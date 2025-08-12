Как приготовить кабачки в духовке? Топ-15 идей с рецептами от шеф-поваров

Сезон кабачков приходится на вторую половину лета — время, когда российские огородники собирают богатый урожай. Если кабачковая икра на зиму заготовлена, а жареные на сковороде кружочки уже надоели, стоит опробовать рецепты, предполагающие запекание в духовке. «Лента.ру» предлагает 15 таких вариантов блюд из кабачка — от закусок до полноценного обеда.

Кабачки в духовке на завтрак

Омлет с кабачком и зеленью

Кабачок на завтрак — вкусно и полезно. Молодые овощи отлично дополняют омлет и сочетаются с зеленью.

Ингредиенты:

кабачок молодой — 1 штука;

яйца куриные — 3 штуки;

зеленый лук — 10 граммов;

укроп — 10 граммов;

молоко — 4-5 столовых ложек;

растительное масло — для жарки;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Приготовление:

Натрите кабачок на мелкой терке, слегка обжарьте его на сковородке с небольшим количеством масла, так вкус будет ярче. Выложите кабачок в форму для запекания. Взбейте яйца с молоком и специями, вылейте яичную массу поверх обжаренного кабачка, перемешайте прямо в форме. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 7-10 минут. Омлет будет готов, когда яичная смесь схватится сверху. При желании можно натереть немного сыра и посыпать им блюдо за пару минут до готовности, чтобы успел расплавиться. Подавайте омлет с мелко нарубленными укропом и зеленым луком.

Кабачковые оладьи в духовке

Если вы гуглите рецепты из кабачков, то скорее всего обычные кабачковые оладьи вам уже надоели. Облагородить это блюдо и сделать его менее калорийным поможет запекание в духовке. В беседе с «Лентой.ру» Маша Шелушенко, профессиональный шеф-повар, фудблогер и соосновательница кулинарной онлайн-школы, предложила дополнить рецепт пармезаном и творожным сыром.

Ингредиенты:

цукини или кабачок — 350-400 граммов;

творожный сыр — 100 граммов;

пармезан — 50 граммов;

пшеничная мука — 80 граммов;

яйцо (категория С1) — 1 штука;

cоль и перец вкусу;

сметана — 50 граммов;

майонез — 30 граммов;

огурец — 1 штука;

зелень укропа — 10 граммов;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло.

Приготовление

Цукини или кабачок натрите на крупной терке, отожмите, чтобы избавиться от лишней жидкости. Смешайте с творожным сыром. Добавьте яйцо, тертый сыр, муку, соль и перец, хорошо вымешайте тесто ложкой. Смажьте силиконовые формочки для капкейков растительным маслом, вылейте в них по паре ложек теста. Выпекайте несколько минут в духовке при температуре 180 градусов до готовности. Для соуса смешайте сметану с майонезом, добавьте огурец, натертый на мелкой терке. Добавьте мелко нарезанный укроп и чеснок. Подавайте оладьи с соусом и свежей зеленью.

Совет повара: творожный сыр можно заменить на рикотту или творог — тоже будет очень вкусно и сочно

Рулетики из кабачков с творогом и мятой

Ингредиенты:

кабачки — 2 крупных;

творог мягкий — 200 граммов;

листья свежей мяты — 5-6 штук;

натуральный йогурт — 2 столовых ложки;

растительное масло;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте кабачки в длину тонкими пластинками. Чем тоньше они будут — тем лучше будущие рулетики будут держать форму. Промойте пластинки холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Смешайте творог, мяту, йогурт, черный перец и соль. Выложите кабачки на противень, посолите немного и поставьте запекаться на 15 минут в духовку, разогретую до температуры 180 градусов. Нужно добиться легкой золотистости кабачка, при этом пластинки должны стать мягкими. Намажьте начинку на остывшие полоски кабачков и сверните рулетиком.

Закуски из кабачков в духовке

Кабачки с перечной сальсой и базиликом

Это блюдо отлично подойдет для пикника с друзьями — оно легкое, яркое, свежее и сочетается с холодным сухим белым вином. Такой вариант приготовления кабачков в стиле, близком к высокой кухне, «Ленте.ру» предложил бренд-шеф медиаплатформы Food.ru Сергей Кузнецов.

Ингредиенты:

кабачок — 3 штуки;

перец красный сладкий — 2 штуки;

чеснок — 2 зубчика;

имбирь свежий — кусок толщиной 2 сантиметра;

розмарин — 3 грамма;

базилик зеленый — 10 граммов;

оливковое масло — 40 граммов;

лимон — 1 штука;

сахар — 2-3 столовые ложки.

