Восемь вкусных блюд, чтобы порадовать голодного мужа

Восемь вкусных блюд, если хочется порадовать голодного мужа

Катерина Саломе

Любимый муж пришел с работы голодный и уставший? Обязательно порадуйте его вкусным ужином! «‎Рамблер» сделал подборку рецептов, которые не оставят равнодушным ни одного мужчину.

1. Паста с курицей в сливочном соусе «Альфредо»

Ингредиенты:

  • паста — 200 г
  • куриное филе — 250 г
  • сливки 20–22% — 200 мл
  • пармезан — 40–50 г
  • масло сливочное — 20 г
  • чеснок — 1 зубчик
  • перушка
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Поставьте кипятиться воду для пасты, посолите.
  2. Нарежьте филе тонкими полосками, быстро обжарьте на масле три–четыре минуты.
  3. Добавьте чеснок, влейте сливки, притушите две–три минуты, приправьте солью и перцем.
  4. Сварите пасту до состояния al dente, переложите к соусу, всыпьте тертый сыр, прогрейте 30–40 секунд, перемешайте.
  5. Перед подачей посыпьте тертым сыром и петрушкой.

2. Пикантная шакшука с колбасками

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт
  • томаты в собственном соку — 300 г
  • луковица — 1 шт.
  • чеснок — 1–2 зубчика
  • копченые колбаски — 150 г
  • паприка — 1 ч. л.
  • соль, перец
  • масло сливочное

Способ приготовления:

  1. Лук и колбаски обжаривайте на масле три–четыре минуты, добавьте чеснок и паприку.
  2. Введите томаты, посолите, тушите пять минут до густоты.
  3. Сделайте лунки, разбейте яйца, прикройте крышкой на три–четыре минуты.
  4. Подавайте с зеленью, хлебом, острым соусом по желанию.

3. Куриные бедра в медово-горчичном соусе

Ингредиенты:

  • бедра — 900 г
  • мед — 1,5 ст. л.
  • горчица — 1,5 ст. л.
  • соевый соус — 1 ст. л.
  • масло — 1 ст. л.
  • чеснок — 2 зубчика
  • перец

Способ приготовления:

  1. Смешайте мед, горчицу, соевый соус, масло и чеснок. Обмажьте бедра, оставьте на десять минут.
  2. Запекайте при 200 °C 30–35 минут до румяности.
  3. Подавайте к столу с картофельными дольками, рисом или гречкой.
  4. А соки со дна формы перелейте в соусник — получится вкусная подливка.

4. Свинина с луком и яблоком

Ингредиенты:

  • свиная шейка — 500 г
  • лук — 1 шт.
  • яблоко кисло-сладкое — 1 шт.
  • масло — 1 ст. л.
  • соль, перец, щепотка паприки

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мясо тонкими пластинами, посолите, поперчите, приправьте паприкой.
  2. Обжаривайте на сильном огне пять–шесть минут, уберите на тарелку.
  3. На той же сковороде быстро тушите лук и яблоко три–четыре минуты, верните мясо, прогрейте одну минуту.
  4. Подавайте с пюре или жареной картошкой, зеленым салатом.

5. Картофель по-деревенски

Ингредиенты:

  • картофель — 800 г
  • масло — 2 ст. л.
  • паприка — 1 ч. л.
  • чеснок сухой — 1 ч. л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Дольки картофеля смешайте с маслом и специями.
  2. Запекайте при 200 °C 35 минут до корочки.
  3. Подавайте со сметанным соусом, чесноком и укропом.

6. Сырный суп с курицей

Ингредиенты:

  • куриное филе — 250 г
  • картофель — 3 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • лук — 1 шт.
  • плавленый сыр — 180–200 г
  • лавровый лист — 1 шт.
  • соль, перец
  • укроп

Способ приготовления:

  1. В 1,5 л воды положите кубики картофеля, доведите до кипения.
  2. Лук и морковь слегка обжарьте, добавьте в кастрюлю.
  3. Погрузите в воду кубики курицы, варите десять минут, добавьте сыр.
  4. Размешайте все до однородности, посолите, поперчите.
  5. Вытащите лавровый лист, всыпьте укроп.
  6. Вприкуску к супу подавайте гренки.

7. Узбекский плов

Ингредиенты:

  • рис басмати или длинный — 400 г
  • куриные бедра без кости — 600 г
  • морковь — 2 шт.
  • лук — 2 шт.
  • чеснок — 1 головка
  • масло — 60 мл
  • зира — 1 ч. л.
  • соль

Способ приготовления:

  1. Рис промывайте, пока вода не станет прозрачной, потом залейте теплой водой на 20 минут.
  2. Обжарьте лук до золота, добавьте крупно натертую морковь, затем кусочки курицы.
  3. Всыпьте зиру и соль, прогрейте.
  4. Разровняйте, сверху выложите рис, в середину воткните целую головку чеснока.
  5. Аккуратно влейте горячую воду, чтобы она покрыла рис на 1,5 см.
  6. Варите на среднем огне до впитывания воды, прикройте, убавьте до минимума и готовьте еще 15 минут.
  7. Снимите с огня, дайте настояться под крышкой десять минут.
  8. Перемешайте и подавайте на стол.

8. Шоколадный мусс без яиц

Ингредиенты:

  • темный шоколад — 120 г
  • сливки 33% — 250 мл
  • сахарная пудра — 1 ст. л.
  • щепотка соли
  • ваниль

Способ приготовления:

  1. Растопите шоколад на водяной бане, охладите до комнатной температуры.
  2. Сливки взбейте с пудрой до мягких пиков, вмешайте шоколад, щепотку соли и ваниль.
  3. Разложите по креманкам, охладите 30–60 минут.

Чтобы порадовать голодного мужа, не нужно усложнять: существует множество простых в исполнении блюд, которые станут отличным сюрпризом для любого мужчины. Ведь им главное, чтобы было сытно и вкусно!

