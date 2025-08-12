Как приготовить кабачки в духовке? Топ-15 идей с рецептами от шеф-поваров
Сезон кабачков приходится на вторую половину лета — время, когда российские огородники собирают богатый урожай. Если кабачковая икра на зиму заготовлена, а жареные на сковороде кружочки уже надоели, стоит опробовать рецепты, предполагающие запекание в духовке. «Лента.ру» предлагает 15 таких вариантов блюд из кабачка — от закусок до полноценного обеда.
Кабачки в духовке на завтрак
Омлет с кабачком и зеленью
Кабачок на завтрак — вкусно и полезно. Молодые овощи отлично дополняют омлет и сочетаются с зеленью.
Ингредиенты:
- кабачок молодой — 1 штука;
- яйца куриные — 3 штуки;
- зеленый лук — 10 граммов;
- укроп — 10 граммов;
- молоко — 4-5 столовых ложек;
- растительное масло — для жарки;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Приготовление:
- Натрите кабачок на мелкой терке, слегка обжарьте его на сковородке с небольшим количеством масла, так вкус будет ярче.
- Выложите кабачок в форму для запекания.
- Взбейте яйца с молоком и специями, вылейте яичную массу поверх обжаренного кабачка, перемешайте прямо в форме.
- Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 7-10 минут. Омлет будет готов, когда яичная смесь схватится сверху.
- При желании можно натереть немного сыра и посыпать им блюдо за пару минут до готовности, чтобы успел расплавиться.
- Подавайте омлет с мелко нарубленными укропом и зеленым луком.
Кабачковые оладьи в духовке
Если вы гуглите рецепты из кабачков, то скорее всего обычные кабачковые оладьи вам уже надоели. Облагородить это блюдо и сделать его менее калорийным поможет запекание в духовке. В беседе с «Лентой.ру» Маша Шелушенко, профессиональный шеф-повар, фудблогер и соосновательница кулинарной онлайн-школы, предложила дополнить рецепт пармезаном и творожным сыром.
Ингредиенты:
- цукини или кабачок — 350-400 граммов;
- творожный сыр — 100 граммов;
- пармезан — 50 граммов;
- пшеничная мука — 80 граммов;
- яйцо (категория С1) — 1 штука;
- cоль и перец вкусу;
- сметана — 50 граммов;
- майонез — 30 граммов;
- огурец — 1 штука;
- зелень укропа — 10 граммов;
- чеснок — 1 зубчик;
- растительное масло.
Приготовление
- Цукини или кабачок натрите на крупной терке, отожмите, чтобы избавиться от лишней жидкости.
- Смешайте с творожным сыром. Добавьте яйцо, тертый сыр, муку, соль и перец, хорошо вымешайте тесто ложкой.
- Смажьте силиконовые формочки для капкейков растительным маслом, вылейте в них по паре ложек теста.
- Выпекайте несколько минут в духовке при температуре 180 градусов до готовности. Для соуса смешайте сметану с майонезом, добавьте огурец, натертый на мелкой терке.
- Добавьте мелко нарезанный укроп и чеснок.
- Подавайте оладьи с соусом и свежей зеленью.
Совет повара: творожный сыр можно заменить на рикотту или творог — тоже будет очень вкусно и сочно
Рулетики из кабачков с творогом и мятой
Ингредиенты:
- кабачки — 2 крупных;
- творог мягкий — 200 граммов;
- листья свежей мяты — 5-6 штук;
- натуральный йогурт — 2 столовых ложки;
- растительное масло;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу.
Приготовление
- Нарежьте кабачки в длину тонкими пластинками. Чем тоньше они будут — тем лучше будущие рулетики будут держать форму. Промойте пластинки холодной водой и обсушите бумажным полотенцем.
- Смешайте творог, мяту, йогурт, черный перец и соль.