Приготовление

Натрите очищенные чеснок и имбирь на мелкой терке. Выжмите сок лимона, натрите цедру. Измельчите розмарин. Отправьте в миску чеснок, имбирь, цедру и сок лимона, сахар и масло. Перемешайте до растворения сахара, затем добавьте розмарин. Разрежьте кабачки поперек, потом каждую половинку — на четыре части. Полейте кабачки 2-3 столовыми ложками получившегося соуса и поставьте мариноваться в холодильник на 15-60 минут. Поместите перец в кожуре на сухую раскаленную сковороду и дайте кожице полностью обуглиться. Переложите перец на доску, снимите с него кожуру. Разрежьте каждый овощ пополам и уберите семена. Нашинкуйте мякоть соломкой. Тонко нарежьте базилик. Смешайте соломку перца с оставшимся соусом и добавьте к базилику. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите кабачки на противень. Запекайте в режиме конвекции 10 минут при той же температуре. Для подачи выложите приготовленный соус и перечную сальсу на тарелку, сверху распределите ломтики кабачка.

Закусочные кабачки с кунжутом

Ингредиенты:

молодые кабачки — 2 штуки;

кунжут белый — 2 столовые ложки;

мука пшеничная — 3 столовые ложки;

вода холодная — 2 столовые ложки;

чеснок сушеный — 1 чайная ложка;

растительное масло — для смазки формы;

паприка сладкая — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление

Кабачки почистите и нарежьте полукруглыми ломтиками толщиной 3-4 миллиметра. Соедините муку, соль, паприку и чесночную приправу, постепенно добавьте холодную воду, перемешивая до однородности теста. При необходимости добавьте еще немного воды или муки, корректируя консистенцию теста — оно должно напоминать йогурт. Подготовленный кабачок обмакните в тесто, затем щедро посыпать семенами кунжута. Противень смажьте маслом, разложите заготовки равномерно, чтобы одна не заходила на другую. Запекайте в заранее прогретой до 200 градусов духовке примерно 15-20 минут, до появления хрустящей корочки.

Запеченные рулетики с орехово-чесночным кремом

Ингредиенты:

кабачки молодые — 2 штуки;

грецкие орехи — 70 граммов;

творожный сыр — 100 граммов;

чеснок — 2 дольки;

свежий укроп — 10 граммов;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло.

Приготовление

Нарежьте кабачки тонкими длинными полосками толщиной примерно 2-3 миллиметра. Орехи слегка подсушите на сухой сковородке, измельчите блендером. Смешайте творог, мед, специи, измельченный чеснок и зелень. Лучше пробить смесь в блендере до полной однородности. Если она получилась слишком густая, можно добавить одну-две столовые ложки холодной воды и снова прокрутить блендером. Положите немного орехового творожного крема на каждый кусочек сырого кабачка и сверните в виде маленького рулета. Смажьте маслом форму для запекания, выложите рулетики, полейте небольшим количеством масла сверху. Выпекайте при температуре 180 градусов около 15 минут.

Сырно-кабачковые чипсы

Ингредиенты:

молодой кабачок — 1 штука;

пармезан — 100 граммов;

яичный белок — 1 штука;

щепотка соли и перца;

специи (орегано, паприка) — по желанию.

Приготовление

Кабачки нарежьте очень тонкими ломтиками, около 1 миллиметра. Белок взбейте венчиком до образования легкой пенки. Натертый пармезан смешайте с солью, перцем и специями. Каждый кружочек кабачка сначала окуните в яйцо, затем обваляйте в смеси сыра и специй. Выложите кусочки на застеленный промасленным пергаментом противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Периодически проверяйте чипсы — они должны стать хрустящими и поджаристыми.

Печенные в духовке кружочки кабачков

Пожалуй, самое популярное блюдо из кабачка — простые кружочки, жаренные на сковороде. Но в этом случае кабачок может впитать в себя колоссальное количество масла. Тем, кто следит за здоровьем и фигурой, рекомендуется запекать кружочки в духовке — этот вариант рецепта ничуть не уступает классическому.

Ингредиенты:

молодые кабачки — 2 штуки;

яйцо — 1 штука;

панировочные сухари — 1 стакан;

мука пшеничная — полстакана;

чеснок — 2 зубчика;

розмарин сушеный — по вкусу;

паприка сладкая — по вкусу;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте кабачки кружками толщиной примерно 1 сантиметр. Яйцо немного взбейте вилкой, добавьте специи и перемешайте. Обмакивая кольца сначала в муку, потом в яйцо и сухари, выложите на противень, смазанный маслом. Выпекайте в духовке около 15-20 минут при температуре в 200 градусов до золотистой корочки.

