добавьте розмарин.
  3. Разрежьте кабачки поперек, потом каждую половинку — на четыре части. Полейте кабачки 2-3 столовыми ложками получившегося соуса и поставьте мариноваться в холодильник на 15-60 минут.
  4. Поместите перец в кожуре на сухую раскаленную сковороду и дайте кожице полностью обуглиться.
  5. Переложите перец на доску, снимите с него кожуру.
  6. Разрежьте каждый овощ пополам и уберите семена. Нашинкуйте мякоть соломкой.
  7. Тонко нарежьте базилик.
  8. Смешайте соломку перца с оставшимся соусом и добавьте к базилику.
  9. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите кабачки на противень. Запекайте в режиме конвекции 10 минут при той же температуре.
  10. Для подачи выложите приготовленный соус и перечную сальсу на тарелку, сверху распределите ломтики кабачка.

Закусочные кабачки с кунжутом

Ингредиенты:

  • молодые кабачки — 2 штуки;
  • кунжут белый — 2 столовые ложки;
  • мука пшеничная — 3 столовые ложки;
  • вода холодная — 2 столовые ложки;
  • чеснок сушеный — 1 чайная ложка;
  • растительное масло — для смазки формы;
  • паприка сладкая — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Кабачки почистите и нарежьте полукруглыми ломтиками толщиной 3-4 миллиметра.
  2. Соедините муку, соль, паприку и чесночную приправу, постепенно добавьте холодную воду, перемешивая до однородности теста. При необходимости добавьте еще немного воды или муки, корректируя консистенцию теста — оно должно напоминать йогурт.
  3. Подготовленный кабачок обмакните в тесто, затем щедро посыпать семенами кунжута.
  4. Противень смажьте маслом, разложите заготовки равномерно, чтобы одна не заходила на другую.
  5. Запекайте в заранее прогретой до 200 градусов духовке примерно 15-20 минут, до появления хрустящей корочки.

Запеченные рулетики с орехово-чесночным кремом

Ингредиенты:

  • кабачки молодые — 2 штуки;
  • грецкие орехи — 70 граммов;
  • творожный сыр — 100 граммов;
  • чеснок — 2 дольки;
  • свежий укроп — 10 граммов;
  • соль, перец — по вкусу;
  • растительное масло.

Приготовление

  1. Нарежьте кабачки тонкими длинными полосками толщиной примерно 2-3 миллиметра.
  2. Орехи слегка подсушите на сухой сковородке, измельчите блендером.
  3. Смешайте творог, мед, специи, измельченный чеснок и зелень. Лучше пробить смесь в блендере до полной однородности. Если она получилась слишком густая, можно добавить одну-две столовые ложки холодной воды и снова прокрутить блендером.
  4. Положите немного орехового творожного крема на каждый кусочек сырого кабачка и сверните в виде маленького рулета.
  5. Смажьте маслом форму для запекания, выложите рулетики, полейте небольшим количеством масла сверху.
  6. Выпекайте при температуре 180 градусов около 15 минут.

Сырно-кабачковые чипсы

Ингредиенты:

  • молодой кабачок — 1 штука;
  • пармезан — 100 граммов;
  • яичный белок — 1 штука;
  • щепотка соли и перца;
  • специи (орегано, паприка) — по желанию.

Приготовление

  1. Кабачки нарежьте очень тонкими ломтиками, около 1 миллиметра.
  2. Белок взбейте венчиком до образования легкой пенки.
  3. Натертый пармезан смешайте с солью, перцем и специями.
  4. Каждый кружочек кабачка сначала окуните в яйцо, затем обваляйте в смеси сыра и специй.
  5. Выложите кусочки на застеленный промасленным пергаментом противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Периодически проверяйте чипсы — они должны стать хрустящими и поджаристыми.

Печенные в духовке кружочки кабачков

Пожалуй, самое популярное блюдо из кабачка — простые кружочки, жаренные на сковороде. Но в этом случае кабачок может впитать в себя колоссальное количество масла. Тем, кто следит за здоровьем и фигурой, рекомендуется запекать кружочки в духовке — этот вариант рецепта ничуть не уступает классическому.

Ингредиенты:

  • молодые кабачки — 2 штуки;
  • яйцо — 1 штука;
  • панировочные сухари — 1 стакан;
  • мука пшеничная — полстакана;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • розмарин сушеный — по вкусу;
  • паприка сладкая — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Нарежьте кабачки кружками толщиной примерно 1 сантиметр.
  2. Яйцо немного взбейте вилкой, добавьте специи и перемешайте.
  3. Обмакивая кольца сначала в муку, потом в яйцо и сухари, выложите на противень, смазанный маслом.
  4. Выпекайте в духовке около 15-20 минут при температуре в 200 градусов до золотистой корочки.