- Выложите кабачки на противень, посолите немного и поставьте запекаться на 15 минут в духовку, разогретую до температуры 180 градусов. Нужно добиться легкой золотистости кабачка, при этом пластинки должны стать мягкими.
- Намажьте начинку на остывшие полоски кабачков и сверните рулетиком.
Закуски из кабачков в духовке
Кабачки с перечной сальсой и базиликом
Это блюдо отлично подойдет для пикника с друзьями — оно легкое, яркое, свежее и сочетается с холодным сухим белым вином. Такой вариант приготовления кабачков в стиле, близком к высокой кухне, «Ленте.ру» предложил бренд-шеф медиаплатформы Food.ru Сергей Кузнецов.
Ингредиенты:
- кабачок — 3 штуки;
- перец красный сладкий — 2 штуки;
- чеснок — 2 зубчика;
- имбирь свежий — кусок толщиной 2 сантиметра;
- розмарин — 3 грамма;
- базилик зеленый — 10 граммов;
- оливковое масло — 40 граммов;
- лимон — 1 штука;
- сахар — 2-3 столовые ложки.
Приготовление
- Натрите очищенные чеснок и имбирь на мелкой терке. Выжмите сок лимона, натрите цедру. Измельчите розмарин.
- Отправьте в миску чеснок, имбирь, цедру и сок лимона, сахар и масло. Перемешайте до растворения сахара, затем добавьте розмарин.
- Разрежьте кабачки поперек, потом каждую половинку — на четыре части. Полейте кабачки 2-3 столовыми ложками получившегося соуса и поставьте мариноваться в холодильник на 15-60 минут.
- Поместите перец в кожуре на сухую раскаленную сковороду и дайте кожице полностью обуглиться.
- Переложите перец на доску, снимите с него кожуру.
- Разрежьте каждый овощ пополам и уберите семена. Нашинкуйте мякоть соломкой.
- Тонко нарежьте базилик.
- Смешайте соломку перца с оставшимся соусом и добавьте к базилику.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите кабачки на противень. Запекайте в режиме конвекции 10 минут при той же температуре.
- Для подачи выложите приготовленный соус и перечную сальсу на тарелку, сверху распределите ломтики кабачка.
Закусочные кабачки с кунжутом
Ингредиенты:
- молодые кабачки — 2 штуки;
- кунжут белый — 2 столовые ложки;
- мука пшеничная — 3 столовые ложки;
- вода холодная — 2 столовые ложки;
- чеснок сушеный — 1 чайная ложка;
- растительное масло — для смазки формы;
- паприка сладкая — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Приготовление
- Кабачки почистите и нарежьте полукруглыми ломтиками толщиной 3-4 миллиметра.
- Соедините муку, соль, паприку и чесночную приправу, постепенно добавьте холодную воду, перемешивая до однородности теста. При необходимости добавьте еще немного воды или муки, корректируя консистенцию теста — оно должно напоминать йогурт.
- Подготовленный кабачок обмакните в тесто, затем щедро посыпать семенами кунжута.
- Противень смажьте маслом, разложите заготовки равномерно, чтобы одна не заходила на другую.
- Запекайте в заранее прогретой до 200 градусов духовке примерно 15-20 минут, до появления хрустящей корочки.
Запеченные рулетики с орехово-чесночным кремом
Ингредиенты:
- кабачки молодые — 2 штуки;
- грецкие орехи — 70 граммов;
- творожный сыр — 100 граммов;
- чеснок — 2 дольки;
- свежий укроп — 10 граммов;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло.
Приготовление
- Нарежьте кабачки тонкими длинными полосками толщиной примерно 2-3 миллиметра.
- Орехи слегка подсушите на сухой сковородке, измельчите блендером.
- Смешайте творог, мед, специи, измельченный чеснок и зелень. Лучше пробить смесь в блендере до полной однородности. Если она получилась слишком густая, можно добавить одну-две столовые ложки холодной воды и снова прокрутить блендером.