Фаршированные кабачки в духовке

Запеченные лодочки из кабачков

Ингредиенты:

кабачки — 2 штуки;

сыр фета — 100 граммов;

свежий шпинат — 30 граммов;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

орегано — по вкусу.

Приготовление

Очистите кабачки от кожуры, разрежьте вдоль пополам и аккуратно удалите сердцевину ложкой. Посыпьте солью кабачковые лодочки и ненадолго оставьте. Нарежьте шпинат мелко, выдавите чеснок через чеснокодавилку, раскрошите сыр фета, смешайте с мякотью кабачков, посолите и поперчите эту смесь, добавьте орегано. Наполните лодочки получившейся начинкой, сбрызните сверху маслом и запекайте около 20 минут при температуре 180 градусов.

Кабачки с булгуром и вялеными томатами

Ингредиенты:

кабачки — 2 штуки среднего размера;

булгур — 70 граммов (в сухом виде);

вода — 140 миллилитров;

вяленые томаты — 4-5 штук;

оливки — 6-8 штук;

петрушка свежая, нарезанная — 2 столовые ложки;

тертый копченый сыр (скаморца) — 40 граммов;

лимонный сок — 1 столовая ложка;

оливковое масло — 1 столовая ложка;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Приготовление

Разрежьте кабачки вдоль пополам и достаньте мякоть ложкой. Доведите до кипения 140 миллилитров воды в сотейнике. Засыпьте булгур, посолите, поперчите. Варите крупу на медленном огне под крышкой 15-20 минут, пока булгур не впитает жидкость. Мелко нарежьте томаты, оливки и петрушку. Смешайте с булгуром, мякотью кабачка, сыром и лимонным соком. Посолите и поперчите. Наполните лодочки начинкой и запекайте 30-40 минут в режиме конвекции при 180 градусах. Подавайте кабачки в качестве самостоятельного блюда или как гарнир к мясу.

Фаршированные кабачки с томатами

Ингредиенты:

маленькие молодые кабачки — 6 штук;

фарш свино-говяжий — 400 граммов;

помидоры свежие — 2 штуки;

лук — половина головки;

чеснок — 1 зубчик;

базилик свежий;

масло растительное;

соль;

перец;

зелень.

Приготовление

Хорошо вымойте кабачки, разрежьте их пополам. Аккуратно выньте мягкую серединку чайной ложкой, оставив только стенки. Мелко нарубите лук, либо пробейте его в блендере до однородности. Перемешайте фарш с рубленым луком, давленым чесноком, нарезанным базиликом, перцем и солью. А также добавьте мякоть кабачка, тщательно перемешайте вилкой до однородности. Заполните фаршем полости кабачков, уложите их в форму. Нарезанные дольками помидоры разложите вокруг заполненных фаршем кабачков. Сбрызните все сверху оливковым маслом и поставьте запекаться на полчаса при температуре 180 градусов.

Другие блюда из кабачков в духовке

Кабачковая пицца с моцареллой и травами

Кабачковая пицца — популярный рецепт для похудения. Овощная пицца ничуть не уступает по вкусу своему калорийному аналогу на пшеничном тесте. Такое блюдо оценят даже дети, которые не очень любят кабачки.

Ингредиенты:

кабачок большой — 1 штука;

протертые томаты — 50 граммов;

моцарелла — 150 граммов;

красный сладкий перец — половинка;

помидор — 1 штука;

базилик свежий;

чеснок — 1 зубчик;

масло оливковое;

сухие итальянские травы;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Приготовление

Удалите кожуру с кабачка, натрите мякоть на крупной терке. Расстелите на противне пергамент для выпечки, смажьте его оливковым маслом. Натрите моцареллу на крупной терке, половину из общего количества вмешайте в натертый кабачок. Добавьте также сухие итальянские травы, чеснок, соль и перец, хорошо перемешайте. Выложите сырно-кабачковую смесь на противень ровным кругом — это основа для пиццы. Выпекайте основу в течение 5-7 минут в духовке, разогретой до 200 градусов до полуготовности. Аккуратно распределите протертые томаты по кабачковой основе, сверху посыпьте сыром, разложите несколько листочков свежего базилика и сбрызните оливковым маслом. Выпекайте до полной готовности.

Гратен из кабачков с грибами: рецепт

Еще одно необычное блюдо из кабачков — гратен. В своем классическом варианте гратен — это блюдо из очень тонко нарезанного картофеля, запеченного в сливках под сыром. Снизить калорийность и повысить витаминность блюда можно, заменив картошку на кабачок. А вкус можно разнообразить, добавив лук-шалот, шампиньоны и сливочное масло.