Фаршированные кабачки в духовке

Запеченные лодочки из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 штуки;
  • сыр фета — 100 граммов;
  • свежий шпинат — 30 граммов;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • оливковое масло;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • орегано — по вкусу.

Приготовление

  1. Очистите кабачки от кожуры, разрежьте вдоль пополам и аккуратно удалите сердцевину ложкой.
  2. Посыпьте солью кабачковые лодочки и ненадолго оставьте.
  3. Нарежьте шпинат мелко, выдавите чеснок через чеснокодавилку, раскрошите сыр фета, смешайте с мякотью кабачков, посолите и поперчите эту смесь, добавьте орегано.
  4. Наполните лодочки получившейся начинкой, сбрызните сверху маслом и запекайте около 20 минут при температуре 180 градусов.

Кабачки с булгуром и вялеными томатами

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 штуки среднего размера;
  • булгур — 70 граммов (в сухом виде);
  • вода — 140 миллилитров;
  • вяленые томаты — 4-5 штук;
  • оливки — 6-8 штук;
  • петрушка свежая, нарезанная — 2 столовые ложки;
  • тертый копченый сыр (скаморца) — 40 граммов;
  • лимонный сок — 1 столовая ложка;
  • оливковое масло — 1 столовая ложка;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Разрежьте кабачки вдоль пополам и достаньте мякоть ложкой.
  2. Доведите до кипения 140 миллилитров воды в сотейнике. Засыпьте булгур, посолите, поперчите. Варите крупу на медленном огне под крышкой 15-20 минут, пока булгур не впитает жидкость.
  3. Мелко нарежьте томаты, оливки и петрушку. Смешайте с булгуром, мякотью кабачка, сыром и лимонным соком. Посолите и поперчите.
  4. Наполните лодочки начинкой и запекайте 30-40 минут в режиме конвекции при 180 градусах.
  5. Подавайте кабачки в качестве самостоятельного блюда или как гарнир к мясу.

Фаршированные кабачки с томатами

Ингредиенты:

  • маленькие молодые кабачки — 6 штук;
  • фарш свино-говяжий — 400 граммов;
  • помидоры свежие — 2 штуки;
  • лук — половина головки;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • базилик свежий;
  • масло растительное;
  • соль;
  • перец;
  • зелень.

Приготовление

  1. Хорошо вымойте кабачки, разрежьте их пополам.
  2. Аккуратно выньте мягкую серединку чайной ложкой, оставив только стенки.
  3. Мелко нарубите лук, либо пробейте его в блендере до однородности.
  4. Перемешайте фарш с рубленым луком, давленым чесноком, нарезанным базиликом, перцем и солью. А также добавьте мякоть кабачка, тщательно перемешайте вилкой до однородности.
  5. Заполните фаршем полости кабачков, уложите их в форму.
  6. Нарезанные дольками помидоры разложите вокруг заполненных фаршем кабачков.
  7. Сбрызните все сверху оливковым маслом и поставьте запекаться на полчаса при температуре 180 градусов.

Другие блюда из кабачков в духовке

Кабачковая пицца с моцареллой и травами

Кабачковая пицца — популярный рецепт для похудения. Овощная пицца ничуть не уступает по вкусу своему калорийному аналогу на пшеничном тесте. Такое блюдо оценят даже дети, которые не очень любят кабачки.

Ингредиенты:

  • кабачок большой — 1 штука;
  • протертые томаты — 50 граммов;
  • моцарелла — 150 граммов;
  • красный сладкий перец — половинка;
  • помидор — 1 штука;
  • базилик свежий;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • масло оливковое;
  • сухие итальянские травы;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Удалите кожуру с кабачка, натрите мякоть на крупной терке.
  2. Расстелите на противне пергамент для выпечки, смажьте его оливковым маслом.
  3. Натрите моцареллу на крупной терке, половину из общего количества вмешайте в натертый кабачок. Добавьте также сухие итальянские травы, чеснок, соль и перец, хорошо перемешайте.
  4. Выложите сырно-кабачковую смесь на противень ровным кругом — это основа для пиццы.
  5. Выпекайте основу в течение 5-7 минут в духовке, разогретой до 200 градусов до полуготовности.
  6. Аккуратно распределите протертые томаты по кабачковой основе, сверху посыпьте сыром, разложите несколько листочков свежего базилика и сбрызните оливковым маслом.
  7. Выпекайте до полной готовности.

Гратен из кабачков с грибами: рецепт

Еще одно необычное блюдо из кабачков — гратен. В своем классическом варианте гратен — это блюдо из очень тонко нарезанного картофеля, запеченного в сливках под сыром. Снизить калорийность и повысить витаминность блюда можно, заменив картошку на кабачок. А вкус можно разнообразить, добавив лук-шалот, шампиньоны и сливочное масло.