- Положите немного орехового творожного крема на каждый кусочек сырого кабачка и сверните в виде маленького рулета.
- Смажьте маслом форму для запекания, выложите рулетики, полейте небольшим количеством масла сверху.
- Выпекайте при температуре 180 градусов около 15 минут.
Сырно-кабачковые чипсы
Ингредиенты:
- молодой кабачок — 1 штука;
- пармезан — 100 граммов;
- яичный белок — 1 штука;
- щепотка соли и перца;
- специи (орегано, паприка) — по желанию.
Приготовление
- Кабачки нарежьте очень тонкими ломтиками, около 1 миллиметра.
- Белок взбейте венчиком до образования легкой пенки.
- Натертый пармезан смешайте с солью, перцем и специями.
- Каждый кружочек кабачка сначала окуните в яйцо, затем обваляйте в смеси сыра и специй.
- Выложите кусочки на застеленный промасленным пергаментом противень и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Периодически проверяйте чипсы — они должны стать хрустящими и поджаристыми.
Печенные в духовке кружочки кабачков
Пожалуй, самое популярное блюдо из кабачка — простые кружочки, жаренные на сковороде. Но в этом случае кабачок может впитать в себя колоссальное количество масла. Тем, кто следит за здоровьем и фигурой, рекомендуется запекать кружочки в духовке — этот вариант рецепта ничуть не уступает классическому.
Ингредиенты:
- молодые кабачки — 2 штуки;
- яйцо — 1 штука;
- панировочные сухари — 1 стакан;
- мука пшеничная — полстакана;
- чеснок — 2 зубчика;
- розмарин сушеный — по вкусу;
- паприка сладкая — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
- Нарежьте кабачки кружками толщиной примерно 1 сантиметр.
- Яйцо немного взбейте вилкой, добавьте специи и перемешайте.
- Обмакивая кольца сначала в муку, потом в яйцо и сухари, выложите на противень, смазанный маслом.
- Выпекайте в духовке около 15-20 минут при температуре в 200 градусов до золотистой корочки.
Фаршированные кабачки в духовке
Запеченные лодочки из кабачков
Ингредиенты:
- кабачки — 2 штуки;
- сыр фета — 100 граммов;
- свежий шпинат — 30 граммов;
- чеснок — 2 зубчика;
- оливковое масло;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- орегано — по вкусу.
Приготовление
- Очистите кабачки от кожуры, разрежьте вдоль пополам и аккуратно удалите сердцевину ложкой.
- Посыпьте солью кабачковые лодочки и ненадолго оставьте.
- Нарежьте шпинат мелко, выдавите чеснок через чеснокодавилку, раскрошите сыр фета, смешайте с мякотью кабачков, посолите и поперчите эту смесь, добавьте орегано.
- Наполните лодочки получившейся начинкой, сбрызните сверху маслом и запекайте около 20 минут при температуре 180 градусов.
Кабачки с булгуром и вялеными томатами
Ингредиенты:
- кабачки — 2 штуки среднего размера;
- булгур — 70 граммов (в сухом виде);
- вода — 140 миллилитров;
- вяленые томаты — 4-5 штук;
- оливки — 6-8 штук;
- петрушка свежая, нарезанная — 2 столовые ложки;
- тертый копченый сыр (скаморца) — 40 граммов;
- лимонный сок — 1 столовая ложка;
- оливковое масло — 1 столовая ложка;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Приготовление
- Разрежьте кабачки вдоль пополам и достаньте мякоть ложкой.
- Доведите до кипения 140 миллилитров воды в сотейнике. Засыпьте булгур, посолите, поперчите. Варите крупу на медленном огне под крышкой 15-20 минут, пока булгур не впитает жидкость.
- Мелко нарежьте томаты, оливки и петрушку. Смешайте с булгуром, мякотью кабачка, сыром и лимонным соком. Посолите и поперчите.
- Наполните лодочки начинкой и запекайте 30-40 минут в режиме конвекции при 180 градусах.
