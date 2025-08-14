Восемь вкусных блюд, чтобы порадовать голодного мужа

Восемь вкусных блюд, если хочется порадовать голодного мужа
Любимый муж пришел с работы голодный и уставший? Обязательно порадуйте его вкусным ужином! «Рамблер» сделал подборку рецептов, которые не оставят равнодушным ни одного мужчину.
1. Паста с курицей в сливочном соусе «Альфредо»
Ингредиенты:
- паста — 200 г
- куриное филе — 250 г
- сливки 20–22% — 200 мл
- пармезан — 40–50 г
- масло сливочное — 20 г
- чеснок — 1 зубчик
- перушка
- соль, перец
Способ приготовления:
- Поставьте кипятиться воду для пасты, посолите.
- Нарежьте филе тонкими полосками, быстро обжарьте на масле три–четыре минуты.
- Добавьте чеснок, влейте сливки, притушите две–три минуты, приправьте солью и перцем.
- Сварите пасту до состояния al dente, переложите к соусу, всыпьте тертый сыр, прогрейте 30–40 секунд, перемешайте.
- Перед подачей посыпьте тертым сыром и петрушкой.
2. Пикантная шакшука с колбасками
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт
- томаты в собственном соку — 300 г
- луковица — 1 шт.
- чеснок — 1–2 зубчика
- копченые колбаски — 150 г
- паприка — 1 ч. л.
- соль, перец
- масло сливочное
Способ приготовления:
- Лук и колбаски обжаривайте на масле три–четыре минуты, добавьте чеснок и паприку.
- Введите томаты, посолите, тушите пять минут до густоты.
- Сделайте лунки, разбейте яйца, прикройте крышкой на три–четыре минуты.
- Подавайте с зеленью, хлебом, острым соусом по желанию.
Семь новых блюд, которые взорвали интернет
3. Куриные бедра в медово-горчичном соусе
© DronG/iStock.com
Ингредиенты:
- бедра — 900 г
- мед — 1,5 ст. л.
- горчица — 1,5 ст. л.
- соевый соус — 1 ст. л.
- масло — 1 ст. л.
- чеснок — 2 зубчика
- перец
Способ приготовления:
- Смешайте мед, горчицу, соевый соус, масло и чеснок. Обмажьте бедра, оставьте на десять минут.
- Запекайте при 200 °C 30–35 минут до румяности.
- Подавайте к столу с картофельными дольками, рисом или гречкой.
- А соки со дна формы перелейте в соусник — получится вкусная подливка.
4. Свинина с луком и яблоком
Ингредиенты:
- свиная шейка — 500 г
- лук — 1 шт.
- яблоко кисло-сладкое — 1 шт.
- масло — 1 ст. л.
- соль, перец, щепотка паприки
Способ приготовления:
- Нарежьте мясо тонкими пластинами, посолите, поперчите, приправьте паприкой.
- Обжаривайте на сильном огне пять–шесть минут, уберите на тарелку.
- На той же сковороде быстро тушите лук и яблоко три–четыре минуты, верните мясо, прогрейте одну минуту.
- Подавайте с пюре или жареной картошкой, зеленым салатом.
5. Картофель по-деревенски
© Odu Mazza/iStock.com
Ингредиенты:
- картофель — 800 г
- масло — 2 ст. л.
- паприка — 1 ч. л.
- чеснок сухой — 1 ч. л.
- соль, перец
Способ приготовления:
- Дольки картофеля смешайте с маслом и специями.
- Запекайте при 200 °C 35 минут до корочки.
- Подавайте со сметанным соусом, чесноком и укропом.
6. Сырный суп с курицей
Ингредиенты:
- куриное филе — 250 г
- картофель — 3 шт.
- морковь — 1 шт.
- лук — 1 шт.
- плавленый сыр — 180–200 г
- лавровый лист — 1 шт.
- соль, перец
- укроп
Способ приготовления:
- В 1,5 л воды положите кубики картофеля, доведите до кипения.
- Лук и морковь слегка обжарьте, добавьте в кастрюлю.
- Погрузите в воду кубики курицы, варите десять минут, добавьте сыр.
- Размешайте все до однородности, посолите, поперчите.
- Вытащите лавровый лист, всыпьте укроп.
- Вприкуску к супу подавайте гренки.
7. Узбекский плов
© Максим Крысанов/iStock.com
Ингредиенты:
- рис басмати или длинный — 400 г
- куриные бедра без кости — 600 г
- морковь — 2 шт.
- лук — 2 шт.
- чеснок — 1 головка
- масло — 60 мл
- зира — 1 ч. л.
- соль
Способ приготовления:
- Рис промывайте, пока вода не станет прозрачной, потом залейте теплой водой на 20 минут.
- Обжарьте лук до золота, добавьте крупно натертую морковь, затем кусочки курицы.
- Всыпьте зиру и соль, прогрейте.
- Разровняйте, сверху выложите рис, в середину воткните целую головку чеснока.
- Аккуратно влейте горячую воду, чтобы она покрыла рис на 1,5 см.
- Варите на среднем огне до впитывания воды, прикройте, убавьте до минимума и готовьте еще 15 минут.
- Снимите с огня, дайте настояться под крышкой десять минут.
- Перемешайте и подавайте на стол.
8. Шоколадный мусс без яиц
Ингредиенты:
- темный шоколад — 120 г
- сливки 33% — 250 мл
- сахарная пудра — 1 ст. л.
- щепотка соли
- ваниль
Способ приготовления:
- Растопите шоколад на водяной бане, охладите до комнатной температуры.
- Сливки взбейте с пудрой до мягких пиков, вмешайте шоколад, щепотку соли и ваниль.
- Разложите по креманкам, охладите 30–60 минут.
Чтобы порадовать голодного мужа, не нужно усложнять: существует множество простых в исполнении блюд, которые станут отличным сюрпризом для любого мужчины. Ведь им главное, чтобы было сытно и вкусно!
Ранее мы писали, что приготовить из лисичек и почему они лучше шампиньонов.