14 августа Медовый Спас — праздник, который по традиции совпадает с началом сбора этого лакомства. Пчеловод, член Союза промышленных пчеловодов России Ольга Крутова рассказала «Вечерней Москве», о чем следует помнить при выборе меда.

Как выбрать мед

Чтобы насладиться не только вкусом, но и всеми полезными свойствами меда, стоит знать, как выбрать хороший продукт. Необязательно выбирать самый дорогой — даже в супермаркете можно найти хороший мед, если знать как:

Во-первых, нужно смотреть на консистенцию: настоящий мед густой и медленно стекает со стенок банки, образуя горку.

На этикетке должны быть указаны ГОСТ, место сбора, а также дата. И никаких надписей вроде «медовый продукт» — за ними скрывается обычно химическая некачественная масса, от которой ноль пользы.

Самый качественный — это зрелый, натуральный мед, собранный в экологически чистых районах. Лучше всего отдавать предпочтение гречишному, липовому и донниковому — именно у них яркий вкус и аромат сочетаются с наибольшей пользой.

Сейчас появляются необычные виды меда: с прополисом, ягодами, орехами. Интересным вкусом обладают редкие сорта: лавандовый, эвкалиптовый и даже кофейный. Есть также дорогой, но очень ценный мед диких пчел — бортевой.

Как использовать мед с пользой

Чай от всех недугов

Мед часто используют для лечения в домашних условиях. Например, с ним можно выпить чай, чтобы избавиться от простуды — только продукт стоит не добавлять в горячий напиток, а есть вприкуску, чтобы тот не лишился своих лечебных свойств.

Натуральный антисептик

Медом иногда смазывают неглубокие ранки и ожоги. Так, для лечения ран мед можно наносить на поврежденную поверхность, а затем накладывать стерильную повязку сверху. Меняйте повязку два раза в день. Антисептические свойства меда помогают при воспалениях, а также убивают бактерии и вирусы.

Молодое личико

С медом можно делать увлажняющую и подтягивающую маску для лица. Для этого смешайте одну столовую ложку меда с оливковым маслом в равных пропорциях, нанесите массу на 10 минут на лицо и смойте теплой водой.

В хозяйстве все пригодится

Широко использование меда на кухне. Хозяйки пропитывают им коржи для тортов и выпечки, запекают с ним яблоки и груши, а также делают на его основе настойки. Очень хвалят также и крем с добавлением меда — для этого его нужно вмешать венчиком во взбитые сливки.

Точеная фигура

Обертывания с медом часто используют при борьбе с целлюлитом и для уменьшения объемов тела. Для этого в мед добавляют морскую соль и небольшое количество красного перца, а потом полученную смесь наносят на проблемную зону и оборачивают вокруг пищевую пленку. Только вот увлекаться такими процедурами нельзя! Они могут вызвать ожоги, высыпания и аллергическую реакцию на коже.

Шелковистые волосы

Мед возвращает волосам послушность, помогает при проблеме выпадения волос. Смешайте немного теплого меда, лимонного сока и ложку оливкового масла. Маску нанесите на волосы, подержите 40 минут и смойте с шампунем.

Сохранить на века

Часто мед используют и в консервации. Он позволяет сохранить фрукты и ягоды без сахара. Для консервации в простерилизованных банках смешайте мед и ягоды. Природные свойства меда подавляют рост бактерий и плесени, а также позволяют выступить как природный консервант.

Не только сладость

Применение меда не ограничено лишь сладкими блюдами — часто его добавляют к мясу или маринаду, чтобы добиться на его поверхности сладкой, но не карамельной корочки.

Самые необычные сорта меда

Лавандовый. Разновидность цветочного меда имеет золотистый цвет. Продукт обладает нежным вкусом с кислинкой, а также терпким лавандовым послевкусием.

Эвкалиптовый. Его цвет разнится от едва золотого до темно-коричневого. Он характеризуется терпким, травянистым вкусом и запахом, а также интересным ментоловым послевкусием.

Кофейный. Этот имеет коричневато-горчичный цвет, а также ярко выраженный сладкий кофейный вкус. Текстура у него густая, слегка кристаллизованная.

Важно

Мед — очень аллергенный продукт. Перед любым использованием продукта убедитесь, что у вас нет его непереносимости.

Как проверить качество меда

Тест на воду

Добавьте в мед каплю воды. Если он натуральный, то капля опустится на дно, не растворяясь.

Испытание цветом

С помощью йода можно проверить наличие в меду крахмала. Если недобросовестный производитель добавил в мед примеси, то масса потемнеет и приобретет синий оттенок. Если мед качественный, то цвет не изменится.

Поможет ломоть хлеба

С помощью кусочка хлеба также можно проверить продукт на наличие примесей. В настоящем меду хлеб затвердеет, а в том, куда добавлена вода или сахарный сироп, размякнет.

Огонь подскажет правду

Натуральный мед гореть не будет. Если поджечь его на железной ложке, то он лишь расплавится.

Как еще отличить натуральный мед от подделки — в материале «Вечерней Москвы».