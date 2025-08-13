Красное мясо оказалось полезным для душевного здоровья

Красное мясо долгое время ассоциировалось с сердечно-сосудистыми заболеваниями — ведущей причиной смертности в мире. Однако новое исследование реабилитирует этот продукт.

Включение красного мяса в высококачественный рацион улучшает обеспеченность организма питательными веществами, связанными с психическим здоровьем, и способствует благоприятным изменениям в разнообразии кишечной микробиоты, сообщил Самитинжая Дхакал из Школы здравоохранения и гуманитарных наук Университета штата Южная Дакота.

«Особенно впечатляющим стало значительное улучшение нутриентного статуса у приверженцев здорового питания, потреблявших красное мясо. Это говорит о том, что в публичных рекомендациях по питанию следует делать акцент не на полном исключении красного мяса, а на построении сбалансированного рациона, в который может входить и нежирное красное мясо», — добавил он.

Исследование было представлено на конференции Nutrition 2025, ежегодном собрании Американского общества питания в Орландо. Аннотация опубликована в Current Developments in Nutrition, полная версия статьи пока на рецензировании в журнале Scientific Reports.

Основой исследования стали сведения проекта American Gut Project — крупнейшей на сегодня открытой инициативы по изучению микробиома. Из обширной базы данных о питании, микробиоте и здоровье были отобраны 4915 взрослых, разделенных на четыре группы в зависимости от типа питания и потребления красного мяса. Для оценки рациона использовался Индекс здорового питания Министерства сельского хозяйства США, основанный на «Диетических рекомендациях для американцев», с шкалой от 0 до 100.

Четыре категории включали:

высокий индекс здорового питания (более 80) с потреблением красного мяса;

высокий индекс без потребления красного мяса;

низкий индекс с потреблением красного мяса;

низкий индекс без потребления красного мяса.

«Мы обнаружили, что люди, придерживающиеся высококачественного рациона, сохраняли здоровый вес независимо от потребления красного мяса, — пояснил исследователь. — Однако в рамках здорового питания потребители красного мяса демонстрировали преимущества не только в потреблении белка, но и, что важно, в обеспеченности критически важными для мозга нутриентами, такими как цинк, селен, витамин B12 и холин».

Более высокие показатели индекса здорового питания, независимо от потребления красного мяса, связаны с меньшей вероятностью депрессии, ПТСР и биполярного расстройства. Высокое разнообразие микробиоты наблюдается у тех, кто придерживался качественного рациона и потреблял красное мясо.