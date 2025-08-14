Восемь вкусных блюд, чтобы порадовать голодного мужа

Любимый муж пришел с работы голодный и уставший? Обязательно порадуйте его вкусным ужином! «‎Рамблер» сделал подборку рецептов, которые не оставят равнодушным ни одного мужчину.

© kupicoo/iStock.com

1. Паста с курицей в сливочном соусе «Альфредо»

Ингредиенты:

паста — 200 г

куриное филе — 250 г

сливки 20–22% — 200 мл

пармезан — 40–50 г

масло сливочное — 20 г

чеснок — 1 зубчик

перушка

соль, перец

Способ приготовления:

Поставьте кипятиться воду для пасты, посолите. Нарежьте филе тонкими полосками, быстро обжарьте на масле три–четыре минуты. Добавьте чеснок, влейте сливки, притушите две–три минуты, приправьте солью и перцем. Сварите пасту до состояния al dente, переложите к соусу, всыпьте тертый сыр, прогрейте 30–40 секунд, перемешайте. Перед подачей посыпьте тертым сыром и петрушкой.

2. Пикантная шакшука с колбасками

Ингредиенты:

яйца — 4 шт

томаты в собственном соку — 300 г

луковица — 1 шт.

чеснок — 1–2 зубчика

копченые колбаски — 150 г

паприка — 1 ч. л.

соль, перец

масло сливочное

Способ приготовления:

Лук и колбаски обжаривайте на масле три–четыре минуты, добавьте чеснок и паприку. Введите томаты, посолите, тушите пять минут до густоты. Сделайте лунки, разбейте яйца, прикройте крышкой на три–четыре минуты. Подавайте с зеленью, хлебом, острым соусом по желанию.

3. Куриные бедра в медово-горчичном соусе

© DronG/iStock.com

Ингредиенты:

бедра — 900 г

мед — 1,5 ст. л.

горчица — 1,5 ст. л.

соевый соус — 1 ст. л.

масло — 1 ст. л.

чеснок — 2 зубчика

перец

Способ приготовления:

Смешайте мед, горчицу, соевый соус, масло и чеснок. Обмажьте бедра, оставьте на десять минут. Запекайте при 200 °C 30–35 минут до румяности. Подавайте к столу с картофельными дольками, рисом или гречкой. А соки со дна формы перелейте в соусник — получится вкусная подливка.

4. Свинина с луком и яблоком

Ингредиенты:

свиная шейка — 500 г

лук — 1 шт.

яблоко кисло-сладкое — 1 шт.

масло — 1 ст. л.

соль, перец, щепотка паприки

Способ приготовления:

Нарежьте мясо тонкими пластинами, посолите, поперчите, приправьте паприкой. Обжаривайте на сильном огне пять–шесть минут, уберите на тарелку. На той же сковороде быстро тушите лук и яблоко три–четыре минуты, верните мясо, прогрейте одну минуту. Подавайте с пюре или жареной картошкой, зеленым салатом.

5. Картофель по-деревенски

© Odu Mazza/iStock.com

Ингредиенты:

картофель — 800 г

масло — 2 ст. л.

паприка — 1 ч. л.

чеснок сухой — 1 ч. л.

соль, перец

Способ приготовления:

Дольки картофеля смешайте с маслом и специями. Запекайте при 200 °C 35 минут до корочки. Подавайте со сметанным соусом, чесноком и укропом.

6. Сырный суп с курицей

Ингредиенты:

куриное филе — 250 г

картофель — 3 шт.

морковь — 1 шт.

лук — 1 шт.

плавленый сыр — 180–200 г

лавровый лист — 1 шт.

соль, перец

укроп

Способ приготовления:

В 1,5 л воды положите кубики картофеля, доведите до кипения. Лук и морковь слегка обжарьте, добавьте в кастрюлю. Погрузите в воду кубики курицы, варите десять минут, добавьте сыр. Размешайте все до однородности, посолите, поперчите. Вытащите лавровый лист, всыпьте укроп. Вприкуску к супу подавайте гренки.

7. Узбекский плов

© Максим Крысанов/iStock.com

Ингредиенты:

рис басмати или длинный — 400 г

куриные бедра без кости — 600 г

морковь — 2 шт.

лук — 2 шт.

чеснок — 1 головка

масло — 60 мл

зира — 1 ч. л.

соль

Способ приготовления:

Рис промывайте, пока вода не станет прозрачной, потом залейте теплой водой на 20 минут. Обжарьте лук до золота, добавьте крупно натертую морковь, затем кусочки курицы. Всыпьте зиру и соль, прогрейте. Разровняйте, сверху выложите рис, в середину воткните целую головку чеснока. Аккуратно влейте горячую воду, чтобы она покрыла рис на 1,5 см. Варите на среднем огне до впитывания воды, прикройте, убавьте до минимума и готовьте еще 15 минут. Снимите с огня, дайте настояться под крышкой десять минут. Перемешайте и подавайте на стол.

8. Шоколадный мусс без яиц

Ингредиенты:

темный шоколад — 120 г

сливки 33% — 250 мл

сахарная пудра — 1 ст. л.

щепотка соли

ваниль

Способ приготовления:

Растопите шоколад на водяной бане, охладите до комнатной температуры. Сливки взбейте с пудрой до мягких пиков, вмешайте шоколад, щепотку соли и ваниль. Разложите по креманкам, охладите 30–60 минут.

Чтобы порадовать голодного мужа, не нужно усложнять: существует множество простых в исполнении блюд, которые станут отличным сюрпризом для любого мужчины. Ведь им главное, чтобы было сытно и вкусно!