Ингредиенты:

молодые кабачки — 2 штуки;

шампиньоны — 200 граммов;

лук-шалот — 1 луковица;

чеснок — 2 зубчика;

молоко — 200 миллилитров;

мускатный орех — щепотка;

тертый сыр (грюйер или эмменталь) — 100 граммов;

сливочное масло — 2 столовые ложки;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Приготовление

Очищенные кабачки нарежьте максимально тонкими кружочками. Грибы нарежьте мелко, спассеруйте на сливочном масле с нарезанным кружочками луком и чесноком. Шампиньоны выделят много сока — жарьте овощи до момента, пока вся жидкость не испарится. Смешайте молоко с солью, перцем и мускатным орехом. Половину подготовленных кабачков уложите ровным слоем в форму для запекания, залейте половиной молока из общего количества, сверху разложите грибы с луком и вторую половину кабачков. Залейте оставшимся молоком. Поставьте форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку и томите около 20 минут. Далее посыпьте блюдо тертым сыром и верните в духовку еще на 10 минут.

Кабачковый бургер

Из самого простого кабачка можно приготовить бургер — причем не только начинку, но и саму булочку. Бренд-шеф гастроакадемии STANFOOD by METRO Артем Сенчин предложил такой рецепт.

Ингредиенты

Для булочки:

яйца — 2 штуки;

кабачок — 300 граммов;

мука — 70 граммов;

соль — 3 грамма;

разрыхлитель — 1 грамм.

Для бургера:

говяжьи котлеты — по количеству булочек;

томатный соус;

майонез или сырный соус;

молодой кабачок — 0,5 плода;

томаты — 2 штуки;

маринованный лук — по вкусу.

Приготовление

В миске взбейте яйца до однородности. Натрите кабачок на мелкой терке, отожмите лишнюю жидкость. Смешайте яйца, кабачок, муку, соль и разрыхлитель. Должна получиться густая, но текучая масса. Вылейте массу в маленькую форму для выпечки, поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов и выпекайте до готовности. Испечь булочку можно также в микроволновке: тогда тесто вылейте в кружку или пиалу, подходящую для микроволновки. Готовьте на средней мощности 2-2,5 минуты (время зависит от микроволновки, следите, чтобы тесто пропеклось и поднялось). Дайте немного остыть, разрежьте пополам.

Сборка бургера

Обжарьте говяжью котлету. Намажьте обе половинки булки соусом. Положите котлету, томат, добавьте слайсы молодого кабачка (можно нарезать овощечисткой или слайсером), маринованный лук и любые другие любимые ингредиенты.

Котлеты из кабачков и курицы

Ингредиенты:

филе куриной грудки — 300 граммов;

кабачок небольшой — 1 штука;

манная крупа — 2 столовые ложки;

яйца — 1 штука;

соль — по вкусу;

мускатный орех — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

растительное масло для смазки формы.

Приготовление

Куриное филе пропустите через мясорубку вместе с предварительно очищенными и измельченными кабачками. Взбейте вилкой яйцо, добавьте в него соль, перец, мускатный орех и манную крупу. Оставьте манку набухать на 10-15 минут. Объедините курино-кабачковый фарш и смесь манки и яйца, хорошо вымешайте все руками. Из получившейся массы сформируйте небольшие котлетки, уложите их в форму для запекания и готовьте 15–20 минут при температуре 190 градусов.

Как сделать кабачки в духовке вкуснее

Какие кабачки лучше выбирать

Для запекания лучше всего подойдут молодые свежие кабачки среднего размера. Такие овощи имеют нежную кожуру и мягкие семена, их вкус легкий и свежий.

Чем старше кабачок, тем жестче становится его мякоть и тверже семечки, поэтому, если в наличии только старые, крупные кабачки, такие овощи лучше очищать перед приготовлением

Как использовать меньше масла

Кабачки, как и баклажаны впитывают масло, словно губка. Запекание в отличие от жарки помогает частично справиться с этой проблемой, но и при нем важно не переборщить.

Если есть опасения, что кабачки даже в духовке «съедят» много масла, можно вовсе отказаться от этого ингредиента и организовать в духовке паровую баню. Для этого в форму для запекания или на дно духовки поставьте жаропрочную миску с водой. Так кабачки не пересохнут и останутся влажными и сочными даже без масла.

Добавляйте больше ароматных овощей

Добавляйте в блюда помидоры, болгарский перец, зелень — самые ароматные и яркие овощи. Сам по себе вкус кабачка довольно нейтральный, поэтому отлично сочетается со всеми дополнениями. Овощи будут лучшим вариантом, поскольку содержат минимальное количество калорий, но при этом обогащают вкус.