- Подавайте кабачки в качестве самостоятельного блюда или как гарнир к мясу.
Фаршированные кабачки с томатами
Ингредиенты:
- маленькие молодые кабачки — 6 штук;
- фарш свино-говяжий — 400 граммов;
- помидоры свежие — 2 штуки;
- лук — половина головки;
- чеснок — 1 зубчик;
- базилик свежий;
- масло растительное;
- соль;
- перец;
- зелень.
Приготовление
- Хорошо вымойте кабачки, разрежьте их пополам.
- Аккуратно выньте мягкую серединку чайной ложкой, оставив только стенки.
- Мелко нарубите лук, либо пробейте его в блендере до однородности.
- Перемешайте фарш с рубленым луком, давленым чесноком, нарезанным базиликом, перцем и солью. А также добавьте мякоть кабачка, тщательно перемешайте вилкой до однородности.
- Заполните фаршем полости кабачков, уложите их в форму.
- Нарезанные дольками помидоры разложите вокруг заполненных фаршем кабачков.
- Сбрызните все сверху оливковым маслом и поставьте запекаться на полчаса при температуре 180 градусов.
Другие блюда из кабачков в духовке
Кабачковая пицца с моцареллой и травами
Кабачковая пицца — популярный рецепт для похудения. Овощная пицца ничуть не уступает по вкусу своему калорийному аналогу на пшеничном тесте. Такое блюдо оценят даже дети, которые не очень любят кабачки.
Ингредиенты:
- кабачок большой — 1 штука;
- протертые томаты — 50 граммов;
- моцарелла — 150 граммов;
- красный сладкий перец — половинка;
- помидор — 1 штука;
- базилик свежий;
- чеснок — 1 зубчик;
- масло оливковое;
- сухие итальянские травы;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Приготовление
- Удалите кожуру с кабачка, натрите мякоть на крупной терке.
- Расстелите на противне пергамент для выпечки, смажьте его оливковым маслом.
- Натрите моцареллу на крупной терке, половину из общего количества вмешайте в натертый кабачок. Добавьте также сухие итальянские травы, чеснок, соль и перец, хорошо перемешайте.
- Выложите сырно-кабачковую смесь на противень ровным кругом — это основа для пиццы.
- Выпекайте основу в течение 5-7 минут в духовке, разогретой до 200 градусов до полуготовности.
- Аккуратно распределите протертые томаты по кабачковой основе, сверху посыпьте сыром, разложите несколько листочков свежего базилика и сбрызните оливковым маслом.
- Выпекайте до полной готовности.
Гратен из кабачков с грибами: рецепт
Еще одно необычное блюдо из кабачков — гратен. В своем классическом варианте гратен — это блюдо из очень тонко нарезанного картофеля, запеченного в сливках под сыром. Снизить калорийность и повысить витаминность блюда можно, заменив картошку на кабачок. А вкус можно разнообразить, добавив лук-шалот, шампиньоны и сливочное масло.
Ингредиенты:
- молодые кабачки — 2 штуки;
- шампиньоны — 200 граммов;
- лук-шалот — 1 луковица;
- чеснок — 2 зубчика;
- молоко — 200 миллилитров;
- мускатный орех — щепотка;
- тертый сыр (грюйер или эмменталь) — 100 граммов;
- сливочное масло — 2 столовые ложки;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Приготовление
- Очищенные кабачки нарежьте максимально тонкими кружочками.
- Грибы нарежьте мелко, спассеруйте на сливочном масле с нарезанным кружочками луком и чесноком. Шампиньоны выделят много сока — жарьте овощи до момента, пока вся жидкость не испарится.
- Смешайте молоко с солью, перцем и мускатным орехом.
- Половину подготовленных кабачков уложите ровным слоем в форму для запекания, залейте половиной молока из общего количества, сверху разложите грибы с луком и вторую половину кабачков. Залейте оставшимся молоком.