Ингредиенты:

  • молодые кабачки — 2 штуки;
  • шампиньоны — 200 граммов;
  • лук-шалот — 1 луковица;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • молоко — 200 миллилитров;
  • мускатный орех — щепотка;
  • тертый сыр (грюйер или эмменталь) — 100 граммов;
  • сливочное масло — 2 столовые ложки;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Очищенные кабачки нарежьте максимально тонкими кружочками.
  2. Грибы нарежьте мелко, спассеруйте на сливочном масле с нарезанным кружочками луком и чесноком. Шампиньоны выделят много сока — жарьте овощи до момента, пока вся жидкость не испарится.
  3. Смешайте молоко с солью, перцем и мускатным орехом.
  4. Половину подготовленных кабачков уложите ровным слоем в форму для запекания, залейте половиной молока из общего количества, сверху разложите грибы с луком и вторую половину кабачков. Залейте оставшимся молоком.
  5. Поставьте форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку и томите около 20 минут.
  6. Далее посыпьте блюдо тертым сыром и верните в духовку еще на 10 минут.

Кабачковый бургер

Из самого простого кабачка можно приготовить бургер — причем не только начинку, но и саму булочку. Бренд-шеф гастроакадемии STANFOOD by METRO Артем Сенчин предложил такой рецепт.

Ингредиенты

Для булочки:

  • яйца — 2 штуки;
  • кабачок — 300 граммов;
  • мука — 70 граммов;
  • соль — 3 грамма;
  • разрыхлитель — 1 грамм.

Для бургера:

  • говяжьи котлеты — по количеству булочек;
  • томатный соус;
  • майонез или сырный соус;
  • молодой кабачок — 0,5 плода;
  • томаты — 2 штуки;
  • маринованный лук — по вкусу.

Приготовление

  1. В миске взбейте яйца до однородности.
  2. Натрите кабачок на мелкой терке, отожмите лишнюю жидкость.
  3. Смешайте яйца, кабачок, муку, соль и разрыхлитель. Должна получиться густая, но текучая масса.
  4. Вылейте массу в маленькую форму для выпечки, поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов и выпекайте до готовности.
  5. Испечь булочку можно также в микроволновке: тогда тесто вылейте в кружку или пиалу, подходящую для микроволновки. Готовьте на средней мощности 2-2,5 минуты (время зависит от микроволновки, следите, чтобы тесто пропеклось и поднялось).
  6. Дайте немного остыть, разрежьте пополам.

Сборка бургера

  1. Обжарьте говяжью котлету.
  2. Намажьте обе половинки булки соусом.
  3. Положите котлету, томат, добавьте слайсы молодого кабачка (можно нарезать овощечисткой или слайсером), маринованный лук и любые другие любимые ингредиенты.

Котлеты из кабачков и курицы

Ингредиенты:

  • филе куриной грудки — 300 граммов;
  • кабачок небольшой — 1 штука;
  • манная крупа — 2 столовые ложки;
  • яйца — 1 штука;
  • соль — по вкусу;
  • мускатный орех — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • растительное масло для смазки формы.

Приготовление

  1. Куриное филе пропустите через мясорубку вместе с предварительно очищенными и измельченными кабачками.
  2. Взбейте вилкой яйцо, добавьте в него соль, перец, мускатный орех и манную крупу. Оставьте манку набухать на 10-15 минут.
  3. Объедините курино-кабачковый фарш и смесь манки и яйца, хорошо вымешайте все руками.
  4. Из получившейся массы сформируйте небольшие котлетки, уложите их в форму для запекания и готовьте 15–20 минут при температуре 190 градусов.

Как сделать кабачки в духовке вкуснее

Какие кабачки лучше выбирать

Для запекания лучше всего подойдут молодые свежие кабачки среднего размера. Такие овощи имеют нежную кожуру и мягкие семена, их вкус легкий и свежий.

Чем старше кабачок, тем жестче становится его мякоть и тверже семечки, поэтому, если в наличии только старые, крупные кабачки, такие овощи лучше очищать перед приготовлением

Как использовать меньше масла

Кабачки, как и баклажаны впитывают масло, словно губка. Запекание в отличие от жарки помогает частично справиться с этой проблемой, но и при нем важно не переборщить.

Если есть опасения, что кабачки даже в духовке «съедят» много масла, можно вовсе отказаться от этого ингредиента и организовать в духовке паровую баню. Для этого в форму для запекания или на дно духовки поставьте жаропрочную миску с водой. Так кабачки не пересохнут и останутся влажными и сочными даже без масла.

Добавляйте больше ароматных овощей

Добавляйте в блюда помидоры, болгарский перец, зелень — самые ароматные и яркие овощи. Сам по себе вкус кабачка довольно нейтральный, поэтому отлично сочетается со всеми дополнениями. Овощи будут лучшим вариантом, поскольку содержат минимальное количество калорий, но при этом обогащают вкус.