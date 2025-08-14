Как приготовить мясо, чтобы оно не превратилось в «подошву»

Если вы хотя бы раз пытались сделать мясо на сковороде или в духовке, а в итоге получали жесткий и сухой кусок, значит, либо был неправильно выбран способ приготовления, либо нарушен один из ключевых этапов. «‎Рамблер» поделится понятные правилами и рабочими техниками приготовления мяса.

Основные правила

  1. Температура: мясо нельзя класть на холодную сковороду. И наоборот — не стоит перегревать, особенно при длительной готовке.
  2. Влажность: если готовите в духовке, добавляйте немного воды или бульона — особенно к говядине и баранине.
  3. Маринад: помогает размягчить волокна. Особенно полезен для говядины и баранины. Подойдет вино, лимон, кефир, горчица или лук.
  4. Отдых: мясо нельзя резать сразу после жарки. Дайте ему полежать пять–десять минут под фольгой — соки распределятся, и волокна станут мягче.
  5. Нарезка: всегда поперек волокон. Только так ломтик получится нежным.

Способы приготовления различных видов мяса

1. Говядина

Говядина — самое капризное мясо. Даже хорошая вырезка легко превращается в «подошву», если пересушить или не дать отдохнуть после жарки.

Как выбрать:

  • для жарки — стриплойн, толстый край или вырезка,
  • для тушения — лопатка, грудинка, щечки, ребра.

Как жарить:

  1. Стейк толщиной 2,5–3 см жарьте на очень горячей сковороде по 1,5–2 минуты с каждой стороны.
  2. Затем — доведите до нужной температуры в духовке.
  3. После — обязательно накройте и оставьте на семь–десять минут.

Как тушить:

  1. Нарежьте крупными кусками.
  2. Обжарьте до корочки.
  3. Залейте бульоном или водой.
  4. Добавьте специи и томите под крышкой два–три часа.
  5. Главное — не кипятите, а держите на слабом огне.

2. Свинина

Свинина жирнее говядины, поэтому прощает больше ошибок. Но если взять сухой кусок (например, карбонат), легко получить «резину».

Как выбрать:

  • для жарки — шейка, корейка на кости,
  • для запекания — карбонат, лопатка,
  • для тушения — рулька, ребра.

Как жарить:

  1. Нарежьте куски толщиной не менее 2 см.
  2. Разогрейте сковороду, обжарьте по две минуты с каждой стороны.
  3. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности.

Как запекать:

  1. Предварительно натрите солью, перцем, маслом, оставьте минимум на 30 минут.
  2. Затем запекайте в духовке при 180–190 градусах, накрыв фольгой.
  3. За 20 минут до конца фольгу снимите для получения румяной корочки.

Как тушить:

  1. Лук, морковь, чеснок, специи и немного кислоты (помидор, вино или яблочный уксус) — все это залейте водой, чтобы поучился бульон.
  2. Доведите его до кипения и добавьте мясо.
  3. Тушите все вместе на медленном огне 1,5–2 часа.

3. Телятина

Телятина — очень нежное мясо, которое легко испортить сильным жаром. Поэтому подход к нему должен быть особенно мягким.

Как выбрать:

  • и для жарки, и для тушения — вырезка, эскалопы, задняя часть.

Как жарить:

  1. Отбейте легкими движениями и обваляйте в муке.
  2. Обжаривайте в масле 1,5 минуты с каждой стороны.
  3. Затем накройте крышкой и оставьте на пять–семь минут, чтобы довести до готовности.

Как тушить:

  1. Нарежьте крупными кусками, обжарьте до корочки.
  2. Затем добавьте сливки, немного воды, приправы.
  3. Томите под крышкой на медленном огне 40–50 минут.

4. Баранина

Баранина имеет плотные волокна и ярко выраженный вкус. Если ее пересушить или перегреть, она потеряет свои уникальные свойства.

Как выбрать:

  • для запекания — задняя нога или каре,
  • для тушения — ребра, грудинка, лопатка.

Как готовить:

  1. Предварительно замаринуйте мясо — минимум на час.
  2. Для маринада подойдут розмарин, чеснок, лимонный сок, йогурт.
  3. После — обсушите.
  4. Запекайте в духовке при 160–180 градусах минимум 1,5–2 часа.

Как тушить:

  1. Нарежьте крупными кусками.
  2. Добавьте воды или бульона, специи, овощи.
  3. Варите под крышкой не меньше двух часов на минимальном огне.

Самые частые ошибки

  • Нарезают мясо слишком тонко и пересушивают;
  • Готовят слишком быстро или слишком долго;
  • Готовят мясо из холодильника. Надо достать за 30–40 минут до жарки.
  • Не переворачивают. Лучше перевернуть два–три раза, чем сжечь.
  • Нарезают вдоль волокон. От этого куски тянутся, как резина.
  • Жарят на мокрой сковороде.
  • Нарезают сразу после приготовления. Всегда давайте мясу полежать под фольгой — оно станет мягче.
  • Солят за десять минут. Лучше делать это сразу перед жаркой или за час до нее, но не между.

Готовить мясо — не сложно, если учитывать, что к каждому виду свой подход. Просто придерживайтесь правил, и тогда любой кусок получится сочным и мягким.