- Поставьте форму в заранее разогретую до 180 градусов духовку и томите около 20 минут.
- Далее посыпьте блюдо тертым сыром и верните в духовку еще на 10 минут.
Кабачковый бургер
Из самого простого кабачка можно приготовить бургер — причем не только начинку, но и саму булочку. Бренд-шеф гастроакадемии STANFOOD by METRO Артем Сенчин предложил такой рецепт.
Ингредиенты
Для булочки:
- яйца — 2 штуки;
- кабачок — 300 граммов;
- мука — 70 граммов;
- соль — 3 грамма;
- разрыхлитель — 1 грамм.
Для бургера:
- говяжьи котлеты — по количеству булочек;
- томатный соус;
- майонез или сырный соус;
- молодой кабачок — 0,5 плода;
- томаты — 2 штуки;
- маринованный лук — по вкусу.
Приготовление
- В миске взбейте яйца до однородности.
- Натрите кабачок на мелкой терке, отожмите лишнюю жидкость.
- Смешайте яйца, кабачок, муку, соль и разрыхлитель. Должна получиться густая, но текучая масса.
- Вылейте массу в маленькую форму для выпечки, поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов и выпекайте до готовности.
- Испечь булочку можно также в микроволновке: тогда тесто вылейте в кружку или пиалу, подходящую для микроволновки. Готовьте на средней мощности 2-2,5 минуты (время зависит от микроволновки, следите, чтобы тесто пропеклось и поднялось).
- Дайте немного остыть, разрежьте пополам.
Сборка бургера
- Обжарьте говяжью котлету.
- Намажьте обе половинки булки соусом.
- Положите котлету, томат, добавьте слайсы молодого кабачка (можно нарезать овощечисткой или слайсером), маринованный лук и любые другие любимые ингредиенты.
Котлеты из кабачков и курицы
Ингредиенты:
- филе куриной грудки — 300 граммов;
- кабачок небольшой — 1 штука;
- манная крупа — 2 столовые ложки;
- яйца — 1 штука;
- соль — по вкусу;
- мускатный орех — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- растительное масло для смазки формы.
Приготовление
- Куриное филе пропустите через мясорубку вместе с предварительно очищенными и измельченными кабачками.
- Взбейте вилкой яйцо, добавьте в него соль, перец, мускатный орех и манную крупу. Оставьте манку набухать на 10-15 минут.
- Объедините курино-кабачковый фарш и смесь манки и яйца, хорошо вымешайте все руками.
- Из получившейся массы сформируйте небольшие котлетки, уложите их в форму для запекания и готовьте 15–20 минут при температуре 190 градусов.
Как сделать кабачки в духовке вкуснее
Какие кабачки лучше выбирать
Для запекания лучше всего подойдут молодые свежие кабачки среднего размера. Такие овощи имеют нежную кожуру и мягкие семена, их вкус легкий и свежий.
Чем старше кабачок, тем жестче становится его мякоть и тверже семечки, поэтому, если в наличии только старые, крупные кабачки, такие овощи лучше очищать перед приготовлением
Как использовать меньше масла
Кабачки, как и баклажаны впитывают масло, словно губка. Запекание в отличие от жарки помогает частично справиться с этой проблемой, но и при нем важно не переборщить.
Если есть опасения, что кабачки даже в духовке «съедят» много масла, можно вовсе отказаться от этого ингредиента и организовать в духовке паровую баню. Для этого в форму для запекания или на дно духовки поставьте жаропрочную миску с водой. Так кабачки не пересохнут и останутся влажными и сочными даже без масла.
Добавляйте больше ароматных овощей
Добавляйте в блюда помидоры, болгарский перец, зелень — самые ароматные и яркие овощи. Сам по себе вкус кабачка довольно нейтральный, поэтому отлично сочетается со всеми дополнениями. Овощи будут лучшим вариантом, поскольку содержат минимальное количество калорий, но при этом обогащают вкус